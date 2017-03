Nejsem opozice uvnitř ČSSD, jen mám jiný pohled, říká Tejc

"Nepovažuji se za názorovou opozici uvnitř ČSSD, na některé programové věci mám jen jiný pohled," říká v rozhovoru pro zpravodajský web Českého rozhlasu poslanec a jeden z největších kritiků současného vedení strany Jeroným Tejc. Na sjezdu sociální demokracie kandidoval na prvního místopředsedu. Post nakonec obhájil ministr vnitra Milan Chovanec, který získal 379 hlasů a stejně jako před dvěma lety porazil Tejce, ten dostal 280 hlasů.

Jak hodnotíte volbu prvního místopředsedy, ve které vás porazil Milan Chovanec?

Je to rozhodnutí delegátů v tajné volbě. Já ho samozřejmě respektuji. Udělal jsem to, co jsem chtěl. Řekl jsem věcně svůj názor na to, jak by měla sociální demokracie postupovat a nabídl jsem jí změnu. Evidentně delegáti se rozhodli, že zásadní změna nebude a je to jejich právo.

Čtěte také: ONLINE: ČSSD dál povede Sobotka. Druhým mužem strany je znovu Chovanec

Přesto kandidujete i na post místopředsedy...

Můj osobní názor byl spíš ne, ale na druhou stranu řada kolegů mě přesvědčovala, abych kandidoval a prezentoval tak názory, co jsem tady říkal ve vedení sociální demokracie. Ale je otázka, jestli se pro to najde podpora (Jeroným Tejc nakonec ve volbě neuspěl. Na post místopředsedy mu chyběly tři hlasy - pozn. red.)

Pokud neuspějete, nebude ve vedení strany chybět názor z opozičního proudu uvnitř strany?

Já bych neřekl, že je opoziční. Řekl bych, že je možná jiný v některých programových věcech nebo při zdůrazňování některých věcí. Rozhodně bych se neoznačoval ani teď po té volbě za opozici.

Mluví se tu o tom, že váš projev byl natolik dobrý, že byl spíše na předsedu, než na prvního místopředsedu. Vy sám jste říkal, že jste hlasy nesbíral dopředu. Nemohly vám teď chybět?

Určitě. Já jsem přesvědčen, že kdyby mě volila celá jižní Morava, tak bych zvolen byl. Tak se nestalo. To ale není problém můj, že jižní Morava mohla mít dva zástupce, ale myslím, že ani takto regionálně bychom se na to nemuseli dívat. Stojím si za tím, že politika se má dělat tak, že se předstoupí před lidi bez dohod. Ve volbách žádné dohody nepomohou.

Proč jste tedy nedostal z jihu Moravy všechny hlasy?

Kolegové mi to (proč poslance Tejce nevolili, pozn. red.) samozřejmě řekli a to, co řekli, tak se podle toho asi také zachovali. Není to něco, co bych jim vyčítal. Je to jejich rozhodnutí.

Autor: Kristýna Novotná