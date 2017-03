Mynář: Neúčast prezidenta v debatách je pro vyzyvatele výhoda, jasně by je porazil

Miloš Zeman bude znovu kandidovat na funkci prezidenta. Oznámil to s tím, že nepovede žádnou kampaň a nebude se ani účastnit televizních a rozhlasových předvolebních debat. "Je to výhoda pro protikandidáty," řekl v Interview Plus hradní kancléř Vratislav Mynář. Jako problém nevnímá ani to, že hlava státu objíždí regiony a několika médiím poskytuje pravidelné rozhovory. "Objíždění krajů je plnění slibu pana prezidenta jeho voličům a občanům České republiky."

Pane kancléři, kdy jste se dozvěděl, že prezident bude znovu kandidovat na funkci?

Malinko s předstihem, ne až v ten čtvrtek, kdy byl koncert u příležitosti 4. výročí inaugurace, ale na druhou stranu to zase nebylo s nikterak velkým časovým předstihem, řekněme asi měsíc předtím.

Prezident řekl, že nepovede žádnou předvolební kampaň. Neměl by ale vést předvolební kampaň, aby mohl skládat účty za těch uplynulých pět let, až se bude chýlit jeho mandát ke konci, aby mohl nabízet témata pro nové volební období?

Myslím, že pan prezident skládá účty ke své práci každodenně. Před prvním mandátem samozřejmě občanům České republiky a voličům slíbil, že v případě, že ho zvolí prezidentem České republiky, bude objíždět regiony, bude se pravidelně setkávat s občany České republiky, bude poslouchat jejich názory, jejich starosti a strasti. A já mohu potvrdit, že každý rok objedeme všechny kraje. To znamená, že k dnešnímu dni máme - jestli se nepletu - nějakých 46 krajských návštěv. Vynásobíte-li to třemi dny, tak je to minimálně 150 či 160 dnů strávených mezi občany České republiky, kdy každodenně samozřejmě skládá účty.

Takže to je permanentní volební kampaň…

Ne, permanentní volební kampaň ne. Já jsem řekl, že je to každodenní permanentní skládání účtů toho, co voličům a občanům České republiky před první volbou slíbil.

Nebylo by přece jenom ale rozumné nebo strategické jít před volbou prezidenta republiky i do konfrontace se svými protikandidáty? Například v televizních nebo rozhlasových debatách a prostě se vystavit kampani jako všichni ostatní?

Jeho práce je každodenně vidět z médií, ze všech těch věcí, které samozřejmě kolem něj se dějí, takže já myslím, že občan České republiky si může udělat jasný obrázek bez toho, že by někde veřejně vystupoval.

Bojí se pan prezident konfrontace s protikandidáty?

Já bych řekl, že je to výhoda pro protikandidáty, že se pan prezident takhle rozhodl, že nebude v debatách vystupovat. Tím pádem mají šanci ukázat svoji sílu, protože - promiňte mi ten neobjektivní názor - všichni známe pana prezidenta a myslím, že v těch debatách by byl jasným vítězem.

Pak se nabízí otázka, proč do nich tedy nechce jít?

Právě proto, že pan prezident říká 'občané posoudí mojí práci ne podle toho, jak se budu konfrontovat s protikandidáty, ale za to, co jsem pro tuhle tu republiku a pro občany České republiky během uplynulých pěti let udělal'.

Prezident Miloš ZemanFoto: Reuters

Bude pan prezident objíždět kraje, jak jste zmínil, a setkávat se s občany i v bezprostředně předvolebním období čili zhruba dva tři měsíce před prezidentskou volbou?

V rámci slibu, který pan prezident dal - že bude každý rok objíždět všechny kraje - tak tohle samozřejmě musíme dodržet...

Až do ledna 2018?

Mohu říct, že v prosinci do krajů standardně nejezdíme, protože není vhodné počasí a je to čas vánočních svátků. Předpokládám, že to bude stejné jako každý rok. Že poslední návštěva bude někdy v listopadu.

Není to ale přece jenom příliš brzo před prezidentskou volbou? Nebylo by lepší, aby prezident - když řekl, že nepovede předvolební kampaň - omezil i cesty do krajů a třeba s koncem léta řekl, že už nebude objíždět kraje, protože někteří jeho kritici to mohou brát jako předvolební kampaň z veřejných peněz?

Pane kolego, já si myslím, že ať pan prezident udělá cokoliv, jeho kritici a jeho konkurenti budou hledat cokoliv. To znamená, že všichni ostatní kandidáti budou samozřejmě objíždět kraje, budou navštěvovat, budou diskutovat. Je to jejich právo, řekl bych přímo povinnost.

Oni si to budou financovat ze svých zdrojů.

Samozřejmě, ale znovu říkám: pan prezident v rámci prvního mandátu slíbil, že bude všechny kraje navštěvovat. Říct, jestli je vhodné to z veřejných zdrojů ukončit v říjnu nebo v září, je podle mě velmi krátkozraké. Pan prezident slíbil občanům, že je bude navštěvovat. Máme na první nebo druhou polovinu letošního roku naplánované některé kraje a tím bych to uzavřel.

Čili objíždění krajů podle vašeho názoru není předvolební kampaň z veřejných peněz?

Objíždění krajů je plnění slibu pana prezidenta jeho voličům a občanům České republiky.

Kolik peněz bude na volby pan prezident potřebovat?

To se mě asi ptáte příliš mnoho. Nedokážu odhadnout, kolik vlastní případná kampaň bude stát. Předpokládám, že nějaké finanční prostředky budou nutné, protože pan prezident - stejně jako před prvním mandátem - slíbil, že se bude o post kandidáta ucházet tím způsobem, že si zajistí 50 tisíc občanským průkazem doložených podpisů. Tady se určitě některé náklady dají počítat, ale nepředpokládám, že by to dosáhlo nějakých závratných výšin.

V minulé kampani jste byl šéfem kampaně. Budete i tentokrát?

Zákon o přímé volbě prezidenta byl určitým způsobem modifikován. Dnes už tam není institut, jestli se nepletu, nějakého volebního výboru. Dnes jsou kompetence i zodpovědnosti více přeneseny na kandidáta. Samozřejmě budu součástí nejbližšího týmu pana prezidenta, který bude pro něj pracovat, ale není to tak, že bych za peníze daňových poplatníků vykonával post ve volebním týmu pana prezidenta. Tím, že pan prezident řekl, že žádnou kampaň nepovede, je zodpovězena i moje role.

Čili po skončení pracovní doby se například s prezidentem sejdete a poradíte mu nějaké věci?

Nevím, jakým způsobem to budeme konzultovat. Já vím, že - samozřejmě pokud budu přizván k tomu, abych konzultoval tak, jak jsme to dělali před čtyřmi lety - rád poradím. Jinak jsem samozřejmě plně uvázán do funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a takhle to zůstane.

Ale nějakým způsobem se budete podílet na tom, aby byl Miloš Zeman znovu zvolen prezidentem.

Já vám řeknu konkrétně, jak si to umím představit. V době svého volna o víkendu, pokud přijedu k sobě do svého areálu, kde se navštěvuji a setkávám standardně s mými přáteli a kamarády, tak je určitě poprosím, aby nám pomohli ve sběru podpisů. To je jeden z důvodů anebo jedna z věcí, které si umím dneska už konkrétně představit.

Nestáváte se potom jako vedoucí kanceláře prezidenta přece jenom příliš politickou figurou, když budete se snažit sehnat podpisy pro jednoho z kandidátů v prezidentské volbě?

Pět let neříkají novináři nic jiného, než že jsem politickou figurou tím, že jsem členem Strany práv občanů. Já říkám, že jsem úředníkem, a ne politickým, politicky příliš aktivním člověkem.

A toto už nevnímáte jako politicky příliš aktivní? Když budete spoluorganizovat nebo se podílet na sbírání podpisů jednoho z prezidentských kandidátů?

Když to budu dělat ve svém vlastním volnu, tak to takhle nevnímám.

Pane kancléři, když jsem se ptal na peníze, tak podle zveřejněného vyúčtování prezidentské kampaně Miloše Zemana za rok 2012 a 2013, které je dostupné na webu zemanmilos.cz, byly celkové náklady prezidentské kampaně 37 260 000 korun. Vy tedy předpokládáte, že náklady na příští kampaň nebo příští volby, ať nepoužíváme to slovo kampaň, budou řádově nižší?

Já bych nerad říkal jakékoliv číslo, protože samozřejmě se to vždycky obrátí proti mně, že jsem někde něco řekl, ale předpokládám, že díky vyjádření pana prezidenta, že nepovede žádnou kampaň, ty náklady budou nižší.

Protože pan prezident nebude mít žádné billboardy, žádné inzeráty, žádné volební klipy, nic takového?

Nepředpokládám billboardy. A myslím, že pan prezident je natolik známá osobnost, že na nás nemusí svítit z každého rohu dálnice.

Nemůže ale situace před volbami vypadat tak, že někdo - například Strana práv občanů - zveřejní inzeráty nebo billboardy, které budou podporovat pana prezidenta v jeho kampani nebo v jeho snaze stát se znovu prezidentem? Že budeme znovu na té velmi tenké hranici, co ještě je volební kampaň a co je financování volební kampaně, protože pan prezident potom bezesporu může říci „já nevedu volební kampaň, to udělali mí příznivci, mají na to právo“, což mají? Jak se na to díváte?

Myslím, že je potřeba si důkladně ten nový zákon prostudovat a pak zvažovat, co je a co není volební kampaní. To, že Strana práv občanů, jejímž je pan prezident čestným předsedou, samozřejmě bude chtít nějakým způsobem pomáhat. Třeba tím způsobem, co jsem říkal - sběrem těch podpisů. To se dá předpokládat. Ale já jednu věc vím zcela jistě: že pan prezident v žádném případě neporuší ani se nepřiblíží něčemu, co by mohlo jakkoli narušit, řekněme, zákonné normy.

Vy jste člen předsednictva Strany práv občanů, podle webu SPO jste předsedou ve Zlínském kraji. Můžete tedy vyloučit, že se Strana práv občanů nebude nějakým způsobem podílet na předvolební kampani?

Teď jsem vám odpověděl, že si umím představit, že Strana práv občanů v rámci vlastní iniciativy, v rámci členské základny jistě bude...

... bude třeba pomáhat sbírat podpisy...

... pomáhat sbírat podpisy.

Ale v samotné kampani, jestli například SPO bude připravovat nějaké vlastní propagační akce nebo billboardy, letáky, volební spoty, něco takového.

Nikde jsem zatím nezaslechl - ani na předsednictvu SPO, ani ze strany pana prezidenta - že by bylo už dneska jasné, jakým způsobem kampaň bude vedena, pakliže vůbec nějakou formou propagačních materiálů. Ptáte se mě na věci, které nevím.

Zatím jste to neřešili?

Neřešili.

A pokud by ta situace nastala a bavili byste se o tom, co byste říkal vy? Říkal byste je lepší, aby SPO do kampaně nevstupovala a nepodporovala nějak otevřeně prezidenta za peníze SPO, aby právě nemohly být pochybnosti o tom, co je financování kampaně ze strany SPO a co třeba ze strany prezidenta republiky, anebo ne?

Já myslím, že SPO bude mít svých starostí dost vzhledem k tomu, že se nám blíží parlamentní volby. To znamená, že SPO bude zcela vytížena přípravou parlamentních voleb a svojí vlastní propagací do parlamentních voleb, které máme v říjnu. Co bude následovat po říjnu, neumím říct. Já znovu říkám - asi by nebylo fér říkat, že SPO je nějakým způsobem spjata s panem prezidentem. Funkce čestného předsedy je známa, ale nemyslím si, že SPO bude tou nejaktivnější složkou, která by propagovala pana prezidenta v prezidentské volbě.

Není, pane kancléři, za tím vyjádřením, že pan prezident nepovede otevřenou předvolební kampaň, snaha zakrýt nebo nějakým způsobem zneprůhlednit financování kampaně?

Pane kolego, nebyla neprůhledná kampaň před čtyřmi lety. Nevidím jediný důvod, proč bychom se měli bavit o nějakém tématu neprůhledné kampaně právě proto, že pan prezident říká, že nebude dělat žádnou kampaň. Tím zprůhledňuje všechno, co se dá, to znamená, jestli povede...

No, právě. Jestli by nebylo ale průhlednější a víc fér říct „Povedu otevřenou kampaň, budu mít takové a takové náklady, ty peníze budou na transparentním účtu, každý si to může zkontrolovat“...

Ale to samozřejmě bude, pane kolego, tohle samozřejmě bude. Pan prezident, znovu říkám, bude dodržovat zákonné normy, které se týkají jakékoliv maličkosti prezidentské volby. Vy se tady snažíte předjímat něco, co ještě nevím, jakým způsobem bude probíhat, ale vím jednu věc naprosto zásadně - pan prezident neporuší žádný zákon. A jestliže nějakým způsobem bude někde propagace pana prezidenta, tak to samozřejmě bude hrazeno přes transparentní účet a naprosto transparentně.

Pane kancléři, když prezident řekl, že se nebude zúčastnit žádných televizních a rozhlasových předvolebních témat, znamená to, že se nebude účastnit ani pravidelných rozhovorů v některých médiích, které dává například Blesku, Frekvenci 1, Parlamentním listům a dalším médiím?

To záleží samozřejmě na těch médiích. Já myslím, že pokud budou dále požadovat tyto krátké rozhovory - třeba na ukončení krajské návštěvy - tak já si myslím, že pan prezident v nich pokračovat bude. Je to na těch médiích.

Neměl by pan prezident ale říci „Nepůjdu do předvolebních televizních debat se svými protikandidáty, stejně tak nepůjdu do rozhovorů jeden na jednoho v některých médiích“? Například v těch, která jsem zmínil?

Přece záleží na těch médiích, na co se budou ptát. Jestli se budou ptát pana prezidenta na kandidaturu, tak je to na nich. Jestli se budou ptát - tak jak doposud - na jeho názory na politiku v České republice, na průběh krajské návštěvy… Záleží to jenom na těch médiích.

Půjde pan prezident i do nového pořadu na televizi Barrandov, který by měl odstartovat tento týden, pokud se nepletu a kde jedním ze dvou moderátorů bude i vaše manželka?

Ano, mohu potvrdit, že televize Barrandov požádala pana prezidenta o tento prezidentský speciál s týdenní četností, respektive s týdenním opakováním a ve čtvrtek by měl proběhnout první díl.

A bude to na týdenní bázi až do voleb?

Bude to na týdenní bázi. Jak dlouho to bude trvat, to se zatím neřešilo, jestli si dobře vzpomínám.

Není taková dohoda, zatím je to na dobu neurčitou, ale je možnost, že to bude i do voleb.

Záleží samozřejmě na tom, jestli se to televizi Barrandov bude líbit, jestli bude zájem diváků o sledování. Těch neznámých je spousta.

Pan kancléři, ještě jedna věc. V minulých sněmovních volbách jste kandidoval za Stranu práv občanů. Budete i letos?

To je na rozhodnutí krajského výboru. Já myslím, že je to velmi předčasné.

Budete o to usilovat? Budete chtít být kandidátem?

Neusiloval jsem ani v minulých volbách, byl to požadavek - nebo respektive rozhodnutí - krajského výboru a já samozřejmě respektuji rozhodnutí svých členů, protože by to vypadalo, že jsem zbabělec a utíkám z boje.

Takže pokud by vás přesvědčili nebo pokud by tak rozhodli, tak byste do sněmovních voleb šel?

Pokud bude požadavek krajského výboru Strany práv občanů Zlínského kraje, že mám být na kandidátní listině, tak s velkou pravděpodobností přijmu tuhle tu výzvu.