Autor Zeleného Raoula: Rusko Charlie Hebdo kritizuje, protože není zvyklé na satiru

Podle Štěpána Mareše reakce Charlie Hebdo ani Ruska není překvapivá (ilustrační foto)Foto: Reuters

Satirický časopis Charlie Hebdo znovu rozvířil hladinu veřejného mínění. Otiskl zesměšňující kresby Alexandrovců, kteří zahynuli na palubě letounu Tu-154. Kresby vyvolaly v Rusku ostrou kritiku a znechucení. Na jedné z kreseb jsou členové sboru třeba na dně moře a u obrázku je titulek: „Po katastrofě: Rudá armáda získala nové publikum." Podle českého kreslíře a karikaturisty Štěpána Mareše to ale není nic překvapivého. Rusko není zvyklé na to, že si z něj někdo dělá legraci.

Líbilo se vám vyobrazení Alexandrovců v Charlie Hebdo?

Já jsem to viděl na internetu a líbilo, nelíbilo, hlavně mě to nepřekvapilo. Je to časopis, který je zvyklý čeřit vody veřejného mínění a dělat si legraci ze všeho.

Čtěte také: Rusy pobouřily karikatury časopisu Charlie Hebdo zesměšňující Alexandrovce

Vy si taky děláte legraci z lecčeho. Byl byste schopný ale něco takového nakreslit?

Já jsem nic takového na Alexandrovce nekreslil také proto, že k tomu nebyl čas a událostí je tolik, že člověk nestíhá, co se děje. To zaprvé. Zadruhé ale také proto, že jde přece jen o tragédii, pád letadla, jsou tam mrtví, je to příliš čerstvá věc. Nedivím se ale Charlie Hebdo a některým karikaturistům, že se to pro ně stalo vhodným terčem. Svádí to k tomu.

Rusko je stát, který není zvyklý na to, že by si z něj někdo utahoval a dělal takovou legraci. Přece jen Putina berou jako novodobou modlu a najednou si z nich někdo utahuje, ještě k tomu z Alexandrovců, kteří jsou jakýmsi mluvčím jejich armády a pro nás, pro západní Evropu i symbol Sovětského svazu. To, že si z toho časopis jako Charlie Hebdo udělal legraci, to je něco, co je pro Rusko a Rusy naprosto nepřekousnutelné.

O karikatuře časopisu Charlie Hebdo a reakci Ruska mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál kreslíř a karikaturista Štěpán Mareš Vložit na svůj web

Nepřekročilo to ale přece jenom hranici dobrého vkusu?

Jsou to lidé od rodin a určitě je to tragédie. Myslím si ale, že je to individuální věc. Pro někoho je to něco, co ho pobaví, jiný nad tím ohrne nos a časopis si nekoupí, vzbudí u něj opovržení a pohoršení. Charlie Hebdo je na tohle zvyklý. Kdyby se podobná událost stala v Evropě, věřím tomu, že to nevzbudí až tak obrovské pohoršení jako v Rusku. Myslím, že každý ze čtenářů a nás všech, ať si to přebere, jak chce.

The satirists over at Charlie Hebdo have released new cartoons mocking the Dec. 25 plane crash that killed 92 people https://t.co/uWmL6MLsS1 pic.twitter.com/i0Mcz51E9q — The Moscow Times (@MoscowTimes) December 28, 2016

Autor: ČRo, dp