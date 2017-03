Exšéfa pražských hřbitovů jsem přes emisara neúkolovala, tvrdí radní Ropková

Žádné prostředníky nepotřebuji, jednám napřímo, odmítla v rozhovoru radní ČSSD Irena Ropková zjištění Zpravodajského webu Českého rozhlasu ohledně zákulisních tlaků na pražské hřbitovy. Ukázalo se totiž, že pražský magistrát se snažil úkolovat exšéfa organizace Martina Červeného přes svého emisara. Pavel Jaroš z ČSSD mu nosil seznamy hrobů pro kmotry, tlačil na podobu veřejných zakázek i odvolání nepohodlného náměstka.

Proč jste pro vyřizování agendy spojené se hřbitovy využívala spojku v podobě místostarosty Prahy 13 Pavla Jaroše (ČSSD)?

Pan Červený podle mně lže, já jsem s ním jednala přímo. Mám tu mail, kdy jsem mu odpovídala hned 19. března (2015 – pozn. red.). Nikomu jsem tuto pravomoc neposkytovala. S panem Jarošem jsem samozřejmě řešila některé věci, zejména co se týče Prahy 13, asi i ohledně jiných agend stejně jako s řadou jiných lidí. Pan Jaroš na magistrátu dlouhodobě působil a tou agendou se zabýval, tak možná jsem se ho na něco ptala z minulosti, ale rozhodně nikdo neměl moje zmocnění kdekoli jednat. Maximálně tohle zmocnění má ředitel příslušného odboru magistrátu. To, co tam píšete, určitě není pravda. Já se k tomu nehodlám dál vyjadřovat. Já nepotřebuji žádné prostředníky. Že je pan Červený ukřivděný, to mi je líto, ale…

Dobře, ale já mám k dispozici korespondenci, ze které vyplývá, že si žádost exředitele Červeného nejdříve přeposíláte na soukromý mail a poté panu Jarošovi…

Ale jo, to já možná…

…a pan Jaroš poté odpovídá: „Martine, vezmi podklady a probereme to.“

Můžete mi to poslat? To mě překvapuje.

Dobře. Pan Jaroš tlačil na chod pražských hřbitovů včetně veřejných zakázek a personálního obsazení. Jak je to možné?

Já vůbec nevím, co tam pánové spolu řešili.

Pan Jaroš neměl v té době na magistrátu žádnou oficiální funkci, při svém jednání se podle Červeného odkazoval na vás, případně pana náměstka Petra Dolínka (ČSSD). Pan Červený navíc tvrdí, že se vás na Jaroše přímo zeptal.

To jsem určitě nepotvrdila. Já jednám většinou s řediteli napřímo. A co tam píšete o tom investičním fondu, to schvaluje rada. Možná jsem nějaké dovysvětlení chtěla, možná jsem to ještě s někým řešila, ale…

To odůvodnění nákupu techniky jste ale dle korespondence nežádala vy, ale pan Jaroš.

To ale neschvaluje radní, to já ani nemůžu nikoho pověřit. To schvaluje rada.

Jak si tedy vysvětlujete, že Jaroš vaším jménem jednal a měl do agendy hřbitovů přístup?

To já nevím, proč tam měl přístup. Tak on tam historicky byl. Byl zaměstnancem na magistrátu mnoho let, tak předpokládám, že ty kontakty měl. Dělal to oficiálně (Pavel Jaroš působil jako poradce členů rady mezi lety 2008a 2011, následně měl na úřadu dohodu o pracovní činnosti v letech 2013 až 2014 – pozn. red.). Předpokládám, že ty kontakty měl.

On se ale na vás odkazoval. Proč?

Nevím, kdo se na mě odkazuje. Rozhodně jsem nikoho nezmocnila.

Ve světle těchto informací, ale vypadá odvolání Červeného jako účelový krok.

To já za dobu, kdy jsem to měla v kompetenci, jsem nenavrhovala jeho odvolání.

Vy jste tedy byla s prací Červeného spokojená, když jste měla Správu pražských hřbitovů ve své agendě?

Pavel Jaroš, který v současnosti zastává post místostarosty Prahy 13 a sedí v dozorčí radě městského podniku Rozvojové projekty Prahy, radil také ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi a s jeho nástupcem ve funkci Miloslavem Ludvíkem (oba ČSSD) se utkal loni na podzim o post předsedy pražské buňky ČSSD. V minulosti Jaroš působil také ve státní agentuře CzechInvest a řídil městský podnik 4-Energetická. Na pražském magistrátu byl podle mluvčího Prahy Víta Hofmana v minulosti také zaměstnaný - jako poradce členů rady mezi lety 2008 a 2011. Následně měl na úřadu dohodu o pracovní činnosti v letech 2013 až 2014.

Byla jsem velmi spokojená, co se týče nových projektů typu adopce hrobů nebo lesu vzpomínek. S tím jsem spokojená byla. Nebyla jsem spokojená, že na něj chodili různé stížnosti, které jsem musela řešit.

Čeho se týkaly?

To už si teď nevzpomínám. Je to určitě ale tady někde v evidenci.

Zaskočilo vás tedy odvolání Červeného, ke kterému došlo na základě auditu?

To je spíš dotaz na kolegu Hodka. K tomu se vyjadřovat nechci.