O Brnu jsem napsal už i ostřejší texty, reakce je zbytečná, říká autor kritizovaného průvodce

ROZHOVOR. Určitá řevnivost mezi Prahou a Brnem je známá. Teď se zdá, že nebude jediná. Turistické informační centrum města Brno vydalo průvodce, který popisuje i okolní města. Jedním z autorů, který do publikace přispěl, je i sociolog Stanislav Biler, autor jedné z kritizovaných pasáží. Poskytl Českému rozhlasu Radiožurnál krátký rozhovor.

O Kuřimi se v průvodci píše jako o specifické variaci pracovního tábora, ve které je dominantou průtah pro auta. O Rousínově se dočteme, že jde o sídlo firmy na výrobu hracích automatů, ve kterých lidé utápějí svou budoucnost. V Blansku podle brožury dýchne na turisty "nicota, deprese a prázdnota".

Starostové dotčených měst to považují za urážku a provokaci. Primátor Brna Petr Vokřál řekl, že o tom nevěděl a přijde mu to jako schválnost.

Stanislav BilerFoto: Repo Centrum zpravodajství

Co bylo vlastně záměrem? Měl to být opravdu průvodce? A šlo o schválnost, jak se domnívá primátor Brna Petr Vokřál?

Nevím, co si představit pod pojmem schválnost. Záměrem byl skutečně průvodce netradiční a měl se zmiňovat o místech, která obvyklí průvodci nezmiňují a přehlíží je.

Jakou pasáž jste přesně napsal vy? Opravdu si to o tom městu myslíte?

Psal jsem přesně tu pasáž, o které se všichni baví. Samozřejmě je to napsáno nějaký způsobem nadsazeně a sarkasticky, ale to jádro je pravdivé a myslím, že jsem to vystihl.

Měl jste tedy zadání psát s nadsázkou?

Ode mě se trochu očekávalo, že to napíšu s nadsázkou, ale co si vyberu za města a obsah, jsem si zvolil sám.

'Je to, jako byste si na ulici vyvěsili billboard a na něj napsali: Všichni mí sousedi jsou hnusný,' reagoval na publikaci To je Brno místostarosta Kuřimi David Holman. Jste si jistí, že jste nepřekročili hranici vtipu? Není to už urážka?

To si nemyslím. Já za to nemůžu, jak to bude někdo interpretovat a koho se to dotkne. Myslím ale, že reakce některých starostů je poměrně zbytečná, protože já opravdu nemohu za to, jak ta města vypadají. A pokud chtějí, aby se o jejich městech psalo jako o hezkých a útulných, tak z toho nejdříve budou muset hezká a útulná města udělat.

Jsou autoři stejně kritičtí i k Brnu, jako k těm okolním obcím?

Já osobně určitě. V minulosti jsem napsal o Brnu možná desítky kritických textů možná i ostřejších, než je tento. V tom ohledu mám svědomí čisté.

Když vidíte reakci, kterou to vyvolalo, zarazilo vás to, nebo jste to čekal?

Úplně jsem o tom nepřemýšlel, nicméně si myslím, že se jedná o jediného průvodce, o kterém se za posledních deset let mluví, takže záměr se povedl. Přivedlo to pozornost k městu Brno a to je cílem průvodce jako takového. Nebo alespoň by to cílem každého průvodce být mělo.

Pokud mělo jít o sebeironii a nadsázku, proč jsou tam zahrnuta i ta ostatní města, proč se ta knížka netýká jen Brna?

Knížka se z více než 90 % týká Brna a to dost sebeironicky. Je to ale průvodce pro návštěvníky Brna a dá se očekávat, že když někde trávíte delší dobu, tak vyrazíte i do okolí. Je tam tedy pár stránek, které se věnují netradičním místům, která návštěvníci mohou vidět.