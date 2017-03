OBRAZEM: Stát se zbavil tajemné nemocnice na Berounsku. Společnost Nicuta za ni dala přes 26 milionů

Nemocnice pro případ války na BerounskuFoto: Pavla Firbacherová

Záložní nemocnice v Hředlích na Berounsku změní majitele. Stát ji v pondělí vydražil za víc než 26 milionů korun, nejvyšší nabídku podala společnost Nicuta, s. r. o. Areál měl sloužit pro případ války nebo pandemie. Budova je už ale několik let prázdná a nikdo se v ní nikdy neléčil. Posloužila například při natáčení seriálu České televize Svět pod hlavou.

„Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla doručena jedna nabídka ve výši 26 milionů a 200 tisíc korun. Nejvyšší nabídku podala společnost Nicuta, s. r. o. Nyní se musí vyčkat na definitivní schválení prodeje zejména od ministerstva životního prostředí,“ uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ondřej Kuropata.

Vojenskou nemocnici dala postavit v 70. letech tehdejší československá vláda pro případ vypuknutí války. V době hrozby ptačí chřipky kolem roku 2005 byl areál převeden na organizaci Zdravotní zabezpečení krizových stavů a měl sloužit jako záložní nemocnice s kapacitou až 500 míst. V zařízení se však nikdy neléčil jediný pacient.

V minulosti areál využívali například filmaři při natáčení detektivního seriálu Svět pod hlavou, který nedávno vysílala Česká televize. "Filmaři tam byli někdy na podzim, jinak to byla záložní nemocnice. Byl tam uskladněný materiál pro případ ohrožení a tak," uvedl starosta Hředlí František Čermák.

Pětipatrová budova ze 70. let měla poskytnout útočiště až pro pět set lidí. Nikdy se v ní ale žádní pacienti neléčili. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se záložní nemocnici snažil prodat už loni, a to za 39 milionů korun. To se mu ale nepovedlo.

„Areál obsahuje osm budov a 22 pozemků o celkové výměře přesahující dva hektary. Budova není ve špatném stavu a po příslušných stavebních úpravách se domníváme, že by mohla sloužit dalším účelům,“ řekl už dříve Kuropata.