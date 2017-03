'Jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv.' Nakladatelství dál prodává trika s Hitlerem

Nakladatelství Naše vojsko prodávalo trička a hrnky s Adolfem HitleremFoto: Naše vojsko

Nakladatelství Naše vojsko nepřestalo nabízet předměty s podobiznou Adolfa Hitlera, na něž minulý měsíc upozornil Zpravodajský web Českého rozhlasu. Naopak. Přidalo dvě nové barevné varianty. Žádného postihu se neobáváme, řekl ředitel nakladatelství. Prodejem se už ale zabývá policie.

„Policie se prodejem triček s podobiznou Adolfa Hitlera zabývá. Nacházíme se ve fázi šetření,“ řekl Zpravodajskému webu Českého rozhlasu mluvčí pražských policistů Jan Daněk s tím, že ještě nikdo nebyl obviněn a nebyla ani určena právní kvalifikace. Na prodej je nikdo neupozornil.

Ředitel nakladatelství Emerich Drtina se ale žádného právního postihu nebojí. Když loni vydal „bibli“ nacismu, tak z toho podle něj žádné problémy nebyly.

„Vydal jsem Mein Kampf a opatřil ho nějakou kritickou předmluvou. Nikdo o tom nepsal. Prodali jsme jich skoro 30 000 za rok,“ tvrdí.

Jak Zpravodajský web Českého rozhlasu upozornil před měsícem, Naše vojsko nabízelo trička a hrnečky s podobiznou nacistického vůdce. Trička už byla vyprodaná.

Nakladatelství se ale rozhodlo trička opět zařadit do svého sortimentu, a to tentokrát ve třech barevných variantách: v černé, khaki zelené a khaki hnědé. Drtinu k obnovení prodeje prý vedl zájem lidí. „Použil jsem to jako obchodní tah. Je to věc, která za měsíc, dva nebude. Obchodně jsem spokojený. Kdo mě zná, ví, že jsem obchodník a ne nějaký neonacista.“

Bez svolení ilustrátora

Hitlerovu podobiznu nakreslil ilustrátor Jakub Cenkl. „Primárně ten obrázek vznikal, aby byl použit na obálku časopisu Fakta a svědectví,“ vysvětlil. „Bohužel, bez nějakého mého svolení si to pan Drtina přizpůsobil svému obchodu a použil to dál.“

„Samozřejmě, že mi to vadí. Nejsem z toho vůbec šťastný,“ řekl ilustrátor. „Protože na to nevznikla žádná smlouva, tak jsem trošku ostrouhal. Nemám, jak se proti tomu ohradit,“ lituje Drtina. Byla to jedna z jeho prvních ilustrací, proto prý udělal chybu a neuzavřel žádnou smlouvu.

„Tušil jsem, že tyto portréty používají na trika. Byla tam Marilyn Monroe a (Vladimir) Putin. To, že Hitlera použijí a dají na hrníčky a další trapné předměty, jsem netušil,“ dodal Cenkl. „Určitě bych s tím nesouhlasil. Zdá se mi to trošku nevkusné, zvlášť v dnešní době.“

Jsme v demokracii, můžeme cokoliv

Tričko s Hitlerem od nakladatelství Naše vojskoFoto: Naše vojsko

„Máme sérii triček a hrníčků s různými osobnostmi,“ potvrzuje Drtina. Nakladatelství skutečně prodává předměty s podobou například fyzika Alberta Einsteina, amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, Karla IV., ale také se sovětským vůdcem Josifem Vissarionovičem Stalinem nebo iráckým diktátorem Saddámem Hussajnem.

„Každá osobnost má nějaký význam v historii. Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv,“ myslí si Drtina. „Eticky je to na hraně, ale nedělám tady žádnou propagaci.“

„Je to zarážející, je to nechutné a podle mého názoru je to určitě za hranou a souvisí to s propagací hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka,“ nesouhlasí předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek. „Samozřejmě je otázka, jestli by to takto posuzoval soud. Podle našeho názoru je to určitě za hranou.“

Reklama pro nakladatelství

„V případě nakladatelství Naše vojsko se jedná o počin otevřeně glorifikující nacistický režim. Podobné aktivity a činy považujeme za urážku všech, kteří byli nacistickým režimem zavražděni, a projev naprosté neúcty k přeživším a pozůstalým,“ napsala federace ve svém prohlášení.

Podle zemského rabína Karola Sidona jsou ale podobné reakce pro nakladatelství vítanou propagací. „Jsou rádi, že jim děláme reklamu. Je to dvojsečné. Postihy jsou tak minimální, v podstatě žádné ze strany státoprávní. Jim to spíš pomáhá,“ myslí si Sidon. Drtina se netají tím, že to je pravda. „Kvůli těm tričkům a hrnkům nám stoupnul e-shop,“ řekl.

Nikomu z židovské obce se prodej předmětů s nacistickým vůdcem nelíbí. „Problém ale je v tom, že když se ozýváme častěji, tak se obáváme, že lidi budou mít dojem, že je pořád okřikujeme a něco se nám nelíbí. To je jedna věc. A druhá věc je, že máme ve zvyku raději na sebe moc neupozorňovat,“ dodal Sidon.