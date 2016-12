Fenomén Brady. Původně si z Ameriky přiletěl pro jedno vyznamenání, zpátky už se vracel s osmi

PŘÍBĚH 2016: Letošní říjnové udílení státních vyznamenání vzbudilo velký rozruch. O tom, zda měl Řád T. G. Masaryka z rukou prezidenta Miloše Zemana, se dohadoval celý národ. Jediného Bradyho nechávala tato situace chladným: „Mně pan zástupce pana prezidenta volal, že jsem byl prostě zvolený to dostat. A teď mně vysvětlil, kolik si mohu vzít na tu recepci. No, a já jsem se ještě ptal, co si mám obléct,“ říká Jiří Brady pro Český rozhlas.

Pražský hrad ale tvrdil, že Jiří Brady na seznamu oceněných nebyl a na svém tvrzení trval. Celou kauzu pochopitelně komentoval i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček: „Ti, kteří byli seznámeni s rozhodnutím pana prezidenta o udělení státního vyznamenání, byli předem písemně informováni. Pan Brady žádnou písemnou informaci tohoto typu neobdržel.“

Vyznamenat Jiřího Bradyho navrhl jeho synovec z druhého kolene ministr kultury Daniel Herman. Ten se navzdory protestům Číny setkal s tibetským dalajlámou. Herman pro televizi Prima uvedl, že pokud by se setkání s dalajlámou vyhnul, mohl by jeho strýc vyznamenání dostat, naznačil mu to prý prezident. "Mě to šokovalo. S takovým handlem jsem se už dávno nesetkal, možná ještě nikdy," říká Herman.

Spor mezi Hradem a Danielem Hermanem pak zaznamenal několik událostí. Ministr kultury uvedl, že na slovenské ambasádě hovořil s prezidentem Milošem Zemanem o vyznamenání Bradyho a že mu ho prezident potvrdil pod podmínkou, že se nesetká s dalajlámou. Herman toto tvrzení dokládal odeslaným e-mailem. Mluvčí prezidenta Ovčáček však oponoval, že se jedná o "podivný" důkaz. „Ministr Herman pokračuje v ostudě. Jako náhlý 'důkaz' má posloužit podivný mail,“ twítoval mluvčí.

Kvůli zmíněné návštěvě dalajlámy chtěli Číňané dokonce zrušit i Česko-čínské investiční fórum na Pražském hradě. Informaci o možném zrušení fóra se donesla i k prezidentovi. „Pokud jde o tu informaci, pan prezident ji obdržel osobně, ale nebudu hovořit o konkrétním jméně. Já nikoho nebudu vystavovat mediálnímu linči,“ říká Jiří Ovčáček.

Oslavy dne vzniku Československa se zatím v podhradí plánovaly nezávisle na těch hradních. A různé české instituce začaly rychle Jiřího Bradyho oceňovat. Premiér Bohuslav Sobotka předal Bradymu medaili Karla Kramáře: „Je nešťastné štěpit společnost v den státního svátku, který připomíná vznik Československa a který by měl občany spojovat.“

Osmaosmdesátiletý Jiří Brady se tak domů z Česka 1. listopadu vracel s těžším kufrem. Musel do něj vtěsnat celkem 8 medailí. Ani po jeho odjezdu ale kauza neutichla. Den po jeho odjezdu se k situaci také vyjádřil prezident Miloš Zeman osobně.