Klubové pivnice lákají i nepoctivce. Podnikatelé v nich vidí způsob, jak obejít EET

Pivo (ilustrační foto)Foto: Fotobanka Pixabay, public domain

Klubové pivnice, určené především nadšencům, kteří chtějí udržet chod vesnických náleven a hospod, vábí i některé podnikatele. Vidí v nich způsob, jak vyzrát na elektronickou evidenci tržeb (EET) i blížící se zákaz kouření. Na zájmové spolky se vládní novinky nevztahují, a tak na řadě míst Česka nahrazují klasické hospody, jak upozornil Zpravodajský web Českého rozhlasu. Finanční správa však upozorňuje, že nepoctivci se EET stejně nevyhnou. Obdobné případy budou úřady posuzovat individuálně.

„Jsme parta rybářů v jedné malé vesničce na Domažlicku. Od obecního úřadu jsme si pronajali rybníček a postavili jsme si u něho rybářskou boudu na posezení, kterou jsme předali do majetku obce. V dubnu, na začátku sezony, jsme pořádali rybářské závody a pak každou neděli chytání. Každý dal 50 korun a mohl si chytit jednoho kapra. V boudě přitom bylo k dispozici pivo, limonáda, čaj, kafe ale i nějaké štamprdle. Celkový roční obrat byl asi 30 tisíc. Peníze se použily na zaplacení nájmu, energií a hlavně dalších ryb,“ napsali Dagmar Krylové, předsedkyni Klubu labužnických pohodářů, členové „Spolek rybářů u sumce“ z Domažlicka.

„Nyní nastal problém s EET a možnými postihy finančních úřadů. Neradi bychom s naším rybníkem skončili, ale nějaké postihy také platit nechceme a ani na to nemáme,“ vysvětlují, proč se obracejí s prosbou o radu, jak založit zájmový klub.

Dagmar Krylová, předsedkyně Klubu labužnických pohodářůFoto: Dagmar Krylová

Nejsou jediní. Na Krylovou se v posledních měsících obrací hospodští stále častěji. Ne vždy však - jak sama říká - s čistými úmysly. Naposledy to byl například živnostník z jižních Čech, který provozuje hospodu, ale tržby neeviduje. Určena prý byla nikoliv k výdělku, ale k setkávání přátel. Rád by ji proto „zlegalizoval“. „Scházíme se tam jen my, co se známe, a pijeme pivo. Někdo i pokuřuje. Na dveřích máme kouli a třepeme se, aby nás někdo neudal. Máte nějakou radu, kde začít a jak postupovat?“ tázal se.

„EET považuji za velmi hrubé narušení svobodného podnikání, je to jeden z kroků k likvidaci drobných podnikatelů a živnostníků. S EET přibyla administrativa, samotná kasa zatěžuje obsluhu časově, podnikatele pak časově a finančně,“ popsal muž z Benešovska Zpravodajskému webu Českého rozhlasu. Kvůli obavám z možného postihu ze strany finančních úřadů trval na anonymitě. Redakce jej zná.

Jiný je případ středočeského podnikatele, který provozuje několik barů a rád by se vyhnul povinnosti evidovat tržby i zakázu kouření.

Pivo bez účtenky se čepuje v desítkách malých „hospod“ po celém Česku. Fungují na bázi spolků s členskými příspěvky i klubovými kartami a od návštěvníků vyžadují registraci. Obdobné klubovny jsou třeba v Třebíči, Rejčkově, Sušici, Chomutově nebo Ostravě. Například ta ve Světlé nad Sázavou funguje už čtvrtým rokem.

„Dříve tu byla hospoda, ale nešlo to, tak jsme z toho udělali klub. Na kšeft to ale není. Jsme spolek šipkařů, takže se scházíme hlavně kvůli šipkám. Jezdíme i různě po turnajích. Stálých členů je kolem dvaceti, platíme členské příspěvky. Skládáme se na nájem nebo na to, když jsou potřeba nějaké opravy,“ popsal Tomáš Adamec z klubovny Pohoda na Vysočině.

„V poslední době dochází k čím dál hlubšímu zasahování do činnosti drobných podnikatelů a živnostníků, které vede k omezování jejich činnosti, nárůstu administrativy, všemožným nařízením, zákazům, příkazům a omezováním. Pokud chci poskytovat služby zákazníkům, v tomto případě hostům baru, musím respektovat jejich zvyklosti a chci jim zajistit maximální komfort. Zákaz kouření vnímám jako hrubé porušení osobní svobody, proto uvažuji o „překlopení“ provozovny na klub, který nebude zatěžován populistickými zákazy, a hosté v něm budou nacházet stále to, nač jsou zvyklí. Členství v klubu či spolku vnímám jako svobodnou volbu s jistými pravidly. Tato pravidla buď přijmu, nebo nepřijmu. O změně pravidel lze demokraticky diskutovat a přizpůsobovat je potřebám či požadavkům členů.“

Provozovatel barů z Benešovska

Hrozí sankce

Klubové pivnice provozované spolky nepodléhají EET jen v případě, že za rok jejich příjmy nepřesáhnout 175 tisíc korun. Zda se ale skutečně jedná o nepodnikatelské subjekty, bude záviset na posouzení finančních úřadů.

„V případě klubů provozujících hostinskou a související činnost, aniž by vystupovaly jako standardní restaurační zařízení, je možné vyhodnotit povinnost evidovat tržby až v konkrétním případě a s přihlédnutím ke všem okolnostem,“ uvedla mluvčí finanční správy Petra Petlachová.

Založení spolku vyžaduje vypracování stanov a registraci u rejstříkových soudů. Pouhé přejmenování hospody či restaurace na spolek nestačí. Za to navíc mohou podnikatelům ze strany finančních úřadů hrozit postihy. „Pokud by i nadále v této restauraci podnikal, mohla by mu hrozit sankce za vyhýbání se veřejnoprávním povinnostem podnikatelů a sankce za porušení povinností evidovat tržby nevyjímaje,“ doplnila Petlachová.

Povinnosti evidovat tržby online se restaurací, hospod i hoteliérů týká od loňského prosince. Jde o klíčový nástroj ministerstva financí v čele s Andrejem Babišem z hnutí ANO pro boj s daňovými úniky. Nově podléhá od března EET také až čtvrt milionu obchodníků.

Autor: Kristýna Novotná