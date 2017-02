Důchodci jsou v přepravě kokainu 'známá firma', říká Frydrych z protidrogové centrály

Filipínský prezident Rodrigo Duterte se schématem drogových kartelů v zemiFoto: CC0 Public domain

ROZHOVOR. Policií v zahraničí jsou stále častěji zadržováni starší lidé, kteří pašují drogy. Konzulární oddělení nyní řeší případ dvou penzistů, kteří skončili ve vězení v Hongkongu. Podle tamní policie pašovali kokain. Na otázky o kurýrech a drogových cestách odpovídal ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Vyplatí se využívat kurýry?

Ono to vypadá, že se vyplatí poslat několika tunovou zásilku. Ovšem kurýři mají to kouzlo, že když posíláte dostatečný počet osob, v nějaké frekvenci a děláte to stále, tak do cílové země dostanete významné množství drog. A hlavně rozložíte riziko.

Jaké jsou nejčastější způsoby pašování?

Nejrizikovější je polykání drog. Normální člověk napolyká 800 gramů konvenční drogy, tím myslím heroin, kokain, ale měli jsme rekordmany, co spolykali kilogram. Pašování v zavazadlech nebo pod oblečením je ale také běžné.

Čtěte také: Špatně vidí, špatně slyší a neumí anglicky. Důchodci přesto převážejí kilogramy kokainu do Hongkongu

Takže i ztráty na zadržených kurýrech se velkým rybám vyplatí?

Určitě. Někdy připodobňujeme k sítu, proti kterému hodíte hrst rýže. Mnoho zrnek spadne zpátky, ale ta co propadnou, stačí. Nejčastější stereotyp o kurýrech je, že jsou to lidé v ekonomicky nevýhodném postavení. Gangy ale mají zájem snižovat riziko odhalení, takže kombinují společenský status, pohlaví, počty lidí a věk.

Penzisté nejsou výjimkou?

Zejména v kurýrní přepravě kokainu ze zdrojových nebo tranzitních zemí jižní a střední Ameriky a okolních ostrovů, to zažíváme opakovaně.

Sledujete dál podezřelé nebo odsouzené penzisty?

Záleží, jaké smlouvy má Česko s různými státy uzavřené. Když podezřelý nechce, tak se vůbec nedozvíme, že je zavřený. V zásadě ani nemusíme vědět, že vykonal trest odnětí svobody v cizí zemi.

Už se Vám někdy podařilo zatknout a předat soudu někoho, kdo verbuje kurýry?

Opakovaně, je to ve vlnách. Nejčastější způsob byl, že čeští občané vycestovali do Holandska nebo Belgie, kde dostali instrukce a letenky do Jižní Ameriky nebo na ostrovy Nizozemských Antil. Tam strávili exotickou dovolenou a na závěr převáželi do Evropy kokain.

Hongkong, město, kam čeští důchodci pašují drogyFoto: Unsplash

Je důchodce kurýr něčím výjimečný?

Neřekl bych. Pokud organizujete kurýrní přepravu, uděláte ji variabilní. Nedávno jsme odhalili největší varnu amfetaminu a devět zadržených kurýrů bylo velmi různorodých. Byl to invalida na vozíku, mladí lidé v obytném voze, obchodní cestující, kteří jezdili po světě pracovně, penzisté. Pestrá směs.

Zadržení penzisté v Hongkongu neumějí ani anglicky. To je podezřelé.

To je normální. Žádné zvláštní nároky gangy nemají. Organizátoři dají penzistovi letenku, odbaví ho a na příletu si ho další člověk vyzvedne. Když se opravdu kurýr nedomluví nebo se něco stane, tak se dovolá na kontakt, který jistě mluví česky. Od něj se dozví, co má dělat. Žádné speciální dovednosti.

Kolik peněz si kurýři vydělají v porovnání s cenou drogy?

Záleží, jakou míru rizika stanoví organizátoři. Polykači kokainu před patnácti lety dostávali za cestu z Nizozemských Antil 80 tisíc korun, ale časem cena klesla. Policie jich zřejmě nezadržela tolik a organizátoři usoudili, že riziko není zásadní a platili méně. Je pravda, že disciplína na letištích v bývalých koloniích není úplně velká. Kurýři obvykle uvíznou v policejní síti až v Evropě. Takže řádově dostanou několik desítek tisíc.

Dokážete odhadnout procento zadržených kurýrů?

To právě moc nedokážeme. Bavíme se o komoditě, kde neznáme počet transakcí. Nicméně odhadujeme, že zachytíme tak pět až deset procent.

To není mnoho.

Berte to tak, že drogovou kriminalitu nikdo neoznamuje. Dokud se někdo nepředávkujte, tak nemáme oběť. Když to trochu přeženu, tak kdybychom se drogami nezabývali, tak čistě statisticky nebude tato kriminalita vůbec existovat. Ale je tady veřejný zájem a na něm záleží. My jsme teď personálně posílili a je to nesmírně znát, teď odhalujeme drogové delikty mnohem častěji. Když dáte víc policistů na vraždy, tak je zřejmě vyšetří rychleji, ale vražd nepřibude. U drog je to jinak.

Překvapí vás ještě někdy něco?

Moc ne, ale teď máme jeden případ, o kterém z operativních důvodů ještě nemůžu mluvit, ale ten zaskočil i mě. Je to pašování neobvyklé drogy, neobvyklým způsobem a do neobvyklé země. Brzy se to dozvíte.