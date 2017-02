Kauza Česká pošta: Agrotec čin spáchal, tvrdí žalobce. Proti verdiktu podal stížnost

Firma Agrotec spáchala trestný čin, ze kterého byla obviněna v případu manipulace se zakázkami České pošty. Její stíhání soud zastavil, protože vynaložila veškeré úsilí, aby protiprávnímu jednání zabránila. Uvedl to dozorující státní zástupce Zdeněk Matula. Agrotec patří do holdingu Agrofert, který do minulého týdne vlastnil ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Podle Matuly postup soudu umožnila novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, která vstoupila v platnost loni v prosinci. Žalobce proti rozhodnutí podal stížnost.

Dozorující státní zástupce Zdeněk Matula z pražského vrchního státního zastupitelství sdělil, že soud dovodil zánik trestní odpovědnosti firmy na základě ustanovení zákona, podle kterého je možné zprostit trestní odpovědnosti i za jednání statutárních zástupců či vedoucích zaměstnanců.

Týká se to případů, kdy firma vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu svým statutárním zástupcem či vedoucím zaměstnancem zabránila. Stačí, aby firma přijala etický nebo protikorupční kodex.

Čtěte také: Kauza zakázek České pošty. Soud zastavil stíhání firmy Agrotec, která patřila Babišovi

„Soud tedy dospěl k závěru, že se skutek stal, je trestným činem, spáchala ho obviněná právnická osoba, ale zanikla trestnost tím, že obviněná právnická osoba prokázala, že vynaložila veškeré možné úsilí, aby protiprávnímu jednání svého vedoucího zaměstnance zabránila," vysvětlil Matula.

Podle něj společnost měla zpracovaný takzvaný compliance program s etickým kodexem, který zaměstnancům společnosti zakazuje dopouštět se jakéhokoli protiprávního jednání, a daný vedoucí zaměstnanec se jej zavázal dodržovat.

V kauze manipulací zakázek České pošty bylo obviněno deset lidí a čtyři firmy. Matula poslal obžalobu k soudu loni v červnu. Hlavní líčení zatím nebylo nařízeno. Spis nyní putuje se stížností státního zástupce k pražskému vrchnímu soudu, který definitivně rozhodne o tom, zda zanikla trestní odpovědnost firmy či nikoliv.

Kauza má dvě části. První se týká manipulace s veřejnými zakázkami malého rozsahu na stavební práce. Další část případu se týká zakázky na nákup pneumatik a náhradních dílů. Žalobce osoby a firmy viní ze zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, za což hrozí až osm let vězení. Obvinění se podle obžaloby dopustili také podplacení či porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.