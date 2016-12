Evropská unie podpoří vznik veřejných wifi sítí. V Česku by jich mohlo vzniknout až čtyřicet

V Česku by už v příštím roce mohlo z evropských peněz vzniknout až 40 míst s veřejným připojením k internetu. Projekt veřejných wifi schválila začátkem prosince Rada ministrů Evopské Unie. Do roku 2020 přispěje Unie na veřejné wifi sítě až 120 milionů euro, tedy více než 3 miliardy korun.

Hotspoty, tedy místa, kde se lidé budou moct k veřejné síti připojit, budou moct vznikat například na náměstích nebo autobusových a vlakových nádražích.

„Typickým žadatelem, který si o tu dotaci bude moc zažádat je veřejný subjekt, zejména kraj, město či obec. Případně to podle pravidel Evropské komise může nějaká další veřejná instituce jako například nemocnice nebo škola. Dotace nejsou určené pro soukromé firmy, “ popisuje Jiří Průša ze sdružení CZ.NIC, která projekty do Bruselu připravuje.

Veřejné sítě by měly vznikat po celé Evropě pod jednotným názvem WIFI4EU.

„Evropská komise zasponzoruje zřízení toho hotspotu, to znamená jeho zřízení a vybavení až do výše 20 tisíc eur. Žadatel poté musí zajistit připojení k internetu. Parametrem je minimální rychlost 30 MB/s, takže to musí být opravdu vysokorychlostní internet,“ doplňuje Jiří Průša.

Podle odhadů sdružení CZ.NIC by dotaci mohlo už v příštím roce dostat až 40 subjektů v Česku.

Podle Průši by se nemělo jednat o místa, kde už nějaká wifi existuje. Zájemci tedy musejí připravit takové projekty, které nebudou konkurovat soukromých poskytovatelům.

Informace o velmi štědrém balíku peněz je velice čerstvá, takže zájemci se teprve rodí. Ovšem v kraji Vysočina se to díky kontaktům dozvěděli a už začal jednat.

„Za tím projektem může být třeba několik škol nebo několik obcí. Naše představa je v řádu několika lokalit, do kterých bychom na území kraje chtěli dostat připojení,“ říká vedoucí odboru informatiky Petr Pavlinec

Zájemci navíc o peníze nežádají v Česku, ale přímo v Bruselu. „Z projektu vyplývá, že veškerou administraci zajišťuje přímo Evropská komise pro celou EU. Znamená to, že zapojení našeho ministerstva se nepředpokládá,“ říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

První výzvu spustí Evropská komise v březnu. Žadatele, kteří dotaci dostanou, pak vybere do podzimu 2017.