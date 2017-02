Nemocnice hlásí akutní nedostatek krve. Nové dárce mají přilákat daňové úlevy

Bezplatných dárců krve v Česku ubývá. V současnosti jich je kolem 250 tisíc. Přitom ještě před pěti lety jich bylo o desítky tisíc víc. Některé nemocnice hlásí dokonce akutní nedostatek krve. Nové dárce by proto mohly nalákat vyšší daňové odpočty.

Nemocnicím chybí hlavně mladí lidé. Pravidelní dárci totiž stárnou a jejich frekvence darování se snižuje. V Česku navíc v posledních letech vyrostla nemocnicím konkurence, a to v podobě komerčních center. Za každý odběr krevní plazmy tu lidé dostanou v průměru až pět set korun. A to je pro mladé lidi a hlavně studenty lákavé,

„Vzhledem k tomu, že odběrů plazmy v plazmaferetických centrech přibývá a v těch nemocnicích dárců ubývá, tak je to nasnadě. Je to cítit zejména v těch městech, kde ta centra jsou - a to jsou univerzitní města,“ potvrzuje primář transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze Petr Turek.

Jen v roce 2015 navštívilo taková centra skoro 70 tisíc lidí, což je meziročně skoro o 20 tisíc víc. Plazma, kterou centra českým dárcům odeberou, pak většinou nezůstává na území republiky. Centra s ní totiž obchodují v cizině, kde zahraniční firmy z plazmy vyrábějí léky.

Každá nemocnice má vlastní systém odměňování. Odběry ale nehradí. Ze zákona má každý nárok na den volna. Většina nemocnic přispívá i na dopravu nebo hradí jídlo, například formou stravenky. Některé transfuzní stanice teď lákají třeba na drobné dárky, ať už jde o vstupenky do ZOO nebo například lístky do bazénu. Obecně ale Česko žádný systém, jak získat nové dárce, nemá.

To by se ale mohlo změnit, pokud zákon zavede větší daňové úlevy. Dobrovolní dárci by nově mohli uplatnit vyšší daňové odpočty. Místo dosavadních 2000 korun by si za jeden odběr mohli odečíst od základu daně o tisícikorunu víc. Novinka by tedy mohla lidi motivovat, aby krev darovali. Podle ministerstva financí ale poslanecký návrh cílí jen na omezený počet lidí.

„Daňové úlevy mohou uplatnit pouze poplatníci s dostatečně vysokým základem daně. Takto nastavená podpora nedopadá na celou společnost a nedává žádnou motivace zejména dárcům z nižších příjmových skupin,“ tvrdí Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva.

Novinka míří i na dárce kostní dřeně - ti by si za jeden odběr mohli podle novely odečíst od základu daně až 20 tisíc korun.

Autor: Zuzana Švejdová