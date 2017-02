Čech, který chtěl k Islámskému státu, dostal tři a čtvrt roku vězení. Hrozilo mu doživotí

Jan Silovský u souduFoto: ČTK

Krajský soud v Plzni poslal dvaadvacetiletého Jana Silovského ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku na tři a čtvrt roku do věznice s dohledem. Silovský je první Čech souzený za to, že se chtěl přidat v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát (IS). Soud zároveň Silovskému uložil ochranné ambulantní psychiatrické léčení, což navrhoval státní zástupce i obhajoba.

Podle obžaloby z prosince 2016 hrozilo Silovskému za přípravu teroristického útoku 12 až 20 let vězení, případně doživotní vězení.

Státní zástupce ale v závěrečné řeči navrhl posuzovat jednání obžalovaného podle nově platného doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu ve stádiu přípravy, kde hrozí trest tři až 12 let vězení. Soud se k této kvalifikaci přiklonil.

Žalobce navrhoval čtyřleté vězení, obhajoba zproštění obžaloby, případně podmíněný trest. Sám Silovský v závěrečné řeči vyjádřil lítost nad tím, že chtěl odjet do Sýrie, znovu by to už neudělal, řekl v jednací síni.

V jednání se podle soudce Martina Kantora podařilo prokázat, že Silovský skutek spáchal. „Zcela zásadním, stěžejním a jediným přímým důkazem bylo velmi podrobné detailní doznání obžalovaného, zejména z přípravného řízení," konstatoval soudce.

Většinu výpovědi z policie popsal obžalovaný i u soudu, pouze zpochybnil, že se chtěl v Sýrii po absolvování bojového výcviku zapojit do bojových akcí bojovníků IS. „To se snažil u hlavního líčení zpochybňovat, nečinil tak způsobem příliš přesvědčivým, při doplňujících dotazech připustil nakonec, že by výcvik zřejmě absolvoval a asi by se zapojil do bojů," uvedl předseda senátu. Silovský soudu řekl, že nejel do Sýrie zabíjet, ale nechat se tam zabít.

Silovského loni začátkem února zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu s jednosměrnou letenkou na vnitrostátní let do města Gaziantep poblíž syrských hranic. Odtud měl přes internet objednané auto, se kterým chtěl odjet do syrského města Džarábulus a tam se připojit k bojovníkům IS. Tureckým policistům se k tomu přiznal a ti ho pak poslali do Čech.

Státní zástupce v závěrečné řeči připomněl, že Silovský se už v přípravném líčení spontánně doznal, na policii i u soudu uvedl, že jej zajímalo náboženství, koupil si ke studiu bibli a korán a stal se muslimem. Potvrdil také, že si koupil letenky a že věděl, že bojovat za Islámský stát je trestné. Vyjádřil také sympatie k záměru IS vytvořit jednotný chalífát, způsoby, jakými tak chtějí islamisté dosáhnout, ale považoval za kruté.

Nové posudky soud zamítl

V prvních dvou dnech jednání soud před dvěma týdny provedl všechny dosud navržené důkazy - vyslechl Silovského, jeho matku, znalce z oboru psychologie a psychiatrie a kybernetiky a shrnul listinné důkazy. Promítl i propagandistická a náborová videa islamistů, která měl Silovský stažená v mobilu.

V pátek obhajoba navrhla vypracování nových posudků z psychologie a psychiatrie, senát to ale zamítl jako nadbytečné. Obhajoba chtěla, aby znalci důkladněji posoudili Silovského duševní stav a zjistili, zda netrpí autismem nebo jeho nějakou formou a jak by takové onemocnění ovlivnilo jeho chování a jednání. Podle soudu i žalobce se ale touto otázkou znalci už zabývali a autismus u obžalovaného nezjistili.