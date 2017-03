Ministerstvo odmítlo zaplatit letecké záchrance. Musíme trvat i na minutě, tvrdí náměstek

Ministerstvo zdravotnictví odmítá proplácet zásahy leteckých záchranářů mimo pracovní dobu. Podle náměstka Romana Prymuly není možno uhradit služby, které jsou mimo smlouvu. Problémy mohou přetrvávat i letos, ale prý se hledá řešení. Resort tak například neproplatil let ke sraženému dítěti v bezvědomí. V první řadě jde přece o pacienta, je přesvědčen poslanec KSČM a bývalý ředitel liberecké záchranné služby Stanislav Mackovík. Nedovede si prý představit, že by hasiči nebo policisté nevyjeli k případu, protože někdo stanoví provozní dobu.

Pane náměstku, proč ministerstvo zdravotnictví odmítá uhradit devět letů firmě DSA, která v části Česka zajišťuje leteckou záchranku?

ROMAN PRYMULA: Kontrakt tak, jak byl udělán, je tady od roku 2008. Pokud záchranná služba požádá společnost, která provozuje vrtulník, aby vzlétla, tak by to mělo být v době, která je v tomto kontraktu jasně ošetřena. Pokud je to mimo kontrakt, tak byť si lidsky myslíme, že to není úplně dobře, tak právně nejsme schopni to zaplatit. Byli bychom vedeni k zodpovědnosti za to, že jsme platili něco, co není v kontraktu ošetřeno.

Jestli tomu dobře rozumím, tak problémy nastávají teprve teď. Vy říkáte, že smlouva je uzavřená od roku 2008.

ROMAN PRYMULA: Problémy s neproplácením jsou dominantně z prosince, kdy ještě platila původní smlouva. Nicméně to neznamená, že se to nebude stávat i v letošním roce. Hledáme nějaké řešení, snad se jedno rýsuje.

Pane poslanče Mackovíku, jak rozumíte této argumentaci?

STANISLAV MACKOVÍK: Mám před sebou dopis, který nedávno podepsal právě pan náměstek Prymula. Píše, když to přeložím, že jim vadí, že se létá minutu před zahájením provozní doby nebo těsně po jejím ukončení. Myslím, že v první řadě jde o pacienta.

Vláda měla minimálně tři roky, aby kontrakt připravila. Bývalý i současný ministr zdravotnictví říkali, že letecká záchranná služba nepoklesne v dostupnosti a úrovni. Připravili ale kontrakt, který omezuje poskytování letecké záchranné služby. Něco je špatně. Nevyužili ani legislativu, aby rozšířili možnost létat, protože všichni provozovatelé, kteří v Česku létají záchranku, umí létat i v noci. Systémově se nedělá skoro nic, dokonce ani nezohlednili změnu ročního období.

Čtyři letecké záchranky drží nepřetržitou službu. Ostatní létají do 16, 17, 18 a nejdéle do 21 hodin. Během měsíce se nám mění na letní čas, a to se vůbec nezohledňuje.

V březnu máme přestat létat v 18 hodin, ale ještě další dvě hodiny, kdy je možné vrtulník využít třeba na základnách v Liberci, Hradci Králové nebo Ústí, tak tam letět nemá. Má tam letět někdo jiný, třeba z Plzně nebo Prahy, což nemá žádný přínos pro pacienta, protože vrtulníky ze vzdálenějších míst letí déle a chybí ve spádovém území, které mají primárně na starosti.

Pane Prymulo, Daniel Tuček z firmy DSA popsal situaci, kdy v prosinci v Ústí nad Labem záchranáři dostali žádost z operačního střediska v 6.57 a o dvě minuty později vzlétli. Pohotovost ale mají držet až od 7.00. Záchranáři letěli ke sraženému dítěti v bezvědomí. Ministerstvo prý odmítlo let proplatit. Skutečně je nutno v takových případech bazírovat na minutě?

Letecká záchranka v Česku

Leteckou záchrannou službu zajišťuje na třech místech Česka soukromá společnost DSA, létá konkrétně z Liberce, Ústí nad Labem a Hradce Králové. Na dvou místech ji má na starost armáda, která létá k případům z Plzně a jihočeské Bechyně, a policie, ta létá z Prahy a Brna. Po dvou stanovištích, v Jihlavě a Ostravě, pak má i firma Helikopter Air Transport. Z Olomouce létá slovenská firma Air-Transport Europe.

ROMAN PRYMULA: Z formálních důvodů svým způsobem ano. Uvědomme si, že ta situace může nastat kdykoli. Když hodiny rozšíříme třeba od 4 do 23 hodin a dojde k identické situaci třeba ve 3.59, tak nepochybně nějaká hranice tam musí být. Nicméně my se snažíme nalézt cestu, kdy bychom v rámci stávajícího kontraktu takovéto výjimečné případy uhradit, ale nebude to záležitost úplně plošná.

Nevystavují se, pane poslanče, záchranáři riziku, že pokud by nevzlétli k akutnímu případu, když let nebudou mít proplacený, že by mohl následovat právní postih? Je to prý obdoba toho, kdy by lékař odmítl poskytnout pomoc. Alespoň firma DSA má takto vyznívající právní rozbory.

Provozní doba letecké záchranky

Doba, po kterou letečtí záchranáři drží na stanovišti pohotovost, začíná vždy v 7.00 a končí mezi 16.00 a 21.00 v závislosti na ročním období. Týká se to základen v Liberci, Hradci Králové, Olomouci, Jihlavě a Ústí nad Labem. V Praze, Brně, Plzni a Ostravě platí nepřetržitý provoz. Z Bechyně na Táborsku se v současnosti létá v denním režimu, od 1. července by měl být provoz rovněž nepřetržitý.

STANISLAV MACKOVÍK: Nechci se vyjadřovat k právnímu rozboru, ale dovedete si představit, že by hasiči, policie nebo záchranka nevyjeli k případu, protože někdo stanoví provozní dobu? To si nedovedu představit. Letecká záchranná služba je nedílnou součástí poskytování přednemocniční neodkladné péče.

Pan náměstek Prymula říkal, že mají problém s uhrazováním mimo rámec té doby, ale ve svém dopise na jednu stranu píše, že provozovatel může nad rámec smlouvy letět 30 minut před a 30 minut po zahájení, a dalším odstavci zase píše, že mají právní rozbor a platit to nebudou. Jeho dvoustránkový dopis je tak plný rozporů. Svědčí to o tom, že ministerstvo nepracovalo dobře.

Pane Prymulo, ministerstvo zdravotnictví minulý týden dopisem požádalo všechny provozovatele letecké záchranné služby, aby mimo dobu pohotovosti nevzlétali. Můžete to vysvětlit? Proč není 24 hodin v provozu letecká záchranná služba, když je potřeba.

ROMAN PRYMULA: Zareaguji ještě na ten rozpor, který v tom dopise skutečně je. Nicméně je potřeba si uvědomit, že hodina, která je fixní bez půlhodinových přidaných intervalů se vztahuje k té původní smlouvě, která platila do 31. 12., tedy k tomu případu, který byl napadán. Máme takovouto smlouvu a mimo interval nesmíme hradit. Nová smlouva platná od 1. 1. umožňuje ten 30minutový interval na obě strany, to je důvod, proč tam jsou oba tyto časy. Nově teď platí skutečně to, že tam je plus 30 minut před a 30 minut po.

A proč tedy není 24 hodin v provozu letecká záchranná služba?

ROMAN PRYMULA: Dvacet čtyři hodin je v provozu letecká záchranná služba v těch lokalitách, kde ji původně provozovala policie a ministerstvo obrany, tedy kde byla noktovize a další záležitosti. Pravdou je, že v mezidobí došlo k posunu i tam, kde jsou nové komerční subjekty, ale kontrakt je v této podobě.

Pane poslanče, poprosím o krátkou reakci.

STANISLAV MACKOVÍK: Jsem zděšen tím, že podle pana náměstka tady předtím byli jen státní provozovatelé. Už v předchozích smlouvách drželi 24hodinovou službu kromě dvou státních provozovatelů, tedy policie a armády, na dvou stanovištích i privátní provozovatelé.