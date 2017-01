Babiš zaútočil na Českou televizi. Novináře nařkl z korupce a chce si stěžovat

Ministr financí Andrej BabišFoto: Filip Jandourek

Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO si chce stěžovat u Rady České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Důvodem jsou pořady 168 hodin a Reportéři ČT, v nichž se ho novináři ptali na nesrovnalosti v příjmech. Podle Babiše jsou pořady účelové a jejich autoři zkorumpovaní. Ti taková tvrzení odmítají.

"Vy jste jedna zkorumpovaná pakáž, která točí na objednávku." Těmito slovy vicepremiér v pondělním pořadu Reportéři ČT reagoval na dotaz novinářky.

Ta se ho ptala na údajné nesrovnalosti v příjmech v souvislosti s nákupem dluhopisů.

Korupce názorem

V úterý Babiš na tiskové konferenci řekl, že si na výrocích trvá a práci veřejnoprávní televize označil za nevyvářenou. "Podávám stížnost na Radu ČT a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání pro účelovost pořadu 168 hodin a Reportérů ČT. Co se týká Reportérů, tak to je velice zajímavý pořad, který vlastně permanentně manipuluje reportáže," tvrdí.

„Pořady České televize, která je veřejnoprávní televize, by se neměly účastnit politického boje. Zkorumpovaný můžete být názorem, to není o penězích. Paní redaktorka, která to vlastně začala, měla deset let velice blízký vztah s panem Kalouskem. Je to moje bývalá zaměstnankyně z Lidových novin, která nic jiného nedělá, jen šíří pomluvy a lži o mně,“ zdůvodnil svá slova o korupci Babiš.

Nařčení bez soudu

Dramaturg a moderátor pořadu Reportérů ČT Marek Wollner reagoval, že vicepremiér má samozřemě právo takovou stížnost podat. A že je to podle něj celkem běžné. Odmítl ale výroky o "zkorumpované pakáži".

„Jako novináři musíme přesně zvažovat fakta a nesmíme se splést vůbec v ničem, i když ukazujeme na nesrovnalosti v řádech milionů. Ale o nikom si bez soudního verdiktu nemůžeme dovolit říct, že je zkorumpovaný. A byl bych rád, kdyby tahle pravidla začala platit i pro politiky," řekl Wollner Českému rozhlasu.

Pochybnosti kolem dluhopisů

Autoři pořadů pátrali po nesrovnalostech, které jsou spojeny s Babišovým nákupem dluhopisů jeho Agrofertu z roku 2013. Začátkem letošního ledan Babiš pro Deník vysvětlil, že dluhopisy zhruba za 1,5 miliardy korun pořídil ze svých zdaněných úspor.

To ale nesouhlasilo, protože jím zmíněné úspory zahrnovaly i roky 2014 a 2015, přišel ministr s vysvětlením, že je nutné připočítat také příjmy nezdanitelné, což podle jeho opravného vyjádření dělá zhruba 2,5 miliardy čistého.