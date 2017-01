Bez Nováka s Ježkem jsem si netroufl rozhodovat, vyhodili by mě, přiznal policii Kušnierz z kauzy ROP

Obviněný Kušnierz v kauze ROP ukázal na politické stranyFoto: koláž Český rozhlas

Stačila jediná věta z úst Alexandra Nováka a penzion měl jistou dotaci 20 milionů. Policii to popsal obviněný exšéf dotačního úřadu ROP Severozápad Petr Kušnierz. Z jeho výpovědi vyplývá, že Novák s dalším stíhaným podnikatelem Danielem Ježkem měli na rozdělování dotací tak zásadní vliv, že bez nich se nerozhodlo o jediné koruně. Nejenže Kušnierz v roli šéfa úřadu Ježka oslovoval Pan Velkomožný a Nováka Kapitán, ale skutečně je bezezbytku poslouchal. Policistům sám přiznal, že se bál sám rozhodovat, aby ho podnikatelé, oficiálně bez jakéhokoliv vlivu na dotační úřad, nevyhodili.

O neoficiálním vlivu Ježka s Novákem již státní zástupce píše v obžalobě a během vazebního zasedání ho zmínil i mostecký soudce Martin Majchrák, který Ježka poslal jako jediného ze 24 obviněných do vazby.

Až Kušnierzova výpověď však odhaluje, jak velkou loutku někdejší ředitel dotačního úřadu ROP Severozápad představoval. Bez dobrozdání Ježka či Nováka se neodvažoval udělat jediné rozhodnutí, což ilustroval na případu jednoho z hodnocení projektů, konkrétně hotelů a penzionů ucházejících se o evropské peníze.

Co s 20 miliony?

"Po skončení toho hodnocení vzešlo z oficiálních výsledků, že je tam finanční převis neboli zbytek ve výši asi 20 milionů korun z alokované částky. Prošly všechny zájmové projekty, ale ještě byla možnost přerozdělit zhruba 20 milionů korun," popsal u výslechu k nové větvi kauzy ROP Severozápad, s jehož obsahem se Zpravodajský web Českého rozhlasu seznámil.

Jinými slovy, všechny projekty, které podle policie protlačili Ježek s Novákem, prošly, ale i přes to zůstalo s dotačním peněz volných 20 milionů.

Tehdejší ředitel úřadu ROP Severozápad podle svých slov neváhal a vypravil se pro instrukce, jak s nečekanými miliony naložit. "Netroufl bych si o tom rozhodnout sám ze své vůle, hrozil by mi možný vyhazov z funkce ředitele, věděl jsem, že ten vliv mají," přiznal bez okolků policistům.

Kdo je Petr Kušnierz

Bývalý ředitel úřadu ROP Severozápad. Byl odsouzen na pět let vězení za přijímání úplatků a zneužití pravomoci. V roce 2014 byl podmínečně propuštěn. Letos ho ústecký krajský soud potrestal opět, zatím nepravomocně souhrnným trestem sedmi lety vězení za ovlivňování projektů. Před pár dny si vyslechl obvinění i v aktuální kauze – společně s dalšími třiadvaceti politiky, úředníky a podnikateli.

Místo, aby z pozice šéfa dotačního úřadu rozhodl sám, žádal podle svých slov Ježka a Nováka, aby rozhodli, jak s penězi naložit. "Předložil jsem jim tabulku s výstupem z hodnocení. Zejména že zájmové projekty byly v pořadí tak, jak měly být předem a prošly všechny, načež Dan Ježek zareagoval: 'Jak jste to počítali, že tam zbylo 20 milionů, neumíte počítat'. Tak jsem mu řekl: 'To neřeš, teď jste tady od toho, abyste mi řekli, který projekt bude zájmový, aby nedošlo k převisu 20 milionů," popsal obviněný exšéf úřadu ROP Severozápad.

'Dej to na Karla IV.'

Nakonec rozhodl Novák, jak popsal obviněný exšéf ROPu. "Podívali se na tu tabulku a Saša Novák mi řekl: 'Dej tam projekt Karla IV.', vypověděl Kušnierz. Šokující je, že dodnes netuší, o jaký projekt se jednalo, jak přiznal u výslechu. Netuší ani, proč zrovna na něj Novák ukázal.

"Nevím, zda to byl hotel, ale vím, že to byl název projektu Karel IV. Vycházel jsem z toho, že zná místní poměry, místní firmy, to pro mě bylo směrodatné, že jsem tam přijel, aby mi řekli, který projekt byl zájmový," přiznal někdejší šéf dotačního úřadu.

Obviněný státní manažer hovořil o penzionu a restauraci u Karla IV. Jak sám podnik uvádí, na pěší zóně královského města Kadaně v nově zrekonstruované kulturní památce nabízí ve 13 pokojích luxusní ubytování. Hosté si v něm mohou dopřát parní saunu, kolagenárium, fitness či jídlo v restauraci s terasou. Jestli nákladnou přestavbu penzionu zařídila jediná věta Alexandra Nováka, jak tvrdí Kušnierz, ale spolumajitelka podniku Kateřina Kasperová nekomentovala.

"Neříkám na to nic, nic o tom nevím, ani ta jména neznám. Nevím ani, že by se takové věci prošetřovaly," reagovala na dotaz. S Novákem se prý nezná. "Vím, že to je člověk z Chomutova a to je tak všechno," řekla podnikatelka. Jak ale vyplývá ze seznamu příjemců dotací přímo na webu dotačního úřadu ROP Severozápad, zástupci penzionu U Karla IV. podepsali smlouvu na dotaci 24. února 2011. Evropské peníze, dokonce přes 22 milionů korun, navíc skutečně 10. října 2013 inkasovali.

'Nic nekomentuji'

Kušnierz s novináři nekomunikuje a výjimku neudělal ani tentokrát. Věc nekomentoval ani advokát Michael Kis, jenž zastupuje Ježka a po návratu Nováka z USA a převzetí obvinění by měl hájit i Nováka. "Nic nekomentuji. Nemám informační, ale advokátní kancelář," odepsal v SMS zprávě.

Policie obvinila severočeské politiky, podnikatele a úředníky na konci loňského roku. Kromě Kušnierze, Ježka a Nováka si přišla také pro ústeckou exhejtmanku Janu Vaňhovou (ČSSD), jejího někdejšího náměstka Arno Fišeru, Kušnierzova přechůdce Petra Vráblíka či exnáměstka Vaňhové Pavla Koudu.

Z obvinění vyplývá, že skupina nezákonně ovlivnila až 541 projektů a mohla tak způsobit škodu bezmála 14 miliard korun. Takzvané zájmové projekty údajně vybírali Ježek s Novákem a vrcholnými politiky ze západu a severu Čech, úředníci poté zařídili, aby otečkované projekty uspěly. Systém Kušnierz kriminalistům detailně popsal, poté, co se s nimi rozhodl spolupracovat.

Policie skupinu v úterý obvinila z poškozování zájmů EU, uplácení či zneužití pravomoci. Obstavila také desítky nemovitostí stíhaných podnikatelů a politiků v hodnotě skoro 900 milionů korun.