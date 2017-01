Budeme se zabývat dezinformacemi, extremismem i radikalizací, říká koordinátorka centra proti terorismu

Na ministerstvu vnitra startuje nový útvar. Bude bojovat s terorismem i dezinformacemi na internetu (ilustrační foto)Foto: Filip Jandourek

Na ministerstvu vnitra začal fungovat tým specialistů, který má bojovat s terorismem, ale třeba i se zkreslenými informacemi na internetu. Pod takzvané Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám spadá asi 20 lidí. „Budeme reagovat na jakékoliv dezinformace, které se týkají vnitřní bezpečnosti státu. Může jít například i o propagandu, která pochází od takzvaného Islámského státu, která směřuje k radikalizaci jedinců,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál koordinátorka centra Eva Romancovová.

Prezident Miloš Zeman ve vánočním projevu řekl, že chcete cenzurovat internet. Vy jste to jako ministerstvo popřeli. Můžete vyloučit, že budete blokovat nebo jakkoli omezovat vstup na internetové stránky?

Mohu to vyloučit zcela. To samozřejmě není pravdivá informace. Cenzura je Listinou základních práv a svobod vyloučena, je umožněna pouze zákonem v určitých daných případech. My žádné takové zákonné oprávnění nemáme, nikdy jsme o něj neusilovali a rozhodně nepovažujeme za vhodné cenzurovat internet. Nedomníváme se, že by to byla dobrá metoda boje proti dezinformacím, naopak věříme v to, že je potřeba vysvětlovat a reagovat na dezinformace, uvádět k nim pravdivé informace, které ministerstvo vnitra v oblasti vnitřní bezpečnosti má.

O Centru proti terorismu a hybridním hrozbám mluvila ve vysílání Radiožurnálu koordinátorka Eva Romancovová Vložit na svůj web

Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám bude mít na starosti nejen téma terorismu, ale právě i dezinformace na internetu. Kdy se od vás posluchač dozví první výsledky vašich analýz a případně kde?

Je potřeba říct, že ministerstvo vnitra je prvním z mnoha úřadů, které by měly reagovat na současné hybridní hrozby, které jsou ve veřejném prostoru. Ministerstvo vnitra má gesci ve vnitřní bezpečnosti, to znamená, že reakce, které od nás můžete očekávat, budou právě v oblasti vnitřní veřejnosti případně veřejného pořádku a dalších gescí, které má ministerstvo pod sebou. To znamená, že naše výstupy by se měly týkat extremismu, radikalizace společnosti, shromažďovacího práva, ale třeba i ochrany voleb a jejich správného a řádného průběhu.

Výstupy budou, jak už bylo testováno před koncem roku, na twitterovém účtu, které centrum zřídilo. Zároveň budou patrně vycházet i nějaké newslettery, která budou patrně pro veřejnost k dispozici, tam ale pořád hledáme správné formy a není vše dohodnuto do detailu a finalizováno. V současnosti se nicméně soustředíme zejména na to, abychom informace předávali v rámci státní správy a abychom přispěli k plánům pro koordinaci boje proti hybridním hrozbám, které má úřad vlády, byli platným členem tohoto úsilí a informace předávali zejména prostřednictvím kanálu státní správy.

Společná zpravodajská skupina včera potvrdila, že nemá informace o konkrétní hrozbě #terorismu v ČR. Šířená zpráva je #hoax. pic.twitter.com/hDohIW0zM7 — CTHH MV (@CTHH_MV) December 21, 2016

Kdy můžeme čekat první tweety?

Očekávat je můžete pokaždé, když dojde k nějakému dezinformačního incidentu nebo nějaké jiné události, kterou centrum vyhodnotí jako dostatečně rizikovou pro vnitřní bezpečnost státu a tím pádem ji bude komentovat.

Budete tedy reagovat také na takzvanou proruskou propagandu?

Čtěte také: Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám startuje. Nepůjde o cenzuru, ujistilo ministerstvo vnitra

Nejen proruskou. Budeme reagovat na jakékoliv dezinformace, které se týkají vnitřní bezpečnosti státu. Může jít například i o propagandu, která pochází od takzvaného Islámského státu, která směřuje k radikalizaci jedinců nebo vyzývání k násilí, pokud ovšem taková situace bude vyhodnocena natolik riziková, aby bylo potřeba na ni reagovat.

Autor: ČRo