Autoservis odstraní filtr pevných částic za 5000. Když chybí, může být pokuta i desetinásobná

„Odstraníme vám z naftového auta filtr pevných částic. Budete mít delší životnost motoru,“ láká řidiče pražská firma FIBO Traiding, aby si u ní nechali odstranit část výfukového systému. Jenže s takto upraveným autem se pak nesmí jezdit po silnici. Podle vyhlášky ministerstva dopravy není totiž způsobilé k provozu.

Reportér Českého rozhlasu sehnal 15 let starý šedý Citroën C5 s ucpaným filtrem. Na palubní desce svítila kontrolka motoru a auto nechtělo jet. Aby vůz zprovoznil, hledal na internetu, jak odstranit filtr pevných částic.

Mezi prvními se ukázala stránka odstranenidpf.cz. Provozovatelem je pražská firma FIBO Traiding. Do jejich servisu v Lahovicích reportér přijel po předchozí telefonické objednávce a postup opravy natočil skrytým mikrofonem.

„Lidé si to nechávají odmontovat jenom tehdy, když je k tomu nějaký vážný důvod. Když je neopravitelný, tak je volba buď odstranit, nebo koupit nový. Samozřejmě to děláme, umíme to odstranit i diagnosticky ošetřit tak, že o tom nevíte,“ sliboval zaměstnanec servisu.

'Filtr odstraním, to není problém'

Jeden z mechaniků sáhl prstem do výfuku. Měl ho černý od sazí. „Já filtr odstraním, to není problém, bude to fungovat klasicky, jako kdyby to bylo normální, já nevím, Euro dvojka trojka, bez toho filtru. V řídící jednotce ten filtr zakážeme, ona o něm nebude vědět. Tam o tom autu nebude nic jiného, než že bude jezdit jenom klasicky s katalyzátorem,“ vysvětlil technik.

Cena za odstranění filtru: 5000 korun. Nový díl by přitom vyšel na částku kolem 20 tisíc. Technik přidal také upozornění: možná neprojdete technickou kontrolou. Na recepci společnosti však padlo také ujištění, že s autem je možné bez problémů jezdit po silnici.

Oprava, tedy spíše úprava trvala čtyři hodiny a filtr byl pryč. Stačilo podepsat jednoduchý formulář a vyrazit. Jenže za podobně upravené auto hrozí při policejní kontrole pokuta až 50 tisíc. Proto se reportér vrátil druhý den do autoservisu. Šéf provozovny se však na mikrofon k celé věci odmítl vyjádřit.

Kontrola v autorizovaném servisu značky Citroën v pražském Radotíně, kam reportér s C5 zamířil, potvrdila, že filtr pevných částic chybí. Provedený zásah by však podle radotínského servisu na technické kontrole vizuálně nejspíš nepoznali. Obal filtru totiž zůstal zachován. „Chybí ale náplň, která má být uvnitř,“ vysvětlil technik servisu Patera Jan Zachata.

Nastane problém při měření emisí?

Problém by ale podle Zachaty mohl nastat třeba kvůli utrženému šroubu, což je však podle jeho názoru spíš výsledkem ledabylé práce mechaniků z Lahovic. „Myslím si, že by jim to (na STK) určitě mohlo vadit. To je věc, která ukazuje na to, že do motoru bylo zasahováno,“ soudí.

„Pravděpodobně musejí nahrát nějaký software, který poukazuje na to, že tam není změna diferenčních tlaků. To znamená tlaky před filtrem a za filtrem,“ soudí Zachata.

Že pracovníci technické kontroly nemusejí poznat vymontovaný filtr, potvrdil dříve i jeden ze zaměstnanců jedné STK. Svou identitu prozradit nechtěl, jeho totožnost ale Radiožurnál zná. „Jestli je poškozený nebo otevřený ze strany, z které technik nevidí, třeba od podlahy shora, tak to těžko někdo pozná. A my nemůžeme na vozidle demontovat nic,“ řekl zaměstnanec STK.

Ani při měření emisí by podle Zachaty nemusel nastat problém. „Při klasickém měření emisí to asi nejsou schopni poznat. Při běžném provozu určitě ne,“ domnívá se.

Mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold mu ale oponuje. „Nedávno jsme zpřísnili metodiku pro měření emisí, kde už není možná takzvaná tolerance měření. Většina takových vozidel s vyjmutým filtrem už v každém případě neprojde,“ tvrdí.

Od června pokuta až půl milionu pro servis, který zákazníka nevaruje

Většina servisů vám filtr nevymontuje, ale pouze vymění za nový. Filtr pevných částic je u dieselového auta přitom velmi důležitý. Zachytává ve výfuku jedovaté jemné částice, které ho ale časem zanesou.

Filtr se dokáže sám částečně vyčistit například jízdou po dálnici. Časem se ale zanese úplně a je potřeba ho vyměnit. Firma FIBO Traiding, která má servis v pražských Lahovicích, filtr pevných částic odstraní z auta, aniž by řidičům namontovala nový.

Podle platného zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích teď může dostat pokutu jen provozovatel vozidla, a to až 50 tisíc korun. Prvního června ale podle ministerstva dopravy začne platit novela zákona, která zavádí i pokuty pro servisy, které zákazníky předem neinformují o tom, že jejich auto po odstranění filtru nebude způsobilé provozu.

„Pokud to firma neučiní, bude jí hrozit sankce až půl milionu korun,“ upřesnil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Za odmontování filtru pevných částic z naftového auta ale může podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) servis dostat vysokou pokutu už nyní. „Jsem přesvědčen, že jednání těchto firem může naplňovat i velmi závažné přečiny, například ohrožení životního prostředí, až za to té firmě mohou hrozit až milionové pokuty,“ řekl Radiožurnálu.

Ťok jednal o zlevnění filtrů s automobilkami

Ministr dopravy Dan ŤokFoto: Filip Jandourek

Ministr dopravy Dan Ťok s automobilkami jednal o možném zlevnění filtrů pevných částic, což by majitele aut více motivalo k jejich nákupu. „Samozřejmě není úplně v moci ministerstva je přinutit, ale využíváme všechny příležitosti, které máme, abychom v tomto vytvářeli tlak,“ dodal mluvčí resortu dopravy Tomáš Neřold.

Podle odborníků z Ústředního automotoklubu (ÚAMK) jezdí po českých silnicích téměř milion aut s nefunkčním filtrem, která z výfuku vypouštějí jedovaté částice do ovzduší.