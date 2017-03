Odposlechy v kauze Rath II škrtl soudce před důchodem. Případ už nerozhodne, připouští nadřízený

Soudce Ivo ZelinkaFoto: ČTK

Soudce Ivo Zelinka vrátil druhou větev kauzy Davida Rath policii. Nejspíš si tím zajistil, že o nejznámějším novodobém korupčním případu už nebude rozhodovat. Podle informací Zpravodajského webu Českého rozhlasu plánuje muž v taláru příští rok v létě odejít do důchodu. I místopředseda soudu Stanislav Černecký připustil, že o Rathovi nakonec rozhodne někdo jiný. Odmítá ale, že jeho podřízený kvůli tomu rozhodl účelově. Sám Zelinka se ke kauze Rath odmítá vyjadřovat.

"Teoreticky může nastat situace, že to doktor Zelinka vůbec nebude projednávat, jestli oznámí, že jde do důchodu. To by bylo kontraproduktivní," řekl Zpravodajskému webu Českého rozhlasu Stanislav Černecký, šéf trestního úseku Krajského soudu v Praze. Takový scénář podle něj navíc skutečně nastane. "S velkou pravděpodobností to (Zelinka) nestačí," připustil místopředseda krajského soudu.

Zelinka měl rozhodovat ve druhé větvi kauzy Rath, kde jsou vedle středočeského exhejtmana, manželů Petra a Kateřiny Kottových obviněni také exšéf středočeské záchranky Martin Houdek, dva vysoce postavení manažeři Metrostavu Pavel Pilát a Jiří Anděl, ale také samotná největší stavební společnost v Česku, dalších sedm firem a tři další lidé. Jenže místo nařízení hlavního líčení nařídil v lednu soudce neveřejné jednání a případ vrátil policii k došetření.

Na konci února pak ze Zelinkova písemného usnesení vyplynulo, že případ shodil stejně jako vrchní soud jeho první část především kvůli nezákonným odposlechům. Podle obou justičních úřadů nelze jako důkaz použít ani další důkazy získané pomocí napíchnutých telefonů, odposlechů v kanceláři Kottové či domu v Rudné u Prahy. Policie je musí promazat ze spisu a jak navíc napsal Zelinka: pokud se neobjeví nové důkazy, Rath a spol. možná na lavici obžalovaných ani nezasednou.

'Protahuje se to'

Co napsal do usnesení Ivo Zelinka

"Krajský soud v Praze po přezkoumání příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dospěl k závěru (ve shodě s Vrchním soudem v Praze), že tyto příkazy trpí zásadní procesní vadou, kterou je jejich nezákonnost."

"Byť v nyní projednávané trestní věci není procesní soud vázán závěry usnesení Vrchního soudu v Praze, nelze odhlédnout od toho, že důkazy předkládané věci jsou z větší části použity z původní trestní věci, která byla předmětem odvolacího řízení u vrchního soudu. Při předběžném projednání obžaloby se soud plně ztotožnil se závěry uvedenými ve výše citovaném usnesení Vrchního soudu v Praze."

"Bude nutné, aby v dalším řízení orgány činné v přípravném řízení vyřadily ze spisového materiály veškeré důkazy mající původ v nezákonně provedených odposleších a záznamech telekomunikačního provozu. Teprve poté bude mít státní zástupce možnost posoudit, zda výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněných před soud, či nikoliv. Za stávajícího důkazního stavu se však jeví postavení obviněných před soud jako přinejmenším předčasné."



Černecký potvrdil, že se Zelinkou jeho odchod v souvislosti s kauzou Rath neoficiálně řešil. "Hovořilo se o tom. Jsou určité představy, kdy bude končit, jak dlouho ještě bude pracovat a jestli vůbec ještě může tu kauzu zvládnout. V tomhle horizontu se o tom hovořilo. To bylo v době, kdy byl reálný předpoklad, že doktor Zelinka tu věc dokončí. Teď se to ale protahuje," uvedl místopředseda krajského soudu.

Podle informací Zpravodajského webu Českého rozhlasu Zelinka známý například z kauz silničních pirátů Luboše Laciny a Aleše Trpišovského ohlásil, že v srpnu 2018 plánuje odejít do důchodu. Přislíbil však, že případ stačí projednat nebo odchod posune. "Ale to nemohl vědět, že do toho přijde nový prvek (vrchní soud zrušil rozsudek v první části kauzy Rath, pozn. red.). To bylo v době, kdy bylo v první větvi nařízeno veřejné zasedání a čekalo se, že věc bude skončena," míní Černecký.

Účelové rozhodnutí určitě ne

Odmítá ale, že soudce Zelinka využil usnesení vrchního soudu k tomu, aby případ zbrzdil a nemusel tak na sklonku kariéry rozhodovat o bývalém mocném politikovi a obří stavební společnosti s armádou obhájců.

"To myslím, že určitě ne. Taková úvaha by hrála roli, kdyby to neudělal takhle rychle a čekal nějakou dobu, a pak řekl: já to dělat nemůžu. Okolnost doktora Zelinky s důchodem se řešila dávno před tím, než dostal kauzu Rath," tvrdí místopředseda krajského soudu.

Bez komentáře

Sám Zelinka se o kauze nechce bavit. "Obratťe se na tiskovou mluvčí, pan doktor nebude poskytovat žádnou reakci," odmítla prosbu o přepojení sekretářka. A mluvčí krajského soudu Pavlína Bočková nepřipustila jakékoliv pochybnosti týkající se Zelinkova postupu. "Nic účelového na tom není. Všechny důvody, proč se to vrací, jsou uvedeny v usnesení. Pokud s tím někdo z účastníků nesouhlasí, mohou podat řádný opravný prostředek," uvedla mluvčí.

Odmítla také jakkoliv komentovat soudcův odchod do důchodu. "Není relevantní se o tom bavit, musel by to tři měsíce předem sdělit prezidentovi a na soudu. Nic takového ale neudělal," argumentuje Bočková.

Obvinění v druhé větvi kauzy podle vyšetřovatelů požadovali úplatky za 66,4 milionu korun, z toho převzali 3,4 milionu Kč. Případ se týká rekonstrukcí či výstavby pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a dodávky sanitek pro středočeskou záchrannou službu. Celkem šlo o zakázky za více než 700 milionů korun.