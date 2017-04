Konec velvyslance v Bernu? Chování jeho manželky je nepřípustné, ozval se Zaorálek na Twitteru

Spor o velvyslance ve Švýcarsku: v hlavních rolích Alena Borůvková a Lubomír ZaorálekFoto: Reprofoto

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) si stojí za stažením velvyslance Karla Borůvky ze Švýcarska kvůli jednání jeho ženy Aleny. I ona je součástí diplomatického sboru, nemůže útočit na zaměstnance ministerstva, novináře nebo úředníky, napsal v sobotu ministr na twitteru. Borůvka s postupem nadřízených nesouhlasí, dříve uvedl, že jeho žena je soukromou osobou.

Velvyslanec ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku Borůvka se musí z Bernu do České republiky vrátit do konce dubna, ačkoli jeho standardní čtyřleté působení velvyslanců vyprší až v létě příštího roku. Lidovým novinám (LN) řekl, že je odvolán do Prahy bez jakéhokoli zdůvodnění a přeřazen na ministerstvo zahraničí, když mu Zaorálek předtím několikrát vyčetl, že nedokáže zkrotit komunikaci své manželky na sociálních sítích.

Zaorálek v sobotu důvod Borůvkova odvolání do Prahy nepřímo potvrdil. "Je naprosto nepřípustné, aby někdo v podobné pozici dlouhodobě v mailech, sms či na sociálních sítích útočil nejen na zaměstnance ministerstva, ale i na řadu dalších osob ve veřejném prostoru - novináře, úředníky," napsal ministr na twitteru. Lidé se prý na něj obraceli, aby situaci řešil. "Během posledního roku jsem se s velvyslancem Borůvkou několikrát setkal a snažil se mu vysvětlit, že situace je vážná a že je třeba, aby hlavně on sám začal jednat. Nestalo se ale nic a vše pokračovalo dál," doplnil Zaorálek.

Manželka velvyslance podle něj není zcela soukromou osobou. Také ona reprezentuje Česko a je v podstatě součástí diplomatického sboru, protože velvyslanec na ni pobírá příspěvek k platu, uvedl ministr. "My musíme dbát na to, jak se chovají ti, kteří reprezentují ČR," podotkl. "Podstatné je, aby ambasáda České republiky ve Švýcarsku řádně fungovala pro naše ministerstvo i občany ČR. A to bude zajištěno," uzavřel Zaorálek v posledním ze sedmi příspěvků na twitteru.

Borůvka byl ze Švýcarska stažen do ústředí podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové na dosud neupřesněnou dobu. Z funkce velvyslance ho může odvolat pouze prezident republiky a podle neoficiálních informací LN je tato varianta ve hře.

Podle Borůvky, který byl v minulosti i náměstkem ministra zahraničí, za příspěvky na twitteru nese odpovědnost a hlásí se k ní především jeho žena. "Jde o osobní práva mé ženy, která není zaměstnankyní ministerstva a je soukromou osobou," řekl LN. Poukázal na to, že jemu samému nějaké osobní selhání nadřízení nevyčítali.

Borůvka i jeho žena Alena jsou stejně jako Zaorálek členy ČSSD. Borůvková v minulosti ve straně neúspěšně kandidovala na místopředsednický post. Borůvková opustila českou diplomacii loni v květnu. Na twitteru v posledních hodinách stažení ze Švýcarsku opakovaně komentovala. Mimo jiné napsala, že přeje Zaorálkovi pevné nervy v soudním procesu.