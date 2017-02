Kauza Redl: Polčák nebude obhajovat post ve vedení STAN. Zůstane řadovým členem

Europoslanec a místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Stanislav Polčák (archivní foto)Foto: Filip Jandourek

Europoslanec Stanislav Polčák nebude na březnovém sněmu Starostů a nezávislých usilovat o žádnou volenou funkci. Chce zůstat řadovým členem. Europoslanec tak nebude obhajovat post místopředsedy. Polčákovo rozhodnutí navazuje na pondělní informaci Radiožurnálu, který upozornil na konzultace Starostů a nezávislých se zlínským podnikatelem Michalem Redlem, jenž měl velmi blízko k Radovanu Krejčířovi.

Stanislav Polčák v úterý na mimořádném jednání předsednictva vysvětloval kolegům z vedení STAN své kontakty s Michalem Redlem. „Nikdy žádným způsobem neovlivnily má politická rozhodnutí, ani se nepromítly do personální politiky hnutí,“ řekl Polčák.

Čtěte také: Vazby Starostů na rodinu Krejčířova spolupracovníka. Se synem se radí, otec je platí

„Nechci, aby tato věc byla jakkoliv zneužita k poškození dobré pověsti hnutí Starostové a nezávislí, rozhodl jsem se, že na letošním březnovém sněmu hnutí STAN nebudu kandidovat na žádnou volenou funkci a svou neopatrnost si ‚odpracuji‘ jako řadový člen hnutí,“ dodal europoslanec.

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík jeho rozhodnutí ocenil. „Takový krok v české politice není obvyklý, proto oceňuji jeho snahu předejít jakémukoliv poškození dobrého jména Starostů a nezávislých,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr GazdíkFoto: Filip Jandourek

„Stanislav Polčák nás na mimořádném předsednictvu ujistil, že jeho kontakty s panem Redlem nikdy žádným způsobem neovlivnily jeho politická rozhodnutí. Já nemám důvod mu nevěřit,“ dodal. Vedení Starostů a nezávislých tak považuje podle Gazdíka věc za uzavřenou.

Se Starosty a nezávislými vyjednává KDU-ČSL o vzniku dvoučlenné koalice pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek považuje celou kauzu okolo Polčáka za přifouknutou, jeho gesta si ale rovněž cení.

„Je to především předvolební boj. Na druhou stranu si cením toho, že přestože je to přifouknuté, tak že pan Polčák řekl, že nebude kandidovat do vedení Starostů a myslím, že to je gesto, které je potřeba ocenit,“ podotkl Bělobrádek.

Se zlínským podnikatelem konzultovali Starostové a nezávislí podle zjištění Radiožurnálu obsazování důležitých postů v pražských městských firmách a na magistrátu. Dopisoval si s ním právě Polčák.

Čtěte také: Čau Míšo, psal mu Krejčíř. Teď se s 'Míšou' radí Starostové a nezávislí

Redl má přitom blízko ke zřejmě nejznámějšímu českému zločinci Radovanu Krejčířovi. Byl dokonce stíhán v několika jeho kauzách a soudu unikl jen díky lékařům, kteří mu vystavili potvrzení o vážné duševní nemoci.

Polčák ale jakákoli obvinění odmítá. Kolegové z pražské organizace STAN podle něj hledali odborníky se znalostí ve vodárenství nebo energetice, a Polčák se proto podle svých slov obracel na řadu lidí, zda nemají vhodné tipy.

„Nešlo totiž o běžné politické pozice, ale vysoce odbornou činnost. Na této snaze nevidím nic špatného. Samotný fakt, že byl někdo před patnácti lety trestně stíhán, aniž byl odsouzen, podle mě není důvodem ke společenské izolaci takového člověka,“ poukázal europoslanec na zlínského podnikatele Redla.