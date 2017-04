Chceme vědět, jak je možné změnit rozsudek v kauze zabitého Čecha. Do Londýna míří diplomatická nóta

Česká republika posílá do Londýna diplomatickou nótu v souvislosti s osvobozujícím rozsudkem v kauze zabitého českého občana. Novinářům to ve středu v Bruselu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se kvůli tomu sešel k dvoustrannému jednání se svým britským kolegou Borisem Johnsonem. Praha chce od Britů vědět, jakým způsobem by bylo možné případ revidovat.

Česká republika chce podle Zaorálka také slyšet ujištění, že národnost oběti nehrála při rozhodování soudu roli.

Britský ministr Johnson dal v úterý najevo pochopení pro rozhořčenou reakci Prahy na rozsudek, řekl Zaorálek. Zdůraznil podle něj ale také, že pro britskou vládu či ministerstvo zahraničí je obtížné ovlivňovat chod justice, takže není jednoduché najít způsob, jak do věci vstoupit.

Čtěte také: Britská velvyslankyně půjde na kobereček. Zaorálek ji povolal kvůli kauze ubitého Čecha

Osvobozující verdikt padl v pondělí v britské metropoli. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně. Čin se stal loni v září.

V diplomatické nótě Praha žádá poskytnutí veškerých údajů k případu, například pokud se týká obžaloby a přesného znění rozsudku. Žádá také o informace, jaké zákonné procesy a postupy je možné z české či britské strany použít k revizi procesu. "To základní odvolání - jak bychom usuzovali z českého právního řádu - tady možné není," upozornil Zaorálek.

Při dvoustranném rozhovoru v úterý český ministr Johnsonovi připomněl, že o případu už mluvil v minulosti dvakrát a pokaždé zdůrazňoval potřebu zjednání spravedlnosti. "Pro českou veřejnost a Českou republiku je to strašně důležité vzhledem k obavám, které existují, co se týče bezpečnosti pro ty, kteří dnes žijí v Británii," upozornil Zaorálek.

Internetovou petici žádající spravedlnost v této kauze už podepsalo 4,5 tisíce lidí.