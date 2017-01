Mynářova prověrka? Z frajeřiny si řekl o nejvyšší stupeň, říká Zeman

Kdyby Vratislav Mynář požádal o prověrku na nižší stupeň, dostal by ji. S odkazem na nejmenované odborníky z Národního bezpečnostního úřadu to prohlásil prezident Miloš Zeman. „Může si za to sám, byla to frajeřina,“ prohlásil v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Národní bezpečnostní úřad v září 2015 rozhodl, že hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi neudělí bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň přísně tajné. Podle jeho nadřízeného, prezidenta Miloše Zemana, si za to může sám.

„Z frajeřiny si řekl o ten nejvyšší stupeň, což je přísně tajné. Odborníci z Národního bezpečnostního úřadu, které nebudu jmenovat, říkali: Kdyby si, blbec, řekl o prověrku na stupeň tajné, tak to dostane,“ prohlásil prezident Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Mynář po zamítnutí žádosti prohlásil, že prověrku neobdržel mimo jiné kvůli třicet let staré dopravní nehodě v opilosti.

„Četl jsem ty podklady, před 20 lety v opilosti najel do sloupu místního rozhlasu, a tak dále a tak dále. Dobře. Tohle všechno beru,“ řekl Zeman a ihned dodal, že podle zákona však kancléř bezpečnostní prověrku nepotřebuje.

Mynář se po rozkladu k Národnímu bezpečnostnímu úřadu, který však byl zamítnut, rozhodl podat správní žalobu. Ta nyní čeká na projednání u Městského soudu v Praze.

Pokud by soud rozhodl v Mynářův neprospěch, musel by za to podle Zemana jeho kancléř „zaplatit". Přesto by měl na Hradě zůstat.

„Věřím, že v hradní kanceláři bude mít důstojné místo, ale už nebude kancléřem. Může si za to sám, protože vy vůbec netušíte, že kancléř nepotřebuje prověrku, žádný zákon mu to neukládá. Tohle naši tupí novináři vůbec nevěděli,“ doplnila hlava státu.

V exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Plus Zeman také uvedl, že se v Česku pohybuje člověk, kterého zpravodajské služby "důvodně podezřívají" ze spolupráce s islamistickými teroristickými organizacemi.

„Na našem území se potlouká jistý člověk z Magrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi,“ prohlásil. Za svá slova ale sklidil spíše kritiku.