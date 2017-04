Chovanec opět pošle do ulic hlídky se samopaly. Policie posiluje na Velikonoce bezpečnostní opatření

Policie posílí o Velikonocích bezpečnostní opatření. Do ulic měst a na letiště se proto vrátí 500 policistů ozbrojených samopaly. Na bezpečnost budou dohlížet jen preventivně. Podle ministra vnitra Milana Chovance z ČSSD není v tuhle chvíli žádná informace, že by Česku hrozilo nějaké nebezpečí.

„Dohodli jsme se na tom, že kvůli útoku, který byl ve Spolkové republice Německo, budou opatření posílena. Nejde primárně o opatření v Praze, byť v hlavním městě budou nejvíce viditelná,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec.

„Debatovali jsme i o ochraně Pražského hradu a jde nám především o ochranu turistů, kteří přicházejí jako návštěvníci na Hrad, i tam dojde v určitém rozsahu k posílení bezpečnosti,“ dodal Chovanec.

Policisté se samopaly budou dohlížet třeba na bezpečnost velikonočních trhů, v okolí kostelů na letištích. Podle policejního prezidenta Tomáše Tuhého jsou veškerá bezpečnostní opatření jenom preventivní.

„V současné době není žádný aktuální poznatek, který by vytvářel rizika pro Českou republiku. To, co dnes nastavujeme, je preventivní opatření. Bude se týkat jak veřejného pořádku, tak regulace dopravy. Každoročně na víkendy posilujeme také problematiku dopravní policie, tedy zvýšená aktivita policistů při dopravní obslužnosti,“ upřesnil policejní prezident Tomáš Tuhý.

Na silnice se zaměří asi tři tisíce policistů. Kontrolovat budou rychlost a řízení pod vlivem alkoholu.

Autor: Veronika Šírová