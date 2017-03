K dítěti v bezvědomí vzlétl vrtulník o minutu dříve. Ministerstvo odmítlo zásah proplatit

Vrtulník letecké záchranné služby v Hradci KrálovéFoto: Petra Lazáková

Ministerstvo zdravotnictví odmítlo uhradit leteckým záchranářům v Hradci Králové a Ústí nad Labem devět letů k akutním případům kvůli tomu, že byly mimo provozní dobu. Uvedl to Daniel Tuček, místopředseda představenstva firmy DSA, která leteckou záchrannou službu v těchto krajích zajišťuje. Záchranáři podle firmy vzlétli vždy k akutním případům, když byli požádáni operačním střediskem. Ministerstvo tvrdí, že podle právního výkladu nemůže hradit zásahy mimo sjednanou dobu.

První problémy s uhrazením nákladů za vzlety záchranářů se podle Tučka objevily už loni v únoru. Tehdy podle něj ministerstvo žádalo vysvětlení, proč vrtulník zasahoval mimo dobu pohotovosti. Zásah se týkal dvou kojenců, jeden z nich byl popálený a druhý měl alergickou reakci. Tehdy ministerstvo náklady zaplatilo.

Další případ se podle Tučka stal v prosinci v Ústí nad Labem. Záchranáři dostali žádost z operačního střediska v 6:57 a o dvě minuty později vzlétli. Pohotovost ale mají držet až od 7:00. „Bylo nahlášeno sražené dítě v bezvědomí, dispečink věděl, že už jsme připraveni na službu, tak přeci nebude koukat na hodiny," řekl k tomu Tuček. V tomto případě ale už ministerstvo let odmítlo uhradit.

Stejný problém pak firma eviduje u osmi zásahů, které se v minulých měsících odehrály v Královéhradeckém kraji. Jeden z nich se týkal zástavy srdce v lokalitě Medvědín u Špindlerova Mlýna v době po skončení sněhové kalamity. „Sanitka neměla šanci se tam dostat, vrtulník tam byl za 15 minut a člověk přežil, protože do hodiny byl na kardiocentru v Hradci Králové," uvedl Tuček. Celkem v šesti případech se záchrana podařila, u dvou zásahů ale pacienti zemřeli. „Je tedy vidět, že to jsou vždy akutní stavy," poznamenal Tuček. Náklady na jeden takový let se pohybují kolem 10 tisíc korun.

Dopis z ministerstva

Ministerstvo zdravotnictví minulý týden dopisem požádalo všechny provozovatele letecké záchranné služby, aby mimo dobu pohotovosti nevzlétali. Krajské záchranné služby pak vyzvalo, aby o vzlet záchranářských vrtulníků mimo uvedenou dobu nežádaly. V dopise, na který v úterý upozornil poslanec a bývalý ředitel liberecké krajské záchranné služby Stanislav Mackovík (KSČM), náměstek ministra Roman Prymula tvrdí, že podle právního názoru ministerstva není možné lety mimo dobu pohotovosti uhradit. Mackovík v úterý přístup ministerstva kritizoval a žádá ministerstvo, aby provozní dobu letecké záchranné služby přehodnotilo.

Záchranáři DSA podle Tučka budou nadále u akutních případů mimo dobu pohotovosti zasahovat, pokud budou požádáni, i za cenu toho, že firma nedostane zaplaceno. „Máme právní rozbory, že jsme povinni poskytnout pomoc. Je to jako, kdyby lékař odmítl pomoc," dodal Tuček.

'Lidský život má přednost'

Problémy s hrazením faktur za lety mimo dobu pohotovosti potvrdili také ředitelé některých krajských záchranných služeb. „My vzlétáváme v případě ohrožení života i mimo takzvanou oficiální dobu pohotovosti a ty jednotlivé lety pak dokladujeme ministerstvu," uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby v Královéhradeckém kraji Jiří Mašek. Na Vysočině zatím takový problém řešit nemuseli. „Pokud by se to stalo, je to stále věc poskytovatele, ale záchrana lidského života je podle mě přednější než striktní dodržování předpisů," řekla ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.