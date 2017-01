Leták s černochem pobouřil zákazníky Lidlu. Žijeme v 21. století, vzkázal jim řetězec

Reklamní leták s černochem pobouřil některé zákazníky Lidlu, ti společnost kritizují na sociální sítiFoto: Reprofoto, Lidl.cz

Jediný leták vyvolal na sociálních sítích nečekanou diskuzi a vlnu kritiky. Některým zákazníkům řetězce Lidl se nelíbí, že se v reklamním letáku objevil černošský model. Někteří tvrdí, že od letáku v Česku čekají typické české modely, jiní dodávají, že podobná reklama odradí zákazníky-vlastence. Lidlu se ale také desítky uživatelů zastaly. V pozitivních příspěvcích obchodnímu řetězci děkují a chválí ho za způsob, jakým na kritické ohlasy reaguje.

„Proč máte na reklamním letáku černocha, víte, že tím štvete hodně lidí, kteří ty darmožrouty a parazity nemůžou ani cítit a bojí se jich. Jestliže propagujete zboží v Česku a pro Čechy odstraňte ty multikulti pí*****y! Zatím ještě platí, že my jsme tady doma!“ Tak na reklamní leták na oficiálních facebookových stránkách řetězce reagovala jedna z nespokojených uživatelek.

Na tento komentář stejně jako na desítky dalších odpověděla společnost následovně: „Žijeme v Evropě v 21. století, kde spolu soužijí různé rasy. A protože Lidl najdete také po celé Evropě, nevidíme rozdíly. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci vůči jiným máte. Proto jsou naši modelové ze všech koutů světa. Stejné fotky však najdete i v dalších zemích, kde působíme. Lidl nemá pro každý stát kolekci jiných modelů.“

Podle Lidlu je vše v pořádku

Mluvčí společnosti Zuzana Holá Zpravodajskému webu Českého rozhlasu řekla, že nejde o první podobné reakce na stránkách Lidlu na sociální síti. „S ojedinělými projevy rasismu jsme se na Facebooku setkali již v minulosti, nikdy však v takové míře jako dnes.“

„S reakcemi některých občanů na facebookovém profilu naší společnosti samozřejmě nesouhlasíme. V našich letácích věnujeme veškeré úsilí propagaci našeho zboží a jakoukoli rasovou manipulaci či upřednostňování naprosto odmítáme,“ uvedla Holá.

Podle ní si obchodní řetězec za podobou svých reklamních letáků stojí: „Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je součástí Evropy, ve které žijí lidé různých národností i různé barvy pleti, považujeme modelky a modely v našich reklamních letácích za naprosto v pořádku,“ uvedla.

Chvála společnosti: dobrý přístup a PR

Právě pro svou reakci si společnost a její PR oddělení vysloužilo u mnohých také pochvalu a slova díků za to, že na často vulgární kritické příspěvky odpovídají slušně a zákazníkům vysvětlují, proč je podle nich v letáku vše v pořádku.

„Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za pěkně připravený leták s platností od 2.1. Jsem ráda, že Váš leták cílíte na všechny zákazníky a nepodporuje xenofobní nálady v České republice,“ napsala další uživatelka. Další zase PR tým společnosti pochválili za odvahu:

„Skvělá reakce z dílny Lidl Česká republika a všechny palce nahoru do PR týmu za odvahu, přes všechny možné procesy takovou odpověd prosadit. Málokterá značka (a málokterý markentigový či za PR zodpovědný člověk) najde odvahu jít proti poblazněnému davu a stojí si, ne pouze za svým, ale z obecně a morálně správným názorem (kéž by to platilo i pro politiky).“

Mimo desítky kritických příspěvků rozzlobených zákazníků, kteří na síti píší, že v obchodech nebudou nadále nakupovat, se objevili také ti, kteří kritiku Čechů využili ke glosování celé situace.

„Prosím, příště předvádějte vaší módu na vepřících, těm je správný Čech nejpodobnější. Snad budou lidé spokojenější,“ zveřejnil jeden z uživatelů.

„V reklamním letáku jsem si přečetl, že prodáváte tmavý chléb, černý čaj a arabskou kávu! Každý slušný Čech ale ví, že správně je pouze světlý chleba, bílý čaj a bílá káva. Udělejte s tím něco, nebo si u vás vlastenci už nic nekoupí a zbydou vám tak všechny buřty, knedlíky a pivo,“ zareagoval další.