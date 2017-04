Expolicista Kadlec půjde znovu před soud. Čelí obžalobě za nabourání 25 aut

Bývalý policista Karel KadlecFoto: Filip Jandourek

Bývalý policista Karel Kadlec byl obžalován z ohrožení pod vlivem návykové látky. Incident se týká expolicistovy druhé dopravní nehody, kdy poškodil celkem 25 aut. Informaci pro Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedla mluvčí státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

"Ve věci byla podána obžaloba, a to pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky," potvrdila Zenklová. V případě odsouzení hrozí Kadlecovi trest odnětí svobody na šest měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Dopravní nehoda, při níž Kadlec poškodil celkem 25 aut, se stala v dubnu 2016. Toho se měl dopustit pod vlivem alkoholu v kombinaci s léky. Vyčíslená škoda činí téměř dva miliony korun. Expolicista Kadlec nicméně v rozsáhlém rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu tvrdí, že si incident nepamatuje.

"Znaleckým posudkem byla hladina v krvi obviněného v době činu stanovena v rozemezí 1,63 až 1,84 promile a výsledek dechových zkoušek ani výsledek laboratorního vyšetření hladiny alkoholu nemohl být ovlivněn žádnými užitými léky. Léky, které obviněný před jízdou užil, neměly žádný negativní účinek na schopnost řídit motorové vozidlo a v kombinaci s alkoholem nedošlo k vystupňování jeho účinku," doplnila ještě Zenklová.

Kadlec pro Zpravodajský web Českého rozhlasu uvedl, že se o obžalobě dozvěděl z médií. "Jako vždycky, nevím o tom. Nicméně k soudu chodit budu a budu se účastnit líčení. Se vším počítám a samozřejmě budu spolupracovat," uvedl.

Bývalého pedagoga Policejní akademie zprostil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) výkonu služby před dvěma lety v září. „Odchod od policejního sboru mne bude nesmírně mrzet, jsem si však vědom nevyhnutelnosti tohoto následku,” uvedl tehdy.

V té době měl Kadlec za sebou už jednu dopravní nehodu, v březnu 2015 podle policie neubrzdil svůj džíp a narazil do vozu před ním, které zastavilo na přechodu pro chodce. Policisté mu tehdy naměřili 1,5 promile v dechu, odběr krve na místě odmítl.

Letos v únoru pražský městský soud Kadlecovi potvrdil osmiměsíční podmíněný trest a dvouletý zákaz řízení (více čtěte ZDE). Soud uvedl, že Kadlecova obhajoba, že před jízdou nepil, je "umíněná" a expolicistův přístup k celému incidentu "absolutně nekritický".

Životní situace

V rozsáhlém rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhovoru Kadlec uvedl, že první dopravní nehoda byl komplot. U té druhé přiznal, že nezvládl životní situaci.

"Vezměte si, do jaké situace jsem se dostal. Čtyřicet let jsem žil jako normální spořádaný občan a z minuty na minutu je ze mě národně známá osoba. Byl jsem lotr, v každém zpravodajství, lidé si na mě ukazovali na ulici. Ten stres byl obrovský. Snažil jsem se to řešit, a to i pomocí medikace," uvedl a dodal, že se "stydí".

Potřetí boural Kadlec v srpnu 2016, tento incident projednával magistrát. Úředníci mu nakonec uložili zákaz řízení a pokutu.