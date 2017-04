Dokument Paskováci. 'Koukají na nás, jako bychom mohli za pád OKD,' říkají horníci

Paskováci - rok s horníky z OKDFoto: Ivan Studený

Od května loňského roku jsme zaznamenávali reakce horníků na pád společnosti OKD. Od insolvence po poslední cesty do podzemí na dole Paskov jsme se setkávali s několika havíři, poznávali způsob jejich uvažování a snažili se proniknout do atmosféry šachet hlubinných dolů. Vznikl tak časosběrný dokument Paskováci.

První, s kým jsme se při natáčení seznámili, byl důlní elektrikář Petr T. z Havířova. Že společnost OKD trpí akutním nedostatkem financí, poznal Petr při fasování rukavic. „Sklady jsou prázdné, používají se kdejaké staré věci. Každé pondělí se rozhlížím, kdo je a není v práci, jestli fáráme dolů nebo ne,“ popisoval Petr pocit nejistoty prostupující na začátku května 2016 všechny šachty.

Byla to právě potřeba mít jistotu, co bude dál, která přiměla elektrikáře Petra ještě v létě doly opustit a najít si sice o něco hůře placenou, práci v severomoravském pivovaru. „Mrzí mě ta sranda, co byla s klukama, to mi chybí. Ale nemrzí mě, že jsem odešel zavčasu,“ říká Petr T.

Lidé, kteří odpracovali v OKD pár let, ale nemuseli při odchodu moc přemýšlet o odstupném. V jiné situaci byla velká část horníků, kteří strávili na šachtě dvacet i třicet let. Kolektivní smlouva jim slibovala až dvanáctinásobek platu jako odstupné. Přitom průměrný výdělek horníka pracujícího v paskovském podzemí byl v době vyhlášení insolvence 30 366 korun.

Boj o výši odstupného, tak popsal poslední měsíce na Paskově dvaapadesátiletý narážeč Petr K. „Před dvěma roky to ještě bylo jiné, to měli lidi strach o práci. Ale to se změnilo, teď už jsou všichni naštvaní a chceme pryč,“ shodl se v listopadovém rozhovoru Petr s celou partou. Málo lidí tak využilo nabídku OKD, aby až pět set lidí přestoupilo na karvinskou oblast.

Pouze dvě stovky ze skoro jednoho a půl tisíce zaměstnanců neodolaly nabídce osmdesátitisícového příspěvku. Nezabral ani bonus deset tisíc tomu, kdo k přestupu přemluví kamaráda. „Na Karviné na nás na Paskováky koukají, jako bychom mohli za krach celého OKD,“ vysvětlil narážeč Petr obavy většiny kolegů. „Já si práci najdu, umím to s auty, se dřevem, dělám koupelny, sádrokarton. Do havířského důchodu to mám tři roky, to není věčnost.“

V listopadu loňského roku se Paskováci dozvěděli, že na slibované odstupné ve výši dvanáctinásobků platu mohou zapomenout. Už tak dost vynervovanými chlapi tato zpráva „zalomcovala“ a v jedné ze dvou paskovských šachet se pár hodin vyjednávalo, zda horníci vůbec vyfárají na horu, nebo na protest zůstanou v podzemí. Vyhrála důvěra ve vyjednávání oborů, které se během měsíce s vedením společnosti shodly na kompromisních sedmi platech na odchodnou.

„Teď se nám daří. A jestli nakopeme devadesát tisíc tun, tak nám ještě k odstupnému něco přidají,“ řekl už jen měsíc před koncem dolování na Paskově zdejší bezpečnostní technik a odborář Jindřich. Je jedním z dvou set sedmnácti lidí, kteří budou ještě nějakou dobu pracovat na likvidaci dolu Paskov. „Nevím, na jak dlouho to bude. Ale jsem optimista. Vždycky něco končí a něco začíná.“

Z Dolu Paskov odchází 1030 zaměstnanců. Přes 300 lidí bude v dole dál pracovat na jeho útlumu a 183 horníků přejde do dolů na Karvinsko.

Unikátní časosběrný dokument uslyšíte celý na Radiožurnálu v neděli po 17. hodině.