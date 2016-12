Bezpečnostní opatření v Česku jsou alibi pro politiky, tvrdí bývalý člen protiteroristické jednotky

Bývalý člen Útvaru rychlého nasazení a bývalý šéf SOGu, speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie Lumír NěmecFoto: Jana Trpišovská

ROZHOVOR. Veškerá bezpečnostní opatření, která se zavádějí v České republice, slouží hlavně jako odstrašení a znesnadnění pro případného útočníka. Pokud ale zaútočí, tolik účinná nebudou, řekl Zpravodajskému serveru Českého rozhlasu Lumír Němec, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení a bývalý šéf SOGu, speciální protiteroristické jednotky Vojenské policie.

Policie zavádí po útocích v Berlíně i v České republice nová bezpečnostní opatření. Co si myslíte o betonových zábranách, které umisťuje okolo vánočních trhů? Zabránily by stejnému útoku, jaký se stal v Německu?

Víte, nedá se říct, že by přímo zabránily, ale mohly by ten útok určitě znesnadnit. Protože v okamžiku, kdy si to auto dejme tomu ještě nějakým způsobem upraví, tak jako to dělají třeba v Iráku nebo na Blízkém východě, kde se snaží prorážet ty betonové zátarasy, tak jedna betonová bariéra auto nezastaví, ale určitě ho zpomalí a je to dobrá věc.

Na Staroměstské náměstí vede dlouhá rovná Pařížská ulice, takže tam může kamion nabrat rychlost. Mohl by pak využít betonové zátarasy jako zbraň, která by mohla udělat ještě větší škodu?

Nemyslím si, že by z toho byla další zbraň, ale že by to rozrazil a hrnul to před sebou. Ale hlavně si myslím, že v okamžiku, kdy uvidí, že někde je betonový zátaras, tak nezaútočí na Staroměstské náměstí, ale zaútočí třeba na nádraží. Všechna opatření, která se dneska přijímají, jsou preventivní, víceméně odrazující opatření. Rozhodně to není něco, co fakticky tomu útoku zabrání, protože měkké cíle jsou všude kolem nás, takže když nezaútočí na Staroměstské náměstí, tak zaútočí na trh třeba na Jiřáku (náměstí Jiřího z Poděbrad).

My dneska hasíme nějaký požár, ale tam je potřeba přijmout opatření, aby se tomu vůbec předcházelo. Jestliže dneska čtete zprávy a zjistíte, že podezřelý z útoku v Berlíně tak, že za prvé je neúspěšný žadatel o azyl. Za druhé ho sledovaly bezpečnostní služby v Německu, které vyhodnotily, že sice prodává drogy, ale o tom, že by si opatřoval zbraně, nevěděly. To si myslím, že jsou ty základní problémy, kde nejsou nastavené mantinely, jakým způsobem s těmi lidmi jednat.

Betonové zátarasy a policajti v ulicích, je to fajn, určitě to zlepší bezpečnost občanů, ale neřeší to situaci.

V Rusku chrání měkké cíle postavením těžkých tahačů. Je to účinnější?

Stoprocentně ten náklaďák, když ho naplníte dejme tomu ocelovými traverzami, tak je to výrazně větší překážka než beton. To je prevence, která z mého pohledu je alibistickým opatřením politiků, kteří ukazují, podívejte se, jak vás chráníme. Ale začíná se to dělat vždycky, až se něco stane. Z mého pohledu se brání dělat tyto opatření preventivně, protože se bojí názoru občanů, že před pár lety jsme mohli jít na adventní trh úplně v pohodě a dneska u něj máme betonové zátarasy, máme tady policisty s dlouhými zbraněmi. Je to důsledek špatného vedení Evropy.