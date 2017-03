Ovčáček k tweetu 'fíkus': Na nikoho neútočím, nikoho jsem nejmenoval

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček po ohlášení prezidentské kandidatury Jiřího Drahoše uveřejnil na svém twitterovém účtu sérii příspěvků týkající se prezidentské volby. Aniž by kohokoli jmenoval, napsal, že „u kandidátů médií jsou typické floskule o boji s 'extremismem a populismem'. Takové fíkusy na Hradě by plně vyhovovaly politickým stranám.“ Ovčáček přitom stejně jako prezident Miloš Zeman veřejně slíbil, že na protikandidáty současného prezidenta nebude útočit.

„Já určitě nebudu hanit protikandidáty, v žádném případě. Nebudu na ně útočit, ale říkám zcela otevřeně, že pokud dehonestujícím způsobem zaútočí na pana prezidenta, tak budu reagovat. To připouštím. Ale v žádném případě nebudu sám od sebe vyvolávat poukazy na tyto protikandidáty,“ řekl mimo jiné Ovčáček 19. března v pořadu Newsroom ČT 24.

Poté, co v úterý večer ohlásil v rodném Jablunkově svou kandidaturu bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a následovaly reakce předsedů parlamentních stran, objevila se na twitterovém účtu hradního mluvčího série komentářů. Více politických reakcí na Drahošovu kandidaturu ZDE.

Ovčáček ale trvá na tom, že svůj slib o neútočení neporušil. Své tweety brání argumentem, že nikoho nejmenoval. Spojení s Drahošem podle něj vykonstruovala česká média. „Plně dodržuji to, co řekl pan prezident. To znamená, já na nikoho neútočím, já pouze popisuji. A já jsem v těch tweetech nikoho nejmenoval. To, že čeští novináři vztáhli moje tweety na Jiřího Drahoše, je jejich problém, nikoliv můj,“ řekl ve středu Ovčáček Radiožurnálu během Zemanovy návštěvy Chorvatska. „Já v žádném případě nebudu rozporovat Jiřího Drahoše. Je to vážený člověk, který má za sebou vynikající akademickou dráhu, ale nikoliv politickou,“ doplnil. Spojení Drahošova jména s českými médii přitom Ováček sám na Twitteru použil.

„Žádné velké překvapení se nekoná. J. Drahoše nadšeně podporují média a politické strany. TOP 09 počínaje a okolím B. Sobotky konče,“ napsal Ovčáček na sociální síť a za několik minut dodal: „U kandidátů médií jsou typické floskule o boji s 'extremismem a populismem'. Takové fíkusy na Hradě by plně vyhovovaly politickým stranám.“ Nejmenového Zemanova protikandidáta pak označil za umělý PR produkt.

Právě obavou z rostoucího populismu a extremismu Drahoš v následné tiskové zprávě po oznámení kandidatury své rozhodnutí zdůvodňoval. „Není mi lhostejný nárůst extremismu a populismu a jisté občanské apatie vůči základním demokratickým hodnotám," napsal Drahoš v tiskové zprávě.

Prezident Miloš Zeman se konkrétně ke svému vyzyvateli vyjadřovat nechtěl. „Setrvávám u svých předchozích prohlášení, která jednak říkala, že každý člověk starší 40 let má právo kandidovat na prezidenta České republiky, a za druhé, já sám se nebudu vyjadřovat k žádnému z kandidátů a nebudu ani odpovídat na jeho případnou kritiku,“ uvedl ve středu prezident pro Radiožurnál.