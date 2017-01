Muž spojovaný s teroristy? Zemanovi chybí profesionalita, informaci zveřejňovat neměl, říká expert

Že se v Česku pohybuje muž spojovaný s islamistickými teroristickými organizacemi? "Takovou informaci neměl prezident zveřejňovat," myslí si Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik z Masarykovy univerzity. Podle jeho slov tím hlava státu ztížila práci bezpečnostním složkám. Na druhou stranu se ale může jedna o fabulaci, kterou Zeman rád používá, myslí si Kraus.

Jak si vysvětlujete slova prezidenta Miloše Zemana, že četl šifry? O jaké informace mohlo jít a do jaké míry je v tomto směru prezident informován?

O výroku nebo datech, se kterými má prezident pracovat, nevíme absolutně nic. V rozhovoru (pro Český rozhlas Plus; pozn. red.) naznačil, že se patrně jednalo o svodku ze strany zpravodajských služeb. Nicméně detaily nesdělil, což je samozřejmě dobře. Ve finále ale stačí už to, co řekl. A já si mohu dovolit jít o krok dál než pan ministr (Milan Chovanec), jemuž to nedovoluje jeho pozice. Pan prezident skutečně vytvořil jisté bezpečnostní riziko. Takové informace, byť byly velice obecné, by určitě neměl vypouštět do éteru.

Znamená to, že tajné služby o člověku s vazbami na teroristické organizace vědí, měly třeba v plánu sledovat ho, a proto bude nyní jejich pozice složitější?

Pořád neznáme žádnou informaci a je logické, že ji státní autorita či tajná služba nepotvrdí, ani nevyvrátí. Nevíme, jestli má pravdivý základ, nebo se jednalo o prezidentovu standardní fabulaci, kterou velice rád vypouští do vzduchu. Pokud budeme spekulovat a ta informace je pravdivá, dostala na veřejnost a přebírají ji celostátní média, pochopitelně vytváří ohromné riziko pro jakoukoliv operativní akci nebo práci proti tomuto člověku.

Čtěte také: Po Česku se potlouká člověk spojovaný s islámskými teroristy, prozradil Zeman

Pokud se tedy skutečně jedná o extremistu či potenciálního teroristu, může nyní zmizet, dávat si větší pozor, přerušit své styky s ostatními lidmi, nebude komunikovat po telefonu, nebo dokonce uspíší svůj plán na teroristický útok. Byť je to čistě spekulativní záležitost, jsou to přesně ty důvody, proč se podobné informace nevypouští na veřejnost. Bohužel pan prezident už několikrát v minulosti ukázal, že profesionalita a kompetentnost mu v těchto záležitostech chybí a s oblibou si pouští pusu na špacír.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) řekl, že tento člověk nepředstavuje bezpečnostní riziko, není to ojedinělý jev. Podobní lidé se na našem území pohybují, využívají nás jako tranzitní zemi. Jste také tak klidný?

Do značné míry ano. Zvlášť v schengenském prostoru je běžné, že tito lidé se pohybují celkem bez povšimnutí ze státu do státu. Kontrola pohybu lidí je poměrně malá. V České republice zatím nedošlo k podobnému teroristickému útoku jako v Bruselu, Paříži a z dalších městech. Nejsme typickou cílovou zemí pro teroristický útok, ale zemí tranzitní nebo takzvaným bezpečným přístavem, kam si extremisté nebo potenciální teroristé jezdí odpočinout, navázat kontakty nebo plánovat útoky. Byl bych tedy spíše klidný, na druhou stranu nikdy nelze vyloučit nějaký problém.