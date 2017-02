Babišova výzva? 'Zbytečné, směšné.' Lídři parlamentních stran nemají se zveřejněním příjmů problém

Andrej Babiš (Ilustrační snímek)Foto: Martin Svozílek

Předsedové sněmovních stran nemají se zveřejňováním příjmů a majetkových přiznání problém. Výzvu vicepremiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ale většinou považují za zbytečnou, protože pravidelně podávají majetková přiznání.

Babiš s nápadem přišel poté, co se sám po apelu premiéra rozhodl zadat a zveřejnit audity svých osobních financí. Pochybnosti o příjmech Babiše se objevily v souvislosti s jeho nákupem akcií Agrofertu v roce 2013.

Podle prezidenta Miloše Zemana by auditem měli projít i jiní politici a ne jen Andrej Babiš. „Velmi bych si přál, aby příjmy některý našich, zatím nejmenovaných, politiků, byly audity prověřeny se stejnou důkladností, jako příjmy Andreje Babiše. Jsou samozřejmě politici, kteří se mohli obohatit na různých privatizačních zakázkách a na různých, poměrně podivných, transakcích,“ uvedl Zeman pro Českou televizi.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se zveřejněním příjmů a majetků problém nemá. Podle jeho slov by vicepremiéra Babiše překvapilo, s jakým málem se dá vyžít. „Otázkou je, zda to vůbec budu zveřejňovat. Ten problém má Babiš. Já nemám žádné Čapí hnízdo, já nemám žádné akcie... Já skutečně nemusím dohledávat miliardy za poslední roky. To je opravdu směšné,“ řekl Českému rozhlasu Bělobrádek. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD se k této věci zatím nevyjádřil.

Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že nevidí důvod vyslyšet tuto výzvu. Dodal, že je od roku 1990 státním zaměstnancem a od roku 1998 podává majetková přiznání a žádné jiné příjmy nikdy neměl.

Šéf poslaneckého klubu hnutí Úsvit Marek Černoch se vyjádřil pro zveřejňování majetků a příjmů. Předseda Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura řekl, že Babišovu výzvu nezná a počká, až se koaliční lídři dohádají.

Petr Fiala z ODS nemá se zveřejněním problém, ale výzvu vnímá jako odvádění pozornosti od Andreje Babiše. „Já nevím, že by nám někomu přistálo na účtu sto milionů korun nebo dokonce miliarda. Já si takové číslo nedovedu ani představit. Já zveřejňuji majetková přiznání. A znovu zdůrazňuji, neodvádějme pozornost od problémů, které tu má Andrej Babiš a s ním i celá vláda premiéra Sobotky,“ řekl Fiala Českému rozhlasu.

Petr Gazdík, předseda hnutí Starostové a nezávislí, se zveřejněním rovněž nemá problém. Podle něj jsou k tomu však standardní mechanismy. Na šarvátky vládních lídrů prý nehodlá naskakovat.

Předseda KSČM Vojtěch Filip se vyjádřil v sms zprávě, ve které uvedl, že jeho majetková přiznání od roku 1996 jsou dostupná v Poslanecké sněmovně.

Na údajné pochybnosti o Babišově majetku upozornil server Echo24. Podle něj ministrovy příjmy nestačily na nákup dluhopisů Agrofertu v hodnotě zhruba 1,5 miliardy korun. Babiš to odmítl. Tvrdí, že až dodatečně zjistil, že měl fakticky ještě miliardu navíc.

Autor: Václav Štefan