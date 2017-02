Chtěl Novák před trestním stíháním utéct? Porušil by tím podmínku řádného života, míní advokát

Alexandr Novák má problém. Po jeho zatčení v Německu totiž policie pracuje i s verzí, že se chtěl skrývat v zahraničí. Pokud se potvrdí, pak by exsenátor musel nejspíš opět za mříže, protože vyhýbáním se trestnímu stíhání porušil podmínku "vést řádný život".

Je to přesně 46 dnů, co německá policie na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem zadržela Alexandra Nováka. Bývalý senátor za ODS se tehdy vracel z Los Angeles. Na jeho přílet byli ale tamní policisté připraveni. V ruce totiž měli evropský zatykač.

"Byl dne 24. 12. 2016 na základě Evropského zatýkacího rozkazu vydaného Okresním soudem v Ústí nad Labem dne 22. 12. 2016 zadržen na mezinárodním letišti v SRN," stojí v usnesení soudu, který má Zpravodajský web Českého rozhlasu k dispozici. -> VÍCE čtěte ZDE: Německá policie zatkla exsenátora Nováka. Loni na Štědrý den ho chytila ve Frankfurtu na letišti

Z jakého důvodu byl na Nováka vydán evropský zatykač, zatím nikdo oficiálně nekomentoval. Podle informací Zpravodajského webu Českého rozhlasu policie pracuje s verzí, že se Novák nechtěl vrátit do Česka, ale odcestovat do jiné země. Důvodem mělo být trestní stíhání, které mu doma hrozí v souvislosti s dotační aférou ROP Severozápad.

Tuto teorii podporuje i usnesení, kterým soud přiostřil vazbu pro vlivného severočeského podnikatele a Novákova přítele Daniela Ježka, po bývalém starostovi další důležité postavy severočeské dotační aféry.

"Je obava, že při ponechání na svobodě uprchne, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul," vysvětlil soud. Zmizením v zahraničí by se podle soudce mohl Ježek inspirovat právě u Nováka. "Nebezpečí takového postupu ze strany obviněného Ježka je o to reálnější, když je zřejmé, že obdobným způsobem již jednal Alexandr Novák," stojí doslova v usnesení.

Zdali se Novák chtěl do Česka vrátit, anebo plánoval útěk, nechtěl jeho advokát Michael Kis, který Nováka v minulosti zastupoval, komentovat.

Zpátky do vězení

Odjezd ze Spojených států amerických přitom nemusel být pro Alexandra Nováka úplně dobrovolný. Jak spekuluje MF Dnes, americká strana Nováka na svém území nechtěla. Právě proto při Novákově odletu zpátky do Evropy už ho v Německu čekali němečtí policisté.

Novákovi, který je momentálně v podmínce, by tak případná snaha utéct mohla přitížit. Pro připomenutí: v minulosti byl za přijetí více než čtyřicetimilionového úplatku odsouzen ke čtyřem letům vězení. Po dvou letech, konkrétně v roce 2015, se dostal na svobodu. Soud tehdy přijal záruku od motorkářského sdružení Gryphons, které má na jeho převýchovu dohlížet na svobodě.

Ovšem jednou z dalších podmínek pro propuštění bylo mimo jiné i to, že na svobodě bude Novák vést řádný život. Pokud by se nyní ukázalo, že útěk do zahraničí plánoval, mohl by se do vězení znovu vrátit.

"Pokud by policie pana (Alexandra) Nováka podezřívala, že se chtěl ukrýt, případem by se zabývala soudkyně, která má věc ohledně jeho podmíněného propuštění na starosti. Je na jejím vyhodnocení, zdali by se případně jednalo o porušení podmínky řádného života. Vyjadřovat se ale prozatím nebudeme, neboť by to byla pouhá spekulace," uvedla Lenka Chalupová, mluvčí Okresního soudu v Chomutově, který na Nováka na svobodě dohlíží.

Podle renomovaného advokáta Josefa Lžičaře by plánem na útěk Novák podmínku porušil.

"Pokud nesplnil podmínky a po propuštění se něčeho dopustil, nemusí to být ani pravomocně rozhodnuto, soud může rozhodnout o přeměně podmíněného trestu na nepodmíněný," myslí si Lžičař.

V současné době probíhá v Německu řízení o vydání Nováka zpátky do České republiky. Bývalý senátor za ODS se navíc vzdal českého občanství a nyní je oficiálně občanem Spolkové republiky Německo. Jeho navrácení zpátky do Česka by to ale zkomplikovat nemělo.

Novák je spolu s podnikatelem Ježkem ústřední postavou dotační aféry na ROP Severozápad. Policie v případu viní celkem 24 lidí včetně vysoce postavených regionálních úředníků i politiků. Novákovi jako jedinému ale policie zatím nedoručila obvinění.

Jak před časem detailně popsal Zpravodajský web Českého rozhlasu, podle policie rozhodoval Novák s Ježkem o rozdělování evropských miliard na severu a západě Čech. Regionální politici i úředníci si k Novákovi - kterému přezdívali Kapitán, s Ježkem - kterému říkali Pan Velkomožný, měli podle policie chodit pro pokyny, komu dotaci přidělit.

Detektivové se na jejich stopu dostali poté, co v případu začal vypovídat bývalý šéf dotačního úřadu Petr Kušnierz.

