'Nebojím se vás', 'skončíte jako Hitler' i 'Alláhu akbar'. Čtyři roky v Zemanových výrocích

Prezident Miloš Zeman, zkušený a dlouholetý politik, někdejší premiér a bývalý předseda ČSSD (archivní foto)Foto: Filip Jandourek

Od „ostrovů negativní deviace" přes „kun.. sem, kun.. tam" po „smrt abstinentům a vegetariánům". Prezident Miloš Zeman v pátek oficiálně oznámil, že bude příští rok obhajovat post hlavy státu. Celou politickou kariéru ho provázejí bonmoty a ostré výroky. Zpravodajský web Českého rozhlasu vybral ty klíčové za čtyři roky jeho působení na Pražském hradě.

8. března 2013 – Média jako ostrov negativní deviace

Prezident Miloš Zeman označil ve svém projevu za ostrovy pozitivní deviace skupiny občanů jako podnikatele baťovského typu, úspěšné starosty, významné osobnosti z řad školství, zdravotnictví, vědy, kultury nebo sportu.

„Vedle podpory ostrovů pozitivní deviace však prezident musí bojovat proti jejich opaku, tedy proti ostrovům deviace negativní," řekl Zeman a zmínil kmotrovské mafie a neonacistické bojůvky.

„Za třetí ostrov negativní deviace pak pokládám podstatnou část českých médií. Tu část, která se zaměřuje na vymývání mozků, na mediální masáž a na manipulaci veřejným míněním. Tu část, jejíž představitelé vynikají pozoruhodnou kombinací minimálních znalostí a maximálního sebevědomí. Upovídaní komentátoři, kteří píší o všem a nerozumějí ničemu, mi připomínají Čapkovu definici literárního kritika jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl," vyjmenoval prezident.

27. června 2013 – Alláhu akbar

Německá novinářka stanice RTL se prezidenta Miloše Zemana dotázala, jak bude vypadat pomoc pro dvě Češky unesené v Pákistánu, Hanu Humpálovou a Antonii Chrásteckou. „Kdybych vám řekl, jaký způsob pomoci to bude, byla by to právě ta informace pro Tálibán nebo al-Káidu. Jste agentka Tálibánu nebo al-Káidy? Alláhu akbar,“ rozloučil se s redaktorkou Zeman.

16. října 2013 – Kouření bez rizika

„Chtěl bych vás upozornit, že já jsem začal kouřit až ve 27 letech, když se můj organismus plně vyvinul a tabák vůči němu nebyl nebezpečný. Dovolte mi, abych vašim dětem doporučil obdobný postup. Aby počkaly do 27 let a potom kouřily zcela bez rizika," poznamenal prezident, náruživý kuřák, na návštěvě kutnohorské tabákové firmy Philip Morris.

29. ledna 2014 – Chyby v návrhu na jmenování vlády

„Milý pane premiére, šest chyb v 1,5stránkovém dokumentu je poměrně dost a ne zcela svědčí o profesionalitě, kterou bychom si všichni od této vlády přáli," kritizoval Zeman chyby v návrhu na jmenování vlády, který premiér Sobotka poslal na Hrad.

26. února 2014 – Euro a nesmyslné směrnice

Zeman vystoupil v evropském parlamentu (únor 2014)Foto: Reuters

„Lidé, kteří kritizují euro, mají něco, čemu já říkám strach z neznámého. Já si myslím, že euro je stabilizační faktor ekonomického rozvoje," pronesl prezident Miloš Zeman v Evropském parlamentu.

„Můj evropský sen nezahrnuje nesmyslnou směrnici, jako například směrnici o úsporných žárovkách. Jednu z nich mám na své chalupě a vypadá to tam jako na hřbitově nebo v márnici, takže mluvím ze své vlastní zkušenosti," řekl také prezident před europoslanci.

26. května 2014 – Násilí a islámská ideologie

„Muslimští fanatici nedávno v Nigérii zajali 200 mladých křesťanských dívek. A v rozkvetlé Evropě se v srdci Evropské unie nedávno odehrál odporný atentát v židovském muzeu v Bruselu. Nenechám se uklidňovat prohlášeními, že se jedná pouze o malé okrajové skupiny, domnívám se naopak, že tato xenofobie a tento antisemitismus vyplývá ze samé podstaty ideologie, o kterou se tyto fanatické skupiny opírají," pronesl Zeman při oslavě izraelského dne nezávislosti.

20. června 2014 - Ne protiruským sankcím

„Nevidím žádný důvod, proč izolovat Ruskou federaci od Evropské unie, proč hovořit o sankcích, o blokádě, o embargu. Je příležitost zvýšit úroveň naší spolupráce, a ne hovořit o sankcích, o izolaci. Izolace nás ani v jednom případě nepřivedla k úspěchu, ale pouze ke ztrátě porozumění a důvěry. A to je špatné," citovala ruská agentura ITAR-TASS českého prezidenta.

5. září 2014 – Občanská válka, nikoli ruská invaze

„Máte-li na mysli občanskou válku na Ukrajině, tak je především ji potřeba pravdivě pojmenovat a říci poctivě, že to opravdu je občanská válka. Samozřejmě že se z ní může stát i ruská invaze, ale v této fázi je to občanská válka mezi dvěma skupinami ukrajinských obyvatel," uvedl Zeman ohledně konfliktu na Ukrajině.

26. září 2014 - Ukrajinský konflikt jako chřipka

„Jeden můj známý řekl, že ukrajinský konflikt a občanská válka je něco jako chřipka. Ale je tu nemoc, o které skoro nikdo nemluví. Zavíráme oči a myslíme si, že je to pouze starost novinářů, že je to pouhá propaganda. A toto nebezpečí představuje Islámský stát," z prezidentova projevu na konferenci Dialog civilizací na řeckém ostrově Rhodos, kterou pořádá ruský podnikatel Vladimir Jakunin úzce spojený s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem.

30. října 2014 – Učit se v Číně stabilizovat společnost

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Číny (říjen 2014)Foto: Reuters

„Nepoučujeme o tržním hospodářství či o lidských právech nebo o něčem podobném. Naopak se snažíme se poučit. A já jsem v Číně, abych se učil, jak zvýšit ekonomický růst a jak stabilizovat společnost,“ vysvětlil Zeman důvody své návštěvy v rozhovoru pro čínskou státní televizi CCTV.

2. listopadu 2014 - Kun.. sem, kun.. tam

„Víte, co je to pussy v angličtině? Kun... Takže s prominutím, v textech této skupiny je kun.. sem, kun.. tam - opravdu dokonalý případ politického vězně jako vyšitej," prohlásil prezident v živém vysílání pořadu Hovory z Lán na vlnách Českého rozhlasu o ruské skupině Pussy Riot. Padlo i několik dalších vulgaristmů. Zeman například řekl, že vláda zkur.... služební zákon.

15. listopadu 2014 – Na Národní třídě to nebyla žádná krvavá řež

„Každý, kdo někdy chodil na protistátní demonstrace, ví, že ho občas majzli obuškem. A to ještě ti dědci z Lidových milicí, když dostali povel ‚obušky k nasazení připravit‘, tak si je dali takhle na prsa a rozběhli se a my jsme jim utekli (…) Přátelé, nebyla to žádná krvavá řež, nebyl to žádný nestandardní masakr, byla to jedna z ‚x‘ demonstrací,“ řekl Zeman k policejnímu zákroku na Národní třídě 17. listopadu 1989.

17. listopadu 2014 – Nebojím se vás

„Nebojím se vás, stejně jako jsem se nebál před 25 lety,” řekl Zeman na Albertově za ohlušujícího pískotu a rachotu stovek odpůrců. „Nevím, kdo z vás na Národní třídě byl, já ano. A je zbabělost od těch, kdo tam nebyli, aby teď přišli a házeli vajíčka nebo jiné předměty," dodal.

25. listopadu 2014 - Finlandizace, tedy podřízení zahraniční politiky jinému státu

„Pokud jde o Ukrajinu, zastávám neměnný názor, že by mělo dojít k její neutralitě a k její takzvané finlandizaci," řekl Zeman při návštěvě Kazachstánu. Termín finlandizace obecně označuje vliv velmoci na politiku sousedního malého státu. Pojem je odvozený od postavení Finska vůči Sovětskému svazu po 2. světové válce. Finsko pro udržení své svrchovanosti podřizovalo od roku 1948 svou zahraniční politiku zájmům SSSR a sovětského bloku.

27. ledna 2015 - Kauza Peroutka a superholokaust

„Islámský stát, často podceňovaný, má obdobnou povahu, jako mělo nacistické Německo počátkem třicátých let. To, co nám podle mého názoru hrozí, je superholokaust, jehož oběťmi budou stovky milionů lidí," prohlásil prezident na konferenci nazvané Let my People Live, která se konala na Pražském hradě k 70. výročí osvobození Osvětimi.

„Jeden z největších českých novinářů Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem Hitler je gentleman. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky," řekl Zeman v první části projevu a odstartoval tak kauzu Peroutka.

8. února 2015 – Norská sociální služba jako nacistický program

„Kluci jsou v pěstounském zařízení, které se podobá Lebensbornu. Jejich matka se s nimi vidí dvakrát ročně 15 minut, nesmí na ně mluvit česky. Jiným slovem řečeno, děti jsou odnárodňovány,“ uvedl Zeman. Přirovnal tak norskou sociální službu, která odebrala dva chlapce Evě Michalákové, k nacistickému výchovnému programu Lebensborn.

25. února 2015 – Abstinenti a vegetariáni

„Smrt abstinentům a vegetariánům,“ řekl Zeman na Pražském hradě při přípitku s vítěznými vinaři v soutěži Salon vín. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček později vysvětloval, že prezident narážel na masového vraha Adolfa Hitlera, který byl rovněž abstinent a vegetarián.

5. dubna 2015 – Zavřené hradní dveře pro Schapira

Americký velvyslanec Andrew SchapiroFoto: Filip Jandourek

„Nedovedu si představit, že by český velvyslanec ve Washingtonu radil americkému prezidentovi, kam má cestovat. A nenechám si mluvit do plánů svých zahraničních cest žádným velvyslancem," řekl Zeman.

„Obávám se, že po tomto prohlášení má naopak velvyslanec Schapiro dveře na Hrad zavřené," dodal. Schapiro předtím zkritizoval Zemana kvůli jeho chystané květnové cestě do Moskvy na oslavy 70. výročí konce druhé světové války.

2. srpna 2015 – Nikdo vás nezval

„První věta zní: Nikdo vás sem nezval. Druhá věta: Když už tady jste, tak musíte respektovat naše pravidla, stejně jako my respektujeme pravidla, když přijedeme do vaší země. Třetí věta: Když se vám to nelíbí, běžte pryč," poznamenal Zeman na téma současné uprchlické vlny.

16. září 2015 – Právo šaría a ženy zahaleny v burkách

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Zlínského kraje prohlásil, že utečenci z islámských zemí nebudou respektovat české zákony. „Budou mít právo šaría, takže nevěrné ženy budou kamenovány, zlodějům se budou utínat ruce,” řekl prezident při debatě se zaměstnanci Řeznictví a uzenářství Matula v Lechoticích na Kroměřížsku.

„Přijdeme o krásu žen, protože ty budou zahaleny v burkách od hlavy po paty včetně obličeje, kde máte jen takovou látkovou mřížku,” uvedl dále Zeman. „No tak dovedu si představit ženy, kde by to bylo zlepšení, ale takových žen je málo a zrovna tady nikoho takového nevidím,” dodal.

25. října 2015 – Děti jako živý štít mladých chlapců s iPhony

„Když se člověk dívá na malé děti, které pláčou, tak by byl nelida, kdyby necítil soucit. Ve druhém plánu si ovšem musíte položit otázku, proč i ze zemí, kde se nebojuje, tito lidé děti tahají s sebou. Tahají je v gumových člunech, kde dobře vědí, že hrozí nebezpečí utonutí. Řekl bych, že děti slouží spíše jako jakýsi živý štít vůči mladým chlapcům s iPhony, aby lépe zdůvodnili migrační vlnu," řekl Zeman.

Prezident Miloš Zeman při projevu během udílení vyznamenání na Pražském hradě 28. října 2015Foto: Filip Jandourek

28. října 2015 – Rektoři uvolnili místa

„Umožnilo nám to do přeplněného Vladislavského sálu umístit příbuzné některých vyznamenaných, takže bych chtěl rektorům poděkovat, že jim uvolnili místa,“ řekl Zeman. Rektoři se dohodli na tom, že se udílení státních vyznamenání 28. října nezúčastní kvůli tomu, že Zeman znovu nepozval rektory Masarykovy a Jihočeské univerzity Mikuláše Beka a Libora Grubhoffera.

17. listopadu 2015 – Proč mladí muži nebojují proti Islámskému státu?

„Když se ptám, co způsobuje migraci, pak vím, že velká většina těchto ilegálních migrantů jsou mladí, dobře živení, muži. A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti Islámskému státu. A pokud přicházejí ze zemí, kde se nebojuje, ptám se, proč nepracují pro svoji vlast a pro její zvelebení, aby jejich země překonala dosavadní zaostalost. Hlas prezidenta republiky má být hlasem národa, nikoli hlasem médií, nikoli jejich mediální troubou," řekl Zeman na Albertově. Na pódiu byl i lídr Bloku proti islámu Martin Konvička.

24. listopadu 2015 – Migrační vlna a terorismus spolu souvisí

„Nebezpečí se přiblížilo k našim hranicím, mimochodem je naivní domnívat se, že neexistuje žádná souvislost mezi migrační vlnou a terorismem, protože to by znamenalo předpokládat, že do vlny migrantů nebyli zahrnuti i potenciální džihádisté, jejichž počet samozřejmě nedokážeme přesně odhadnout, ale někteří z nich se rovněž podíleli na zmíněných pařížských atentátech," pronesl prezident na velitelském shromáždění české armády.

29. listopadu 2015 – Migrační krize jako organizovaná invaze

„Já si myslím, že migrační krize má charakter organizované invaze," řekl Zeman.

9. prosince 2015 – Turecko jako spojenec Islámského státu

Turecko by podle prezidenta Miloše Zemana nemělo být členem Evropské unie. „Je sice členem NATO, ale někdy se chová spíše jako spojenec Islámského státu,“ řekl Zeman na návštěvě Ústeckého kraje.

26. prosince 2015 – Tahle země je naše

„Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny," pronesl Zeman v závěru vánočního poselství.

Prezident Zeman a premiér Sobotka (březen 2015)Foto: Filip Jandourek

25. ledna 2016 – Sobotka a kalašnikov

„Chcete-li se zbavit jakéhokoli politika, prezidenta nevyjímaje, je k tomu jediná demokratická cesta - a to jsou svobodné volby, které v daném případě budou za rok. Vypadáte mladě, takže roku 2017 se zcela určitě dožijete. A pak existuje nedemokratická cesta - a ta se jmenuje kalašnikov,“ prohlásil Zeman na mítinku v Tišnově u Brna, když se ho jeden z občanů zeptal, jak by se šlo zbavit premiéra Bohuslava Sobotky.

24. února 2016 – Skončíte jako Hitler

„Ochutnal jste v životě dobře vyladěnou slivovici, byl jste někdy v moravském sklípku, kde hraje cimbálovka, kde vám dají z koštýře skvělé víno, které zajíte špekem? Pokud ne, přišel jste o hodně a skončíte jako Hitler," řekl Zeman na návštěvě Libereckého kraje, kde diskutoval se studenty.

„Adolf Hitler byl vegetarián, nekuřák, abstinent a ani s jeho sexuálním životem nebylo všechno v pořádku. Churchill vykouřil denně osm těžkých doutníků, vypil lahev whisky a tři lahve šampaňského a vyhrál druhou světovou válku. Abstinent Hitler ji prohrál,“ dodal.

17. dubna 2016 – Soudkyně jako literární kritička

„Soudkyně si hraje na literární kritičku, popírá pramen, který se jmenuje profesor Václav Černý, a naopak příbuzní Ferdinanda Peroutky, kteří pochopitelně protestovali, jsou pro ni pramenem důvěryhodnějším. Je to tak trochu důkaz amatérismu, ale budiž,“ okomentoval Zeman nepravomocné rozhodnutí pražského obvodního soudu.

Prezident Miloš Zeman (leden 2017)Foto: Filip Jandourek

11. května 2016 - O České televizi

„Domnívám se, že Česká televize by neměla být veřejnoprávní, ale státní institucí, že by koncesionáři neměli platit 135 korun měsíčně za její provoz, že by tento provoz měl být hrazený ze státního rozpočtu, protože v současné době je Česká televize pouze hlásnou troubou jedné jediné politické strany, která se jmenuje TOP 09.“

24. června 2016 – O brexitu

„Jsem samozřejmě zklamán jako mnoho jiných lidí, kteří si uvědomovali, jaké důsledky to bude mít jak pro Británii, tak pro Evropskou unii," řekl Zeman k výsledku referenda o odchodu Velké Británie z Evropské unie.

9. listopadu 2016 - Zvolení Trumpa a „neviditelný“ Schapiro

„Někteří novináři mě označují za českého Donalda Trumpa. Vždy jsem toto označení bral nikoli jako urážku, ale naopak jako ocenění,“ poznamenal Zeman.

„Věřím, že vztahy se Spojenými státy se touto volbou dále zlepší a nebudou zatíženy některými nedorozuměními, jako je třeba ne zcela profesionální postoj současného amerického velvyslance pana Schapira, který dává nevyžádané rady prezidentovi republiky, kam má, nebo spíše nemá cestovat, a který se jako téměř jediný z velvyslanců ani nezúčastnil státního svátku 28. října na Pražském hradě,“ dodal Zeman a odstartoval tak kauzu „neviditelného“ velvyslance.

26. prosince 2016 - Podhoubí pro teroristické útoky

„Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali migrantům na jejich území nebo sousedním území. Nemám nic proti tomu, abychom pomáhali Itálii nebo Řecku, které čelí migrační vlně, ale umístit muslimské těžko slučitelné migranty na naše území by znamenalo vytvořit podhoubí pro případné teroristické útoky a předtím bych chtěl znovu a s plnou vážností varovat."

8. ledna 2017 – Divoký večírek

„Pokud v soukromém bytě děláte nějaký divoký večírek, tak to sice není zrovna můj šálek čaje, ale není-li to v rozporu se zákonem, tak pokládám za svinstvo, když ho tam nějaký pasák natáčí,“ řekl Zeman v souvislosti s kauzou bývalého ředitele odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejta.

11. ledna 2017 – Člověk z Maghrebu

„Na našem území se potlouká jistý člověk z Maghrebu, nesmím uvést jeho jméno, který je důvodně podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. „Tato informace je natolik neurčitá, že nikoho kromě tohoto člověka neohrožuje. Já bych si dokonce přál, aby byl ohrožen."

EXKLUZIVNĚ: Zeman: V ČR se potlouká člověk z Maghrebu, podezřelý ze spolupráce s teror. islámskými organizacemi > https://t.co/UDpho6Ya9T pic.twitter.com/iXn156n2aE — Český rozhlas Plus (@CRoPlus) 11. ledna 2017

15. února 2017 – Žebrácká hůl

„Stovka denně za hospitalizační poplatek přece nikoho nezabije. Bude vás to stát 3000 měsíčně. Průměrný starobní důchod je 11 tisíc, pořád nebudete o žebrácké holi,“ kritizoval prezident zrušení poplatků za hospitalizaci v nemocnici.

9. března 2017 - Budu znovu kandidovat

„Politická prohlášení by měla zaznít jako výstřel z děla. Politická prohlášení by neměla být obalována verbální lží. Proto vám oznamuji, že jsem se rozhodl znovu kandidovat na funkci prezidenta České republiky,“ sdělil ve čtvrtek na Pražském hradě zhruba tisícovce lidí Zeman.

„Přál bych si, abychom dalších pět let vyhráli v čele svobodných lidí s vlastním rozumem, vlastním svědomím a vlastní sebeúctou. Nepřál bych si, abychom byli poraženi těmi, kdo se bojí říci vlastní názor, zahalují se do politické korektnosti, která neznamená nic jiného než fráze, a mají charisma láhve od okurek. Snažme se vážit si svobody, včetně svobody těch, kdo mají jiný názor, než máme my. Nevažme si těch, kdo žádný názor nemají. Pevně věřím, že svobodní lidé tuto bitvu, kterou máme před námi, vyhrají,“ řekl prezident.