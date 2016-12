'Mám střet zájmů, ale já ho nezneužívám.' Anketu o výrok roku ovládl Andrej Babiš

Andrej Babiš.Foto: Martin Svozílek

Prezident Miloš Zeman? Premiér Bohuslav Sobotka? Nikoliv. Autorem Výroku roku 2016 se stal vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. V hlasování jste o tom rozhodli vy, posluchači Českého rozhlasu Plus a čtenáři Zpravodajského webu ČRo.

„Ano. Mám střet zájmů, ale já ho nezneužívám. Já jsem do politiky nechtěl,“ pravil předseda hnutí ANO na březnové mimořádné schůzi sněmovny k Čapímu hnízdu.

„Je v tom obsažená esence existence hnutí a politiky Andreje Babiše. Je to geniální výrok a budu si ho pamatovat nesmírně dlouho,“ vysvětluje komentátor Jindřich Šídlo, proč zvolil právě tato slova. Rozhovor s ním si můžete poslechnout od 11:20 na Českém rozhlasu Plus.

Výrok uspěl v poměrně tvrdé konkurenci prezidenta Miloše Zemana či premiéra Bohuslava Sobotky.

Mimochodem - Andrej Babiš si vysloužil ještě dvě nominace, a to za svá slova „pochopit, že peníze pro mě nic neznamenají, může jen někdo v mém věku a v mé situaci“, respektive „byly doby, kdy všichni Romové pracovali. To, co píšou v novinách, ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež. Byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam“.

Autor: ČRo Plus