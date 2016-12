Babiš chce v Letňanech postavit vládní čtvrť za šest miliard. Udělejme to jako v Paříži, tvrdí

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) navrhuje, aby na pláni kolem konečné stanice linky metra C v pražských Letňanech vyrostla vládní čtvrť pro 11 000 úředníků z různých ministerstev, informoval deník Právo.

Do nového komplexu by chtěl šéf státní kasy sestěhovat nejprve zaměstnance svého ministerstva a jemu podřízených institucí. „Myšlenka je postavit obrovský kancelářský komplex v Letňanech, kde by mohlo pracovat 10 až 11 000 lidí. Mohlo by tam sedět nejen všech 6715 úředníků ministerstva financí a jeho podřízených organizací, ale výhledově by se tam mohly přestěhovat další resorty a úřady,“ řekl vicepremiér deníku Právo.

Lidé z ministerstva financí a z podřízených organizací podle Babiše sídlí ve 38 budovách na více než 201 000 metrech čtverečních. Podle ministra by sestěhování úřadů na jedno místo bylo prospěšné nejen pro obyčejné lidi, ale také pro úředníky.

„Úřady by byly pohromadě, komunikace a logistika by byly účinnější, ušetřili bychom na energiích a na úklidu, ostraze a v řadě dalších oblastí,“ dodal Babiš.

Podle ministra se podobný model osvědčil už v zahraničí. „V Paříži mají také jeden věžák, ve kterém sídlí několik resortů,“ řekl.

Podle předběžných odhadů by vybudování takového komplexu stálo asi šest miliard korun. Stavbu by chtěl financovat z prodeje lukrativních pozemků v centru Prahy, kde nyní úřady sídlí.

Babišův návrh není originální. Podobná myšlenka se v předchozích vládách několikrát objevila, ale nikdy se nezačala uskutečňovat.

