Dálnici D1 na Brno uzavřely nehody, čtrnáct lidí se zranilo, kolona má 7 kilometrů

Nehoda na dálnici D1 (ilustrační foto)Foto: HZS Středočeského kraje

Dálnice D1 je ve směru na Brno na 52. kilometru uzavřená. V několika řetězových nehodách došlo ke kolizi 23 vozidel. Podle posledních informací je čtrnáct zraněných a i přes odklánění provozu na 49. kilometru se tvoří kolony až na 44. kilometr. Odstraňování následků by mělo zabrat celé dopoledne.

Na 52. kilometru mezi Psáři a Souticemi na Benešovsku došlo k hromadné nehodě několika vozidel. Zraněno bylo kolem sedmi lidí a další museli být ošetřeni. Podle Zelené vlny se srazilo celkem 23 aut – z toho 16 osobních a šest nákladních a jeden autobus.

Máme hlášenou dopravní nehodu ve směru na Brno. Provoz z dálnice se musí odklánět na 49. kilometru,“ uvedl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Dle posledních informací bude uzavírka trvat celé dopoledne. „Žádáme řidiče, aby dálnici opustili už na dřívějších exitech, jako je exit 41 na Šternov,“ dodává Chalupa. Na místě se totiž tvoří sedmikilometrová kolona vozidel.

„Z místa jsme odvezli tři středně těžce zraněné do pražských traumacenter a čtyři lehce zraněné osoby do benešovské nemocnice,“ řekla mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenberková. Jednoho ze zraněných museli z auta vyprostit hasiči. „Lékař místo stále obchází, neříkám, že je to konečné,“ dodala Effenbergerová. Podle mluvčí krajských hasičů Vladimíry Kerekové mohlo být na místě ošetřeno ještě asi deset dalších lidí. Cestující z havarovaných aut podle ní našli útočiště na nedaleké čerpací stanici.

Dopravu na nejvytíženější tuzemské dálnici od rána komplikuje ledovka. Motoristé by měli být opatrní i na objízdné trase přes Vlašim, která je silně zledovatělá.

Silnice v Česku pokryla ledovka. Jaká je situace ve vašem kraji? Dopravu na silnicích komplikuje ledovka, která pokryla většinu silnic na území České republiky. Jaká je situace ve vašem kraji? Dopravu ve Zlínském kraji v pátek ráno komplikuje silný vítr, mlha, námraza i sněhové přeháňky. Silnice jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR. Silný vítr komplikuje dopravu na Kroměřížsku, na Uherskohradišťsku snižuje viditelnost mlha a vozovky mohou ve vyšších polohách okresu také namrzat. V části Zlínska, hlavně v okolí Fryštáku, v noci slabě sněžilo, cesty jsou tak mokré a po chemickém ošetření. Viditelnost navíc také místy ztěžuje mlha. V kraji je oblačno až zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus dvou stupňů. Silnice v Karlovarském kraji v pátek pokryla místy ledovka. Na promrzlé silnice v noci drobně pršelo a vozovky jsou kluzké. Ledovka způsobila už i první nehody, vyplývá z dat krajských silničářů. Ráno bylo v Karlovarském kraji okolo minus dvou stupňů. Do toho mrholí. Kluzké jsou silnice, zejména nižších tříd, ale i chodníky ve městech. Silničáři upozorňují i na mlhy, ve kterých může vznikat námraza. Na mnoha místech v Pardubickém kraji pokrývá v pátek ráno vozovky náledí, tvoří se námrazy. V Býšti na Pardubicku je nesjízdná silnice. Policisté od časného rána evidují asi deset nehod dopravních nehod. Silnice v Jihočeském kraji jsou už několikátý den sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Neplatí to pouze o silnicích první třídy na Táborsku, které jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních dat dispečinku jihočeské správy a údržby silnic. Na jindřichohradeckých vozovkách nižších tříd leží vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem. Ostatní komunikace jsou holé a suché. Na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Táborsku může dopravu komplikovat mlha. Ranní teploty se drží od plus tří do minus devíti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den slabě sněžit a někde se objeví mrznoucí déšť, což může vytvořit na vozovkách ledovku. Na mnoha místech Královéhradeckého kraje se po mrznoucím mrholení v pátek vytvořila na silnicích ledovka. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá to z údajů policie a silničářů. Potíže s namrzlým povrchem chodníků a silnic měli po ránu například také chodci a cyklisté v Hradci Králové. Na většině území hradeckého kraje bylo ráno oblačno, teploty se pohybovaly několik stupňů pod bodem mrazu, mrholení bylo hlášené z Trutnovska, Náchodska, Jičínska i Rychnovska. Na Náchodsku a Rychnovsku bylo ráno mlhavo. Podle meteorologů by se ledovka mohla kvůli slabému sněžení a mrznoucím srážkám tvořit i dopoledne, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat dva stupně Celsia nad bodem mrazu. Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy v noci mrholilo nebo slabě sněžilo. Povrchy vozovek tak mohou být kluzké, vyplývá z informací na dopravním webu. Meteorologové varují, že se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky nebo slabým sněžením může místy vyskytovat i dopoledne. Teploty jsou ráno mezi nulou a minus pěti stupni Celsia. Varování před namrzlou vozovkou platí i pro hlavní tah z Liberce na Prahu, opatrní by měli být řidiči zejména v rizikových úsecích u Rádelského Mlýna, Žďárku a Ohrazenic. Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd v horských oblastech je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v kraji jsou jinak převážně mokré nebo vlhké. Slabá vrstva sněhu je ale třeba na některých méně významných silnicích v krajském Liberci.