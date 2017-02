Babiš: Sobotka má asi nové americké poradce. Radí mu, aby na mě útočil

Ministr financí Andrej BabišFoto: Filip Jandourek

Premiér Bohuslav Sobotka má podle ministra financí Andreje Babiše nové americké poradce, kteří mu radí, aby na něj útočili. O rozdílném hodnocení dosavadního průběhu EET prý v současné době jedná ministerstvo financí se statistickým úřadem. Andrej Babiš to řekl Českému rozhlasu v předtočeném rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu.

Šéf ANO nesouhlasí s kritikou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) kvůli kauze Babišova nákupu korunových dluhopisů Agrofertu.

„Pan premiér je pokrytec. On totiž mohl zařídit, aby dluhopisy byly zdaněny. On v březnu 2012 hlasoval, aby tyto dluhopisy nebyly zdaněny. On se zdržel, tím vlastně nehlasoval pro,“ prohlásil Babiš.

Rozhovor Jana Pokorného s Andrejem Babišem ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Vložit na svůj web

„Je úplně normální, že majitel firmy půjčí peníze firmě, to je standardní. Bylo to v rámci zákona,“ řekl šéf státní pokladny. Českému rozhlasu ukázal také potvrzení z banky, že dluhopisy koupil za peníze ze svého běžného účtu.

Andrej Babiš také řekl, že zprostí finanční správu mlčenlivosti, aby mohla zveřejnit původ jeho majetku, ovšem jen za podmínky, že ke zveřejnění majetku přistoupí i jiní politici.

„Pan premiér má asi nové americké poradce a oni mu asi stále radí, aby na mě útočil. Jsme v únoru, volby budou v říjnu, tak si neumím představit, co všechno ti jeho američtí poradci ještě vymyslí, ale samozřejmě čekám nějakou Kubiceho zprávu nebo nějaké pomluvy,“ řekl Babiš.

Odlišná metodika výpočtu příjmů z EET

Rozporné hodnocení přínosů EET pro státní pokladnu je podle Babiše způsobeno odlišnou metodikou. Zatímco podle ministerstva financí stouply tržby podnikatelů, pro které již EET platí, v prosinci meziročně o sto procent, podle Českého statistického úřadu to bylo jen 7,5 procenta.

„Statistický úřad má titulek, že vlastně nejsou schopni spočítat nárůst EET. Finanční správa k tomu dávala analýzu, bylo to na vzorku 1600 uživatelů. Je to jiná metodika, jsou to jiná data,“ řekl Babiš s tím, že ministerstvo financí v současné době se statistickým úřadem o rozdílech v hodnocení výsledků evidence tržeb jedná.

Prezidentské volby zatím ANO řešit nebude

Na blížícím se sněmu hnutí ANO se podle Babiše debatovat o kandidátovi na prezidenta nebude. „Chceme zvolit nové předsednictvo, orgány, vyhodnotit, jak naši jednotliví funkcionáři pracovali,“ řekl Babiš.

Hnutí si podle Babiše chce do hloubky prověřit lidi, kteří se objeví na kandidátkách do parlamentních voleb. „Když jsme šli do komunálu, tak dvě třetiny kandidátů nebyli členové hnutí, takže jsme to dělali masivně a spolehli jsme se na krajské organizace, a ty to bohužel ne úplně zvládli,“ konstatoval Babiš a připomněl „problém“ s hejtmanem Olomouckého kraje Oto Koštou.

„Pan hejtman se začal chovat velice nestandardně, když uzavřel smlouvu s bývalým hejtmanem (Jiřím Rozbořilem z ČSSD), který je stíhán za korupci, myslím, a nekomunikoval s náměstky,“ řekl Babiš a ukázal prohlášení náměstků hejtmana Košty z 15. února, kde náměstci podle Babiše uvedli, že „pan hejtman není ochoten spolupracovat na změně organizační struktury krajského úřadu“, podotkl Babiš, který podpoří Koštovo odvolání.

Příští středu bude spuštěna další vlna EET, která se dotkne čtvrt milionu obchodníků. „Dneska samozřejmě ta první vlna – restaurace a ubytovací zařízení – mají problém s tím, že platili lidi minimální mzdou, zbytek dostávali na ruku. Teďka to musejí narovnat, mají vyšší odvody, a to je jejich hlavní problém, ne EET,“ myslí si Babiš.

Ministr financí nicméně zalitoval, že ostatní strany nepodpořily jeho návrh na zavedení paušální daně pro nejmenší živnostníky.