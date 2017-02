Babiš: Sprostě o mně mluví na veřejnosti, další vládu se Sobotkou si dokážu představit jen stěží

Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.Foto: Filip Jandourek

Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) si jen stěží dokáže představit další vládu, ve které by znovu zasedl po boku současného koaličního partnera Bohuslava Sobotky. Premiér a lídr ČSSD podle něho svými „neustálými útoky“ a způsobem komunikace narušil jeho důvěru, uvedl v rozhovoru pro Právo.

„Je pravda, že si to nyní těžko umím představit, když do mě od krajských voleb stále kope a sprostě o mně na veřejnosti mluví,“ reagoval v rozhovoru pro Právo vicepremiér Babiš na dotaz, zda by společně s premiérem Sobotkou vytvořil po volbách další vládu.

Čtěte také: KOMENTÁŘ: Sobotka udělal přesně to, co podle něj Babiš. Příslušné sloveso začínající na „o“

Babiš si stěžoval, že není na obdobné jednání zvyklý. „Je to nepříjemné. (…)Mně jde o spolupráci se slušnými lidmi, se kterými mohu zajít na pivo a skutečně řešit konkrétní problémy,“ popsal.

Sobotka předsedu hnutí ANO zkraje února na sociálních sítích obvinil, že „důkladně oje*al český stát“ v souvislosti s korunovými dluhopisy. Současně ho vyzval, aby své příjmy na nákup dluhopisů v hodnotě skoro 1,5 miliardy doložil. Reakci premiéra Sobotky na Babišovy výroky v rozhovoru redakce zjišťuje.

Podle Babiše převzal Sobotka roli Miroslava Kalouska z TOP 09, který patří mezi jeho největší kritiky, a snaží se ho vymazat z politické mapy. Aféru kolem dluhopisů označil za pseudokauzu.

Babiš Sobotkovi vytkl také způsob, jakým současný kabinet řídí. Podle šéfa státní kasy premiér politikaří a ve vládě nadržuje ministrům ze sociální demokracie: „Sám jsem nejpřísnější na vlastní ministry a snažím se jít příkladem. Vláda nesmí nechávat problémy vyhnít, ale musí je řešit, mít tah na branku a ministři se musejí mezi sebou bavit.“

Babiš: Já bych s komunisty do vlády nešel

Ministr financí se dotkl také Sobotkova prohlášení ohledně bohumínského prohlášení, které sociálním demokratům zapovídá spolupráci s komunisty na vládní úrovni. V pátečním rozhovoru pro Hospodářské noviny to premiér označil za přežitek a spolupráci s komunisty připustil.

„Když mu teče do bot, tak mu KSČM nevadí, hlavně aby byl premiérem,“ uvedl Babiš. I on sám přitom dříve o možné spolupráci s komunisty mluvil, nyní to odmítl. „Já bych s komunisty ve vládě určitě nebyl, protože máme úplně odlišné programové cíle a jinou ideologii,“ doplnil.

Mediální přestřelky mezi vládními partnery se ještě vystupňovaly po krajských volbách. Ještě před tím obě strany rozdělil spor kvůli reorganizaci policie nebo kvůli možným výjimkám z elektronické evidence tržeb (EET).

V posledních týdnech si vzkazy v médiích vyměňují téměř denně. Zatímco Sobotka na Babiše aktuálně útočí v souvislosti s aférou kolem nákupu dluhopisů, Babiš zase Sobotkovi vyčítá například postup ministra Jana Mládka z ČSSD v debatě o vysokých cenách mobilních dat.

Autor: kno