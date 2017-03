'Každý dělá chyby.' Babiš z nesrovnalostí v majetkovém přiznání viní účetní

„Je to chyba účetní, majetkové přiznání dělala poprvé. Jde o hrubou mzdu, nikoliv o příjmy po zdanění, jak se v něm píše. Proto vám to nevyšlo.“ Tak vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš zdůvodnil pro Zpravodajský web Českého rozhlasu, proč částka, jež byla předmětem auditu, nesedí s příjmy, které uvedl v majetkových přiznáních pro sněmovnu. Rozdíl činí desítky milionů korun. Za chybné oznámení o majetku mu nyní hrozí pokuta až 50 000 korun. Postihu se ale nebojí. „Proč jako? Každý dělá chyby.“

V dokumentech pro Poslaneckou sněmovnu jste za rok 2014 přiznal o 26 milionů více než v auditu, který vychází z vašich daňových přiznání.

Jsem rád, že se staráte o mé peníze a že to tak pečlivě počítáte. Já jsem to nikdy takhle nedělal. Nechal jsem si teď vytáhnout moje daňové přiznání a majetkové přiznání. Chyba je v tom, že je tam (v majetkovém přiznání – pozn. red.) napsané, že je to mzda po zdanění, ale je to hrubá mzda. Takže těch 200 926 998 (korun) je hrubá mzda, a proto to nesedí.

Ale v majetkovém přiznání se píše, že je to mzda po zdanění.

To je chyba. Účetní udělala chybu.

Takže příjmy, které uvádíte v majetkovém přiznání za rok 2014, jsou příjmy před zdaněním a nejsou odečteny ani odvody na zdravotní a sociální pojištění?

Není tam připočtena ani superhrubá mzda a tak dále. Takže z toho se nedopočítáte na základ daně, který je uveden v prohlášení (pro auditorské společnosti – pozn. red.). Ten je 244 milionů. Samozřejmě to logicky nevychází. Teď jsem to řešil s účetními. Není to mzda po zdanění, ale hrubá mzda.

Takže máte chybu v majetkovém přiznání. Neobáváte se, že za to přijdou ze strany úřadů sankce?

Proč jako? Každý dělá chyby. V závorce nemá být "po zdanění". Mohu vám ukázat moje daňové přiznání, které mám tady v ruce. Tam je přesně stejná částka. Z toho logicky vyplývá, že je to hrubá částka, kdežto v majetkovém přiznání, které dělala paní, která spravuje moje peníze a dělala to poprvé v životě, omylem napsala "po zdanění". Jinak v tom není žádný problém.

V auditu jsou tedy pouze vaše vybrané příjmy.

Jsou tam příjmy z Agrofertu, nedaňové věci. Nejsou tam všechny příjmy. Šlo o to prokázat, že jsem měl na dluhopisy.

Servery Neovlivní nebo Echo24 se ale nyní začaly ptát, kde jste vzal peníze na nákup Agrofertu nebo firem Afeed CZ, slovenské Afeed a Profrost. Nebo z čeho jste investoval miliardy do společnosti Hartenberg.

Hartenberg je nesmysl. Hartenberg se financuje z peněz, které si půjčuje od Agrofertu a od bank. Já v tom nemám ani korunu. A restaurace (francouzská restaurace Paloma – pozn. red.) patří do mé bývalé firmy, ta mi taky nepatří.

A budete se tedy ještě vyjadřovat k nákupu Agrofertu a těch dalších firem?

A proč bych to dělal? Nevidím důvod, proč by mě tu měl někdo od rána do večera z něčeho zkoušet. Já jsem předložil… Samozřejmě že to není audit. Když nemám účetnici, tak to nemůže být audit. Mělo to potvrdit, že jsem měl takové příjmy. Zlámalová (analytička Echo24 Lenka Zlámalová – pozn. red.) na začátku říkala, že jsem ty peníze neměl. A já jsem takové příjmy měl. Tady je to samozřejmě chyba v majetkovém přiznání paní účetní. Ta částka ale sedí.

Na včerejším jednání vlády mělo dojít mezi vámi a panem premiérem kvůli kontrole korunových dluhopisů ze strany Finanční správy k roztržce. Pro Českou televizi o tom mluvil vicepremiér a předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

To je nesmysl. Nevím, kde ten Bělobrádek byl. To není vůbec pravda. Všechno proběhlo v klidu. Bělobrádek se k tomu ani nevyjádřil. Já jsem řekl panu premiérovi, že jsem dojat. Napsal jsem mu dopis. Když to chtěl změnit (zdanění úroků z korunových dluhopisů – pozn. red.), mohl to udělat tehdy v roce 2012. Mohlo se to danit od začátku, kdyby chtěli. Kalousek to podělal, on to nenapravil. Včera jsem ho dvakrát vyzval, aby podpořil můj pozměňovací návrh, aby se to danilo. K tomu se nevyjádřil. Tak já už nevím co. Chápu, že všichni dělají kampaň na Babiše, ale já už nevím, co k tomu říkat.

Autor: Kristýna Novotná