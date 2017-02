Exsenátor Novák odjel na Nový Zéland, odkud ho obratem vrátili. Na zpáteční cestě ho zadrželi Němci

Alexandr Novák chtěl na Nový Zéland. V zemi dokonce přistál, díky spolupráci s USA ho ale obratem vrátili zpět. Nováka poté na zpáteční cestě na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem zadržela loni 24. prosince na základě evropského zatykače německá policie a skončil ve vydávací vazbě.

Informaci o okolnostech Novákova zadržení potvrdily Radiožurnálu justiční zahraniční zdroje obeznámené s vyšetřováním. Mluvčí českého ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová nechtěla nové detaily Novákova zadržení komentovat.

Zéland do Česka vydává

Proč se na Zéland Novák vydal, není jasné. Advokát Michael Kis, který ho v minulosti zastupoval, na otázku nereagoval. Jisté je, že země do Česka k trestnímu stíhání vydává. "Smlouvu na extradici osob máme poměrně dlouho historicky uzavřenou ještě z doby, kdy byl ve Spojeném království," potvrdila Schejbalová.

V České republice exsenátora za ODS čeká obvinění z manipulací při rozdělování evropských dotací v Ústeckém a Karlovarském kraji. Vedle dalšího vlivného podnikatele ze severu Čech Daniela Ježka je hlavní postavou dotační kauzy ROP Severozápad. Podle policie muži řídili díky svému vlivu přidělování dotačních miliard, celkem měli zmanipulovat přes 500 případů, škoda má činit skoro 14 miliard korun. V případu je celkem obviněno 24 lidí, jsou mezi nimi politici, vysocí úředníci a podnikatelé.

Novák s Ježkem úkolovali

"U Nováka s Ježkem se soustředily požadavky vzešlé z politicko-podnikatelského prostředí na to, kterým projektům mají být přiznány dotace, a oni pak za účelem jejich splnění zadávali Kušnierzovi s Vráblíkem (Kušnierzův předchůdce v čele úřadu ROP Severozápad a další obviněný) pokyny v podobě rozkazů, které musely být bezpodmínečně a bez diskuzí plněny," píše policie v obvinění. Korunní svědek případu a exředitel dotačního úřadu ROP Severozápad Petr Kušnierz vypověděl, že Novákovi říkal Kapitán a Ježkovi Pan Velkomožný.

Exsenátor odmítl zjednodušené řízení o vydání do Česka, a tak o o jeho případném vydání do Česka rozhodne zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Do vydávací vazby Nováka poslal vrchní zemský soud 3. ledna. Podnikatel má německé občanství, což ale jeho vydání do Česka nebrání.