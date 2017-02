Nepomohl ani sexuolog Uzel. Zeman odmítl milost pro 'svého' lihovarníka

Vladislav Jarošek opět neuspěl se žádostí o prezidentskou milost. Jihomoravský lihovarník odsouzený za daňové podvody se s hlavou státu zná, jeho žádost doporučil také známý sexuolog Radim Uzel i ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO). Přesto mu prezident Miloš Zeman milost již podruhé neudělil. Lihovarník o ní žádal kvůli vážným problémům se srdcem, kvůli nimž mu soud na půl roku přerušil výkon trestu.

"Žádost byla zamítnuta," řekl Zpravodajskému webu Českého rozhlasu hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Jarošek o milost neúspěšně žádal již podruhé, tentokrát dokonce za podpory svého přítele, známého sexuologa Radima Uzla.

"Pan prezident ji odmítl, přestože bývalá ministryně Válková a nyní i současný ministr spravedlnosti Pelikán mu to doporučili," uvedl Uzel. Za dlouholetého kamaráda se přimluvil právě kvůli špatnému zdraví.

'Je před smrtí'

"Se vší vážností musím říct, že on je prakticky opravdu člověk před smrtí. To je genetická nemoc, na kterou zemřel už jeho mladší bratr. Má vrozenou méněcennost levé srdeční komory. Moc života mu nezbývá. Podle mne je i adeptem na transplantaci srdce. Trestná činnost se páchat nesmí. Jarošek byl pravomocně odsouzen. Ano, to je hotovo, srazíme kufry, nedá se nic dělat. Ale pozor, zdraví je druhá věc. Mám takový dojem, že pokud by někdo zasluhoval milost prezidenta, tak je to právě on. Protože tady jde o život. Kamarád nekamarád,“ zdůvodnil Uzel loni v říjnu měsíčníku Reportér svoji přímluvu.

Soud Jaroškovi za podvod ve výši 70 milionů korun uložil trest šest let vězení. Podnikatel se proti verdiktu odvolal, ale vrchní soud mu 6. listopadu 2012 trest potvrdil. Jaroškova firma v roce 2003 vyrobila téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu.

"Denaturační proces však nebyl úplný, společnost líh dostatečně neznehodnotila a měla z něj zaplatit spotřební daň. Podnikatel však líh do základu daně nezahrnul. Navíc uváděl, že dál z lihu vyráběl nemrznoucí směs Nemrazol," napsala v roce 2010 soudkyně Halina Černá.

Lékař se zná s Jaroškem z jihomoravských Mutěnic, odkud oba pocházejí. "Dědeček se tam narodil, od té doby je to moje nejzamilovanější místo, tam ten vinný sklep u Ládi Jaroška. Tam já dodnes na svého dědečka vzpomínám, protože to byla už taková nostalgie předminulého století," vzpomínal Uzel i ve vysílání Českého rozhlasu.

Exekuce mezi kamarády

Jak ale zjistil Zpravodajský web Českého rozhlasu, přátelství obou mužů dostalo nedávno povážlivou trhlinu. Uzel totiž na Jaroška letos v lednu podal návrh na exekuci kvůli dluhu 2,5 milionu korun. Plomba konkrétně přistála na domě a pozemcích v jihomoravských Dubňanech.

Vladislav Jarošek (vpravo) hostil prezidenta Miloše Zemana a hradního kancléře Vratislava MynářeFoto: Repro YouTube.com

Uzel tvrdí, exekuční návrh stáhl. "Pořád je to kamarád. I mezi kamarády se takové věci mohou stát," komentoval to Uzel. Peníze lihovarníkovi podle svých slov půjčil, aby mu pomohl získat zpět cennou sbírku zbraní, o níž přišel. "Nyní je to víceméně splaceno, je to v pořádku," dodal lékař. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti však ve čtvrtek v katastru nemovitostí visel. Sám Jarošek na dotazy dlouhodobě neodpovídá, nevyjádřil se ani tentokrát.

I když ho soud v roce 2012 poslal za mříže kvůli daňovým podvodům, odseděl si lihovarník jen malou část trestu. Kvůli chatrnému zdraví mu totiž soud trest opakovaně přerušoval, na svobodě je i nyní. Policie Jaroška obvinila kvůli vyhýbání se vězení, soudy však rozhodly, že se ničeho nedopustil.