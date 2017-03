Držíme spolu, nebojíme se. Veřejnost i světoví politici vyjadřují soustrast s oběťmi útoku v Londýně

Nebojíme se, vzkaz Londýna terorismuFoto: Twitter

Útok v bezprostřední blízkosti britského parlamentu si vyžádal 5 mrtvých včetně útočníka a čtyři desítky zraněných. Incident, který je vyšetřován jako teroristický čin, okamžitě vyvolal ohlasy na sociálních sítích. Vzkazy z Londýna jsou jasné, obyvatelé hlavního města se nehodlají nechat zastrašit.

„Síla není schopnost ublížit těm, se kterými nesouhlasím, ale schopnost mít je rád,“ napsal do krátkého videa s panoramatem centra Londýna anglický youtuber Daniel Dovel a dodal, že „nenávist nikdy nezvítězí.“

Na Twitteru se okamžitě stal trendem hashtag Pray for London – modlím se za Londýn, kde lidé z celého světa vyjadřují sympatie městu a jeho obyvatelům. Populární jsou i hesla Stand together (držíme spolu) a We are not afraid (nebojíme se).

Čtěte také: ONLINE: Útok v Londýně si vyžádal zatím 4 mrtvé včetně policisty a 20 zraněných, vyšetřuje se jako teroristický útok

Poslední vzkaz teroristům uživatelé sociálních sítí vložili do celosvětově proslulého znaku londýnského metra.

Prostřednictvím sociální sítě uklidňuje obyvatele Londýna i starosta Sadiq Khan. „Během noci budou v ulicích Londýna ozbrojení i neozbrojení policisté,“ upozornil první muslimský starosta města. „Naše město zůstává jedním z nejbezpečnějších měst. Londýn je nejlepší místo na světě a stojíme společně proti těm, kteří chtějí zranit náš způsob života,“ rozhodně dodal starosta.

Reakce přichází i ze zahraničí. Paříž reaguje tak, že světla Eiffelovy věže ve středu o půlnoci zhasnou. Čeští politici si všímají souvislosti mezi útoky v Londýně a Bruselu, staly se s přesně ročním odstupem. „Cítíme s blízkými obětí a stojíme při Británii. Teroristé nás nezastraší,“ napsal premiér Bohuslav Sobotka a v podobném duchu se připojil i ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Rok po bruselských útocích přichází další špatné zprávy z Londýna. V myšlenkách jsem s rodinami obětí. Zraněným přeji brzké uzdravení — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) 22. března 2017

Kanadský premiér Justin Trudeau ujistil lid Velké Británie, že Kanada zůstává jeho věrným spojencem. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, že Evropapné společně zajistí vítězství lásky nad nenávistí a tolerance nad strachem. Do Londýna volal i Donald Trump, aby vyjádřil soustrast Therese Mayové.

Ožívá i hashtag Not in my name – ne mým jménem – kterým se proti útokům staví Muslimové, kteří se obávají rozbouření protiislámských nálad.

Terrorists have no race or religion.

we all want to love, laugh and live without fear... #PrayForLondon pic.twitter.com/A2MgRwkhDp — Brij Singh (@brijmgmt01) 22. března 2017

38303