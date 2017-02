'Jsem obětí mediální kampaně, kterou vede Babiš,' reagoval na své odvolání Mládek

Končící ministr průmyslu a obchodu Jan MládekFoto: ČTK

Premiér Bohuslav Sobotka v pondělí oznámil, že prezidentu Zemanovi navrhne k odvolání ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ministr podle vlastních slov v poslední době čelil mediální kampani, kterou primárně vedl a s níž začal ministr financí Andrej Babiš. Postoji premiéra Sobotky nerozumí.

„Je to zřejmé. Stačí si udělat nějaký přehled médií. Kampaň vedl primárně ministr financí Andrej Babiš (ANO), který s tím začal, a já jsem nedostal moc velkou podporu,“ uvedl Mládek.

Mládek odmítl, že by selhal v oblasti cen mobilních dat. Záležitost je mimo kompetence ministerstva průmyslu, naopak se do ní nesmí vměšovat, uvedl. „Chci odmítnout, co je mi podsouváno, že jsem selhal, je to mimo mé kompetence,“ řekl v pondělí novinářům.

Čtěte také: Sobotka odvolá Mládka. Premiérovi se nelíbí, jak ministr řešil kauzu s operátory

Postupem resortu v této oblasti přitom premiér Bohuslav Sobotka zdůvodnil své rozhodnutí navrhnout ke konci února Mládkovo odvolání.

Na ministerstvu průmyslu a obchodu se podle Mládka staly chyby v komunikaci, ministerstvo ale nejednalo proti politice vlády. Sobotka se řídil podle svých PR poradců, dodal Mládek.

Mládek uvedl, že je svým odvoláním zklamán, na druhé straně však pro něj bude větší možnost odpočinku úlevou.

Premiér Sobotka odvolá Mládka – jenže Mládek má relativně velmi dobré vztahy s prezidentem Zemanem, upozorňuje komentátor Plusu Petr Hartman pic.twitter.com/yr5dsIPG0L — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) 20. února 2017