Méně ministerstev a méně poslanců? Máme konkrétní představu o programu, řekl Babiš před sněmem ANO

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej BabišFoto: Filip Jandourek

Potřebujeme lidi, kteří chodí mezi občany. Před víkendovým volebním sněmem hnutí ANO to ve vysílání Českého rozhlasu řekl předseda a ministr financí Andrej Babiš. Kromě volby vedení se na sjezdu bude mluvit také o vizích pro příští volby. Podle Babiše má hnutí velice konkrétní představu, jak chce stavět program. Možná dojde i na snížení počtu ministerstev a poslanců, dodal Babiš.

Prvním místopředsedou hnutí zůstane podle všeho Jaroslav Faltýnek. O pozice řadových místopředsedů se ucházejí také ministři Richard Brabec a Martin Stropnický, kteří získali silnou podporu krajů. Chtěl byste se obklopit právě jimi?

Nechám to na delegátech sněmu.

A kdybyste si mohl vybrat?

Nechci si vybírat. Myslím, že bychom měli zhodnotit, kdo jak pro hnutí pracoval a kdo chodí mezi lidi, nebo jako poslanec cestoval a řešil světový mír nebo různé světové problémy. Potřebujeme mít lidi, kteří nás zastupují a kteří chodí mezi občany. Předpokládám, že delegáti budou volit podle toho, jaký měli pocit, jak naši lidé pracovali.

Pro vás je ale jistě důležité, kým budete obklopen. Jaký je váš pocit? Ta jména, která padla, byl byste spokojen, kdyby to tak dopadlo?

Nevím, jak jste na to přišel, že je to pro mě důležité.

Není?

Tak je to důležité, určitě. Pracuji s lidmi kolem sebe, závisí ale hlavně na delegátech, koho vyberou. Žádné doporučení jsem nedával. Co se týče pana Faltýnka, tak my jediní jsme přišli spolu. On mě od politiky odrazoval, má bohaté zkušenosti. Je to jediný člověk, se kterým jsem přišel do hnutí. Ostatní přišli v rámci činnosti hnutí, které bude mít letos v květnu pět let.

Program do sněmovních voleb budete řešit až na jarní konferenci. Ale přeci jen, můžete nám už říct nějaké vize?

Ministr financí a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dává rozhovor pro Český rozhlasFoto: Václav Štefan

Chceme mít předvídatelné a stabilní daně, dokonce je chceme snižovat. Dnes budu předkládat nějaké návrhy do sněmovních voleb. Důležité je, abychom daně spíš snižovali a vybírali je, aby je platili všichni. Zároveň musíme být rozpočtově odpovědní, abychom nezadlužovali naši zemi. A prioritou jsou samozřejmě investice, musíme dostavět dopravní infrastrukturu, měli bychom se konečně začít připravovat na rychlovlaky, stavět sportoviště domovy důchodců a dokonce i věznice nám chybí.

Máme velice konkrétní představu, jak chceme stavět náš program. Chceme zjednodušit stát, je strašně byrokratický. Chceme zefektivnit úřady, možná menší počet ministerstev, možná zkrácení mandátu, menší počet poslanců. To všechno představíme občanům v našem programu.

Během víkendu byste také měli řešit nové stanovy. Jak chcete zabránit častým sporům s místními organizacemi a jejich rušení?

Tak časté spory. Samozřejmě na to máme nějaké mechanismy jako standardní politické strany. Musíme pečlivě vybírat, protože v minulosti se nám vícero kandidátů nebo lidí, které jsme vybrali, nepovedlo. Musíme se poučit z vlastních chyb a nesmíme je opakovat.

Na druhé straně si to ale musíme říct otevřeně, nesmíme se tvářit, že při výběru nemáme a problémy. Stále chybí schopní lidé, kteří by nás reprezentovali. Tento problém mají ale všechny politické strany. Jsme hnutí, jsme otevření a chceme dostat do hnutí a oslovit kandidáty, kteří v životě něco dokázali a kteří k nám nepřijdou jen proto, aby se živili politikou.