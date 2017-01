Brabec jde proti Senátu. Novela zákona o ochraně přírody povede ke konci národních parků, varuje

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO)Foto: Filip Jandourek

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ostře vystoupil proti senátním pozměňovacím návrhům v novele zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle něj budou znamenat zánik národních parků v České republice. Prezident Miloš Zeman s ním ale nesouhlasí a možná přijde novelu podpořit do sněmovny.

Senátní návrhy podle ministra životního prostředí obsahuje například změny, které degradují národní parky jako nejcennější chráněná území na výrazně nižší úroveň. Podle Brabce nyní existuje jediná cesta, a to zamítnout celý senátní návrh a odhlasovat novelu zákona tak, jak odešla ze Sněmovny.

„Poslanci tak budou v příštích týdnech rozhodovat o tom, zda v České republice budeme mít v budoucnu stávající národní parky se zachovalou přírodou, nebo zda budeme ochranu naší nejcennější přírody deklarovat pouze naoko," zdůraznil Brabec.

Senátní pozměňovací návrh podle něj například odstraňuje ze zákona všechny dlouhodobé cíle ochrany národních parků. Současně ale umožňuje turistické a rekreační využití, které není v rozporu s těmito cíli. „Vzhledem k tomu, že by ale dlouhodobé cíle neexistovaly, bylo by tak prakticky možné jakékoli turistické a rekreační využití národních parků, včetně výstavby golfových hřišť nebo akvaparků, skutečně cokoli," tvrdí ministr.

Senátoři navrhli také zrušit ustanovení, které mělo zavést neměnnost rozdělení národních parků na zóny po dobu 15 let. To však může podle Brabce znamenat, že na Šumavě budou pokračovat mnohaleté spory. Ty mají ochránci přírody s některými místními obcemi.

Senát mimo jiné rozhodl povýšit práva obcí v národních parcích. Nad rámec předlohy chce v zákoně zdůraznit, že účelem národních parků je také zajištění a podpora udržitelného rozvoje obcí na jeho území. Horní komora chce také umožnit na území parku v případě potřeby regulaci počtu jakékoli přemnožené zvěře, což v ústavně-právním výboru horní komory prosadil senátor za ANO Jaroslav Větrovský. Senátoři z jeho návrhů naopak odmítli pasáž, která by zrušila předkupní právo státu na pozemky v parcích.

Zemanovi se pozměňovací návrhy líbí

Prezident Miloš Zeman byl podle předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) naopak potěšen, že se v Senátu podařilo přijmout pozměňovací návrhy k zákonu. Řekl to po společném novoročním obědu prezidenta s předsedy obou komor.

Prezident prý připustil, že senátní verzi zákona o ochraně přírody a krajiny podpoří přímo v Poslanecké sněmovně. „Projevil názor, že pokud by to bylo třeba, tak by za tento zákon do Sněmovny šel ztratit hlas," řekl Štěch.