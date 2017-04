Babišovo majetkové přiznání bude řešit přestupkový úřad. Ministrovi hrozí pokuta 50 tisíc

Andrej Babiš a Ondřej ZávodskýFoto: Filip Jandourek

Nesrovnalostmi v majetkovém přiznání ministra financí a lídra hnutí ANO Andreje Babiše se bude zabývat přestupkový úřad v pražských Černošicích. Poslanci z mandátového a imunitního výboru podali podnět na prošetření. O chybách v Babišových dokumentech výbor jednal z podnětu šéfa kontrolního výboru Vladimíra Koníčka z KSČM. Příjmy, které šéf státní kasy přiznal v dokumentech pro sněmovnu, totiž nesedí s příjmy, které uvedl v „auditu“, jak upozornil Zpravodajský web Českého rozhlasu. Za chybné majetkové přiznání nyní Babišovi hrozí pokuta až 50 000 korun.

„Mandátový výbor po vyslechnutí předsedy kontrolního výboru a po diskuzi přijal usnesení, že v majetkovém přiznání Andreje Babiše za rok 2014 jsou nepřesné údaje a postoupil tu věc k dalšímu šetření přestupkovému úřadu v místě bydliště místopředsedy vlády a ministra financí, aby zvážil, zda došlo k přestupku a stanovil další postup,“ řekl po jednání výboru opoziční poslanec Martin Plíšek z TOP 09.

Nesrovnalostmi v dokumentech se bude zabývat Městský úřad Černošice, pod který Babiš s bydlištěm v pražských Průhonicích spadá.

„Nejdříve musíme zkontrolovat, zda máme k dispozici všechny materiály. Pak budeme posuzovat, zda jsou naplněny všechny zákonné znaky přestupku. Teprve poté případně zahájíme přestupkové řízení,“ popsala tajemnice městského úřadu Bohumila Budková.

Ministr financí v majetkovém přiznání za rok 2014 přiznal o 26 milionů více, než v „auditu“, který vychází z jeho daňových přiznání. Zatímco v dokumentech pro Poslaneckou sněmovna uvedl, že vydělal 201 milionů po zdanění, podle „auditu“ to bylo 175 milionů.

Babiš rozpor vysvětluje chybou účetní

Babiš rozpor v dokumentech v reakci odmítl. Podle něho se jedná o chybu účetní, která dělala oznámení o majetku poprvé. Ačkoli se v dokumentu píše, že jde o mzdu po zdanění, podle ministra financí šlo o hrubý příjem.

Nesrovnalosti v příjmech ministr financí vysvětluje také v dopise, který adresoval členovi sněmovního výboru Romanu Procházkovi z hnutí ANO. Dokument zveřejnil na sociálních sítích:

Příjmy uvedené v obou dokumentech Andreje Babiše ale i tak nesedí, jak upozornil šéf kontrolního výboru Koníček. Ten se zúčastnil i čtvrtečního jednání výboru, na kterém poslancům vysvětloval obsah svého podnětu.

„Čísla jsem podrobně diskutovali. Nesedí součty. V čestném prohlášení jsou příjmy něco málo přes 200 milionů korun. Původně je v něm napsáno, že je to po zdanění. Později pan ministr řekl, že je to před zdaněním. Ale v auditech je 244 milionů před zdanění a 176 milionů po zdanění. Takže ani v jednom případě ta čísla nesedí,“ uvedl po jednání poslanec.

Podat „přesné, pravdivé a úplné“ majetkové přiznání politikům ukládá zákon o střetu zájmů. Pokud tuto povinnost poruší, hrozí jim pokuta až 50 000. V přestupkovém řízení ji dle místa bydliště může uložit příslušný obecní úřad. Od září se však sankce zpřísní - dle novely zákona přezdívaného „lex Babiš“ budou moci úřady udělit pokutu až do výše půl milionu korun. Vzniknout má také centrální registr oznámení o majetku.

Příjmy i tak nesedí

Vysvětlení Andreje Babiše tak poslanci nevzali v potaz. „Ty údaje byly nepřesné i z hlediska čistých či hrubých příjmů, i potom neseděly. Mandátový výbor není vyšetřující orgán a nemůže počítat hrubé, čisté příjmy a náležitosti, které se do nich započítávají. A jelikož tam nejasnosti a nepřesnosti byly, proto jsme se obrátili na přestupkový orgán,“ doplnil poslanec Plíšek.

Přepočítávání podle Plíška navíc výboru nepřísluší. S tím souhlasí i šéfka výboru Miroslava Němcová (ODS). "O tomto vysvětlení jsme se také bavili, ale my nejsme ten, kdo je schopen a má kompetenci přepočítávat, zda ta čísla souhlasí. My vzali za zásadní to, že sám přiznává, že k omylu došlo," řekla.

Hlasování o postoupení případu přestupkovému úřadu bylo podle účastníků jednání těsné. "Já nebudu říkat, kdo jak hlasoval, jednání je neveřejné. Já osobně to považuji za malichernou administrativní chybu a zbytečnou záležitost," řekl člen výboru za ANO Roman Procházka. Babiš podle něj pouze přiznal větší částku, než měl, když uvedl místo čisté mzdy hrubou.

Zpráva auditorských firem EY a PwC vznikla původně za účelem dokázat, že ministr měl v roce 2013 dostatek osobních příjmů na nákup korunových dluhopisů Agrofertu v hodnotě 1,5 miliardy korun.