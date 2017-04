'Dýchne na vás nicota, deprese a prázdnota.' Turistický průvodce uráží města na jihu Moravy

Turistický průvodce To je BrnoFoto: Tereza Kadrnožková

Nový tištěný průvodce jihomoravskou metropolí vyvolal vlnu nevole. Texty jsou podle starostů měst a obcí z okolí Brna hanlivé a urážlivé. Například o Kuřimi se v průvodci píše jako o pracovním táboře, kam se lidé stěhují dobrovolně. V Blansku na vás zase dýchne nicota, deprese a prázdnota. Takzvaného autentického průvodce s názvem To je Brno vydalo Turistické informační centrum města Brna. Tvrdí, že jde o vtip a uměleckou nadsázku. Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) o tom prý nevěděl a přijde mu to jako schválnost.

„Pro srovnání. Je to, jako byste si na ulici vyvěsili billboard a na něj napsali: Všichni mí sousedi jsou hnusný jako prd..,“ reagoval kuřimský místostarosta David Holman ze Sdružení pro Kuřim na pasáž, ve které se píše, že v Kuřimi se jen těžko hledá cokoliv hezkého. Autor textu město přirovnává k neustále se rozšiřujícímu pomníku ztráty lidské soudnosti.

„Kdyby tohle kdokoli vydal jako normální svoji vlastní publikaci a šel na trh s podnikatelským rizikem, nebylo by na tom nic divného. Ale když se z peněz daňových poplatníků města vyjadřují jedno k druhému tímto hulvátským stylem, tak to asi v pořádku není,“ dodává.

Starosta Blanska Ivo Polák z ČSSD pak popis svého města v turistickém průvodci označil za špatný vtip. „Mohu říct, že s tímto hodnocením jako starosta města Blanska absolutně nesouhlasím. Ani nevím, že by pracovníci blanenské informační kanceláře nebo pracovníci oddělení cestovního ruchu dávali k tomuto nějaké podklady,“ podotýká Polák.

Znepokojený je i nezávíslý starosta Rousínova Jiří Lukášek. O městě se v knize píše jako o sídle jednoho z největších výrobců hracích automatů, ve kterých závislí lidé utápějí hypotéky, studium svých dětí a celou budoucnost. „Vytáhnout největší slabinu města, to je provokace. Navíc je to soukromá firma, kterou město neovlivní. Na takové věci musí být kontrola, nebo si každý v Brně může dělat, co chce? Sejdeme se se starosty a budeme s tím něco dělat," řekl ČTK Lukášek.

Turistické informační centrum města Brna autentického průvodce dalo do prodeje o víkendu. Texty jsou podle ředitelky centra Jany Janulíkové ironické záměrně. Kniha ale není oficiálním turistickým průvodcem.

„Kuřim. Specifická variace pracovního tábora, kam se lidé stěhují zcela dobrovolně a jehož hlavní dominantou je průtah pro auta vedený samotným centrem města, se nachází 15 kilometrů severně od Brna.“

„Kniha není rozhodně pro každého. Dovedu si představit, že bude vyvolávat diskuse. Myslím, že to je správně, to jsme přesně chtěli. Zadali jsme to lidem, kteří mají na Brno a jeho okolí vyhraněné názory. Tón textů je opravdu ironický, takto je potřeba to brát. Brno je svérázné. Máme tady smysl pro humor, děláme si ze sebe legraci. Víme to a jsme hrdí, že si ze sebe umíme udělat srandu. Jsme ironici, jsme sebeironici. A toto všechno tam je,“ vysvětluje.

Primátor Brna Petr Vokřál chce celou situaci řešit. „Já jsem publikaci neviděl a nevěděl jsem o tom. Pokud jsou ale pravda úryvky, které se ke mně donesly, tak je to na stažení a přetištění. Mně to přijde jako schválnost," řekl ČTK Vokřál.

Nelichotivě se dále v průvodci píše například o Adamovu nebo Velkých Pavlovicích. Tamní opilé sklepy jsou podle autora textu výsměchem architektuře a elementárnímu vkusu. Průvodce vyšel v sobotu a je vytištěno 3000 kusů, které se prodávají za 119 korun.