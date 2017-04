Europoslanec Telička: Nekritizuji Zemana, ale to, jak vykonává svou funkci

ROZHOVOR. „Moje kritické názory vůči Hradu jsou dlouhodobě konzistentní. Nejde mi o prezidenta Miloše Zemana, ale o to, jak se chová a jaké zastává postoje. Je to často nedůstojné a v rozporu se zájmy Česka,“ říká v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu europoslanec Pavel Telička (za ANO), který se do hlavy státu opřel v týdnu na twitteru. Telička se dotýká ale i svého působení v KSČ za minulého režimu či aktuálních kauz ministra financí a šéfa hutí ANO Andreje Babiše.

Na twitteru jste zmínil prezidenta Miloše Zemana, když jste psal o vaší možné účasti v příští vládě. „Nevážil bych si sám sebe, kdybych se nechal jmenovat Zemanem,“ napsal jste. Proč toto vymezení přišlo právě nyní?

Twitter je platforma na to, aby lidé sdělovali informace, aby zůstávali v sociálním kontaktu, aby si vyměňovali informace, případně vedli spory a vymezovali se. Twitter je tak pro mě poněkud nadlehčená forma komunikace s lidmi, kteří s vámi chtějí komunikovat.

Předcházel tomu kritický tweet ohledně pohřbu kardinála Miloslava Vlka, kterého se prezident nezúčastnil mimo jiné kvůli svému postoji k církevním restitucím. Má to s tím souvislost?

Vůbec ne. Co se týče prezidenta Miloše Zemana, moje názory ne vůči jeho osobě, ale vůči tomu, jak vykonává svůj úřad a zároveň jaké pozice zastává, jsou záležitostí dlouhodobou. Na toto téma jsem se nejenom na twitteru vyjádřil nesčetněkrát. Takže s panem kardinálem Vlkem a jeho smrtí to nemá žádnou souvislost.

Co konkrétně vám na výkonu jeho funkce vadí?

Člověk se může názorově lišit, může kritizovat. Pak záleží na tom, jak své pozice obhajuje. Zda je formuluje a argumentuje věcně z přesvědčení pro dobro věci, zda je v tom konzistentní a zda jsou jeho názory a aktivity ve prospěch úřadu, který zastává, a především ve prospěch země a voličů. A zda se chová jako zodpovědný nejvyšší ústavní činitel členského státu Evropské unie. Já tu vidím široce rozevřené nůžky. Mnohdy je to způsob nedůstojný, v rozporu se zájmy České republiky.

Necelý rok jste přitom působil v „oranžové vládě“ vládě Miloše Zemana jako náměstek někdejšího ministra zahraničí Jana Kavana. Tehdy vám to nevadilo. Lidé vám v komentářích na sociální síti proto vyčítají, zda není váš nynější postoj pokrytecký.

Ty komentáře jsem nečetl. Tehdy mohly a nemusely tuto pozici zastávat politické figury. Na tuto pozici jsem se dostal postupně jako úředník a zároveň jako člověk, který měl na starosti jednání o přistoupení do EU. Byl jsem náměstek ministra, ne náměstek ve vládě premiéra Zemana.

S premiérem Zemanem jsem byl tehdy v relativně pravidelném kontaktu. Až na drobné výjimky se mi s ním pracovalo dobře. Doprovázel jsem ho i na několik zahraničních – ať už pracovních, nebo oficiálních – cest a ta zkušenost byla veskrze pozitivní. To byla léta 1998 až 2002, dnes se píše rok 2017, pan Zeman je prezidentem a z mého pohledu vykonává funkci prezidenta dost odlišným způsobem, než vykonával tehdy funkci premiéra.

Pavel Telička působí jako europoslanec za hnutí ANO od roku 2014. Letos v lednu byl zvolen jedním ze 14 místopředsedů Evropského parlamentu. Předtím byl deset let společníkem poradenské firmy Bxl-Consulting. V letech 2003 až 2004 byl velvyslancem ČR při EU a od května do listopadu 2004 působil jako eurokomisař. Je místopředsedou frakce Aliance liberálů a demokratů (ALDE). Už od 90. let pracoval Telička v týmu připravujícím vstup Česka do EU.

V 80. letech jste byl členem KSČ. Výtky vašich sledujících na twitteru proto směřovaly i na vaši vlastní sebereflexi…

Nezlobte se, ale já absolutně nerozumím, co tím chcete říct.

Ta kritika míří na to, zda je na místě ve vašem případě ohledně postojů a chování prezidenta Zemana moralizovat, když vaše minulosti není tak úplně čistá. Byl jste členem KSČ.

Nezlobte se, ale nerozumím vašim formulacím. Nevím, jestli prezentujete svoji otázku, nebo jenom tlumočíte to, co zaznělo na internetu. Pokud za sebe formulujete otázku, že moje minulost není zcela čistá, tak se vůči tomu ohrazuji a byl bych rád, kdybyste to formulovala jinak. Ano, já jsem v roce 1987 až 1989 skutečně byl členem KSČ. To jsem nikdy nepopíral, mnohokrát jsem se k tomu vyjádřil.

Tehdy mi bylo něco přes dvacet let, od té doby mám za sebou skutečně práci, která byla vždy založena na vysokých etických i morálních hodnotách a která byla vždy transparentní. Byl bych opravdu rád, kdyby řada našich politiků byla alespoň z poloviny na úrovni těchto morálních a etických zásad.

Za to, že jsem byl dva roky členem KSČ, se stydím i dnes. Nicméně srovnávat tehdejší dobu, kdy členy byly miliony lidí… Já se na to nevymlouvám, protože spousta z těch milionů se za to nestydí a ani se k tomu nepřiznala. Ale jestli to chcete formulovat tak, že moje minulost není čistá, tak se ohrazuji a opravdu važte slova.

Zmínil jste, že si zakládáte na transparentnosti a vysokých morálních hodnotách. Jak tedy vnímáte, že šéf partaje, pod jejíž záštitou působíte, čelí podezření z manipulace s dotacemi ohledně Čapího hnízda a krácení daně v případě nákupu korunových dluhopisů?

Kauza Čapího hnízda je předmětem šetření. Nejsem ani investigativec, ani vyšetřovatel, ani příslušník policie, ani člen OLAFu (Evropský úřad pro boj proti podvodům, který se kauzou zabývá – pozn. red.). Nechtějte proto po mně, abych se k tomu vyjadřoval. Nechť české, případně unijní orgány a úřady vyšetřují, pokud mají co vyšetřovat. Až se dospěje k nějakému závěru, který buď potvrdí, nebo vyvrátí podezření, stanovisko k tomu rád zaujmu.

A co se týče nákupu korunových dluhopisů?

Kdyby to Andrej Babiš udělal coby politik, tak by se měly vyvodit nějaké závěry. Sice to nebylo protizákonné, ale bylo to využití tehdejších norem. Nicméně on toho využil jako podnikatel, v tom vidím zásadní rozdíl.

Dobře, ale Andrej Babiš korunové dluhopisy nakoupil několik měsíců před volbami, tedy už v té době minimálně věděl, že bude kandidovat do sněmovny.

Tak samozřejmě je otázka, kde člověk udělá tu hranici. Já myslím, že se neprovinil. Na druhou na stranu, kdybyste se mě zeptala, zda v této době už neměl využívat této normy, řeknu, že spíš ne než ano.